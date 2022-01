«Zürich schaut hin» Sprüche, Anstarren, Betatschen: Bevölkerung meldet jeden Tag knapp vier Belästigungen in Zürich Im Mai 2021 lancierte die Stadt Zürich das Online-Tool «Zürich schaut hin», mit dem die Bevölkerung Belästigungen melden kann. Seither registrierte es rund 900 Meldungen. Am häufigsten waren verbale Belästigungen, gefolgt von unerwünschten Berührungen und Anstarren. Matthias Scharrer 18.01.2022, 17.35 Uhr

Waren vor Corona zumeist das Nachtleben und Feste Orte sexueller Belästigung, ist es nun die Strasse und der öffentliche Verkehr. Symbolbild: Urs Bucher

Belästigungen im Alltag finden häufig auf eine Art statt, die sich in kaum einer Statistik niederschlägt. Und bei der manchen Belästigern nicht klar ist, dass sie eine Grenze überschreiten, während Belästigte das Erlebte oft erfolglos zu verdrängen versuchen. Es geht um Erlebnisse wie diese: «Kurz vor 8 Uhr im Bus, ich muss arbeiten und dieser älterer Herr starrt ununterbrochen. Grausam unangenehm, er versucht, Augenkontakt herzustellen. Einfach hässlich.» Oder: «Spruch über meine Tochter (13) von einem Handwerker zu seinen Kumpels laut und auf sie hindeutend: In zwei Jahren ist die gut!» Oder: «Ich wurde ungewollt im Schritt betatscht. Es war so grusig.»

83 Prozent männliche Täter

Registriert hat diese Erlebnisse das Online-Tool «Zürich schaut hin», das die Stadt Zürich im Mai 2021 lanciert hat. Seither verzeichnete es täglich knapp vier gemeldete Belästigungen. Insgesamt waren es bis zum Jahresende rund 900. In 83 Prozent der Fälle, bei denen das Geschlecht genannt wurde, handelte es sich um männliche Täter. Am häufigsten gemeldet wurde Belästigung mit Worten, gefolgt von ungewollten Berührungen und Anstarren, wie die Stadt Zürich in einer am Dienstag veröffentlichten Zwischenbilanz festhält.

Das Online-Meldetool «Zürich schaut hin»: Hier können Belästigungen gemeldet werden. Matthias Scharrer

Mit Abstand am häufigsten, nämlich in rund der Hälfte der Fälle von Einfach- und Mehrfachbelästigungen, zielte die Belästigung aufs Geschlecht ab; weitere oft genannte Themen waren sexuelle Orientierung, Geschlechteridentität, Gewicht und Grösse. Herkunft und Hautfarbe oder Behinderungen spielten eine kleinere Rolle.

Vier Meldungen pro Tag: Liegt das über oder unter den Erwartungen? «Wir hatten keine Erwartungen zur Anzahl der Meldungen», sagt Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) auf Anfrage. Das Online-Meldetool sei Bestandteil eines Massnahmenpakets gegen sexuelle, sexistische, homo- und transfeindliche Belästigungen.

Corine Mauch (SP), Stadtpräsidentin von Zürich. Keystone

«Unser Ziel ist es, das Bewusstsein dafür zu stärken, dass Belästigungen nicht toleriert werden»,

so Mauch weiter. Und dazu trage das Meldetool bei, verbunden mit darin integrierten Hinweisen auf Unterstützungs- und Beratungsangebote sowie Workshops, Weiterbildungen und Sensibilisierungskampagnen, die die Stadt weiterführe.

Dass es ein Problem gibt, zeigte auch die jüngste Bevölkerungsbefragung der Stadt Zürich auf. Demnach haben sechs Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner bereits mehrfach Belästigungen erlebt. Betroffen waren vor allem junge Frauen.

Verschiebung vom Nachtleben in den Alltag

Eine Verschiebung gab es offenbar aufgrund der Coronapandemie, wie der Vergleich mit einer früheren Studie aufzeigt: So geschahen die im Rahmen von «Zürich schaut hin» gemeldeten Belästigungen jetzt vor allem auf der Strasse und im Bereich des öffentlichen Verkehrs, zudem vermehrt werktags und tagsüber.

Vor der Pandemie waren vor allem das Nachtleben in den Clubs und Bars sowie Feste und Festivals Orte, an denen es zu Belästigungen kam. Der Wandel sei nachvollziehbar, waren und sind doch Clubs, Bars, Feste und Festivals während der Pandemie deutlich weniger zugänglich, heisst es dazu in der Zwischenbilanz der Stadt.

Bern übernimmt das Meldetool

Am Online-Meldetool seien inzwischen weitere Städte interessiert; Bern werde es übernehmen, heisst es in der Medienmitteilung der Stadt Zürich. Das Tool wird in Zürich laut Mauch zumindest bis Ende 2022 weiter online sein. «Dann ziehen wir systematisch Bilanz: Was bringt es? Welche Massnahmen leiten wir daraus ab?» Denkbar sei etwa eine Verknüpfung mit dem Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz.

Karin Rykart (Grüne), Vorsteherin Sicherheitsdepartement Zürich. Sandra Ardizzone

Die bisherige Nutzung des «Zürich schaut hin»-Tools, in dem die Meldungen anonymisiert werden, zeigt laut Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart (Grüne):

«Das Bedürfnis ist da, Belästigungen sichtbar zu machen.»

Dass auch Beobachter von Belästigungen Meldungen machen können, stärke die Zivilcourage. Nun gelte es, das Angebot noch bekannter zu machen. Unter anderem soll dazu im Sommer eine Kampagne in den Trams und Bussen der Stadt beitragen.