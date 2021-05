Zürich Reineres Koks, mehr MDMA und übles Cannabis: Der Freizeitdrogenkonsum hat sich im Pandemiejahr von Partys ins Private verlagert Die Trends der letzten Jahre setzten sich fort: Die MDMA-Konzentration in Ecstasy-Tabletten nahm zu, das Kokain wurde reiner - und LSD beliebter. Bauchschmerzen bereitet die Zunahme synthetischer Cannabinoide. 12.05.2021, 12.25 Uhr

Mit zunehmender Potenz der Drogen steigt die Gefahr einer Überdosierung. So enthielt die stärkste getestete Koksprobe letztes Jahr 98 Prozent Kokain, die stärkste Ecstasy-Tablette knapp 300 Milligramm MDMA - die vierfache Maximaldosis für eine 60 Kilogramm schwere Frau. Symbolbild: Edi Engeler/FRI

Letzten Oktober wurde in Zürich das nach eigenen Angaben erste Cannabis-Drug-Checking-Angebot der Welt eingeführt. In den ersten drei Monaten wurden über 200 Cannabisproben analysiert. Davon enthielt jede dritte eine oder mehrere synthetische Cannabinoide, wie das Zürcher Drogeninformationszentrum (Diz) am Mittwoch mitteilte.