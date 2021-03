Zürich In der Quarantäne arbeitete er am Drehbuch: Regisseur aus Opfikon dreht Film in Südkorea Der Schweiz-Koreaner Hae Sup Sin geht in seinem Kurzfilm «Unfamiliar, Familiar» den Themen Familie und Herkunft nach. Laura Hohler 29.03.2021, 04.00 Uhr

Den Aufenthalt in der Heimat genutzt: Hae-Sup Sin Filmregisseur aus Opfikon Bild: zvg

Der 1991 geborene Filmemacher Hae Sup Sin dreht derzeit seinen Kurzfilm «Unfamiliar, Familiar» in Seoul, Südkorea. Im Film geht es um Familie und Herkunft. Eine Schweiz-Koreanerin namens Sanghwa fliegt während der Pandemiezeit nach Korea, da sie an der Beerdigung ihrer Mutter nicht teilnehmen konnte. «In kompletter Isolation verbringt sie ihre zweiwöchige Quarantäne im verlassenen Elternhaus. Während Sanghwa ihr altes Zuhause nicht loslassen kann, will es ihr Bruder aus finanzieller Not verkaufen», so Sin, der eine 14-tägige Quarantäne in einer winzigen Einzimmerwohnung bei seiner Einreise im Dezember verbracht hat.

erzählt der Filmemacher. Sein Essen habe er per Handyapp bestellt. Die Lieferservice-Kultur sei in Korea sehr fortgeschritten, man könne auch Lebensmittel wie Obst und Gemüse direkt vor die Wohnungstür liefern lassen. «Am meisten gefehlt hat mir das Spazieren an der frischen Luft. Das war auch das Erste, was ich nach der Quarantäne gemacht habe», berichtet Sin. Zwei Stunden sei er nach der Isolationsphase durch die Strassen Seouls geschlendert. Momentan lebt er bei einer Verwandten.

«Von Anfang an die ­Coronaregeln umgesetzt»

Der Umgang mit Corona in Südkorea unterscheidet sich laut Hae Sup Sin stark von demjenigen in Europa. «Die Menschen haben hier von Anfang an die Coronaregeln umgesetzt», sagt Sin. Im Gegensatz zur Schweiz sei es auch selbstverständlich, dass man draussen permanent eine Maske trage – nicht bloss zum Einkaufen oder im öffentlichen Verkehr. Auch befinde sich das Land nicht mehr im Lockdown. Sin erzählt:

Den Low-Budget-Film «Unfamiliar, Familiar» konnte Sin ohne Hilfe einer Produktionsfirma umsetzen. Da er im vergangenen Jahr den Treatment-Award, organisiert vom Genuss Festival und den Zuger Filmtagen, für sein Projekt gewonnen hat, erhielt er ein Startbudget von 2000 Franken sowie kreative Unterstützung des Regisseurs Pierre Monnard. Der grösste finanzielle Anteil kam jedoch durch eine Crowdfunding-Aktion zusammen, die noch bis April läuft. «Ein Teil ist aber auch selbst finanziert», sagt Sin.

Um die Darsteller und die Crew für den Film zu finden, konnte der Regisseur auf einen langjährigen Kontakt in Südkorea zurückgreifen. Auch seine koreanische Muttersprache habe ihm sehr geholfen.

so Sin. Besonders bei Regieanweisungen für die Schauspieler sei es wichtig, sich genau ausdrücken zu können. Dank dieser günstigen Umstände wurde es dem Filmemacher ermöglicht, in die Seouler Indie-Filmszene einzutauchen.

so der Regisseur. Er sei froh, dass er das ­Projekt trotz Coronakrise habe verwirklichen können. «Für mich als Secondo ist es besonders wichtig, das Thema Heimat zu beleuchten», sagt Sin.