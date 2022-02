Justizdirektorin Jacqueline Fehr will 2023 erneut antreten

Jacqueline Fehr (SP) will auch in der kommenden Legislatur im Zürcher Regierungsrat politisieren: Die Vorsteherin der Direktion der Justiz und des Innern hat am Freitag ihr Bewerbungsschreiben an den Vorstand der SP abgeschickt, wie sie auf Twitter mitteilte.

18.02.2022, 13.30 Uhr