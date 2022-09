Regierungsrätin Silvia Steiner mit Hygienemaske verewigt

Die Zürcher Bildungsdirektorin Silvia Steiner (Mitte) ist neu mit einem Porträt in der kantonalen Ahnengalerie im Walcheturm verewigt. Das Bild soll an ihr Präsidialjahr 2020/21 erinnern und zeigt Steiner deshalb mit einer schwarzen Hygienemaske am linken Arm.

15.09.2022, 11.33 Uhr