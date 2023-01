Zürich Regierungsrätin Jacqueline Fehr zur Justizaffäre: «Das war falsch von mir» Die Justizdirektorin (SP) musste sich im Kantonsrat zum Datenleck äussern, das vor ihrer Amtszeit passiert ist. Kritik erntete sie vor allem für ihre Kommunikation. Sven Hoti Jetzt kommentieren 09.01.2023, 19.09 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Regierungsrätin Jacqueline Fehr (SP) habe zu spät informiert, heisst es von Mitgliedern des Kantonsrates. Ennio Leanza/Keystone

Die Justizaffäre haftet an Jacqueline Fehr (SP) wie eine Zecke am Bein eines Wanderers. Dabei hatte die Justizdirektorin direkt nichts mit dem Datenleck zu tun, das in den Zeitraum zwischen 2006 und 2012 fällt – also noch vor ihren Antritt als Regierungsrätin im Jahr 2015. Dabei gelangten teils sensible Daten aus der Direktion der Justiz und des Innern (JI) ins Drogen- und Rotlichtmilieu. Am Montag musste sich die Regierungsrätin im Kantonsrat erneut kritischen Fragen stellen.

In einer Dringlichen Interpellation vom 5. Dezember stellte eine Koalition bestehend aus über 80 Kantonsrätinnen und Kantonsräten von GLP bis SVP elf Fragen an Fehr. Darin geht es unter anderem um die Verantwortlichkeiten, Konsequenzen für Mitarbeitende der Direktion und das Ausmass des Datenlecks. Einen Teil der Fragen hatte Jacqueline Fehr bereits an einer Pressekonferenz am 6. Dezember beantwortet.

«Wie ein Handbuch für dilettantisches Arbeiten»

Die JI hatte von einem externen Auftragnehmer zwischen 2006 und 2012 Festplatten mit teilweise sensiblen Daten vernichten lassen. Anstatt sie zu leeren, gab er sie mitsamt Inhalt seinem Bruder ab. Dieser nutzte sie, um die Staatsanwaltschaft in einem Betäubungsmittelverfahren gegen ihn zu erpressen. Vieles ist noch unklar und derzeit Gegenstand der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen, die seit 2020 im Gange sind.

Das Datenleck betrifft Fehr nur indirekt. Sie ist erst seit 2015 im Amt. Kritik musste sie in der Diskussionsrunde aber dennoch zuhauf einstecken, insbesondere für ihre zögerliche Kommunikation. Die Bevölkerung müsse sich auf eine funktionierende und glaubwürdige Justiz verlassen können, sagte Kantonsrat Yiea Wey Te (FDP, Unterengstringen). «Bei der Aufarbeitung hat die JI klar versagt.»

Kantonsrätin Andrea Gisler (GLP, Gossau) doppelte nach: Informationen seien erst durch die Medien an die Öffentlichkeit gelangt. «Das wirft ein schlechtes Licht auf die Kommunikation der Justizdirektion.» Der Untersuchungsbericht wiederum lese sich «wie ein Handbuch für dilettantisches Arbeiten.» So waren die Auftragnehmer und deren Arbeit gemäss Bericht nur unzureichend bis überhaupt nicht kontrolliert worden.

Regierungsrat wurde erst Ende Dezember informiert

Fehr hatte sich mit der Kommunikation reichlich Zeit gelassen. Die Staatsanwaltschaft hatte die JI nämlich bereits im November 2020 über das Datenleck informiert. Die Resultate einer eingeleiteten Administrativuntersuchung lagen am 30. März 2021 vor. Doch danach geschah – nichts.

Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Kantonsrats, die informiert hätte werden müssen, erhielt zwar einen Zwischenbericht, aber keinen Schlussbericht. Und die Öffentlichkeit weiss auch nur dank eines Vorstosses aus dem Kantonsrat von Ende 2022 Bescheid. Der Gesamtregierungsrat wiederum sei am 22. Dezember letzten Jahres umfassend informiert worden, sagte Fehr im Kantonsrat.

«Billiger» Wahlkampf, findet die SP

«Es stellen sich noch immer viele Fragen», sagte Martin Hübscher (SVP, Wiesendangen), Hauptunterzeichner der Interpellation. So frage er sich, weshalb der Gesamtregierungsrat nicht früher informiert und weshalb der Untersuchungsbericht über eineinhalb Jahre unterschlagen worden sei. Hübscher plädierte zudem dafür, einen externen Staatsanwalt einzusetzen. Dem schlossen sich auch Kantonsräte von FDP und GLP an.

Die SP sah in der Kritik der Bürgerlichen vor allem «billigen» Wahlkampf. «Mit Sachlichkeit hat diese Interpellation wenig zu tun», sagte Davide Loss. Dubios sei hingegen die Rolle von SVP-Kantonsrat und Anwalt Valentin Landmann, der das Datenleck mit seiner Anfrage publik gemacht hatte. Er verteidigt den Bruder des Auftragnehmers, der die Datenträger nicht sachgemäss entsorgt hatte, vor Gericht. Loss: «Statt sich darauf zu konzentrieren, seinen Mandanten zu vertreten, möchte er politisches Kapital aus der Geschichte schlagen.»

Fehr: «Stelle mich jeder Untersuchung»

Regierungsrätin Fehr verteidigte sich: Sie habe mit einer verfrühten Veröffentlichung des Administrativberichts die laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft nicht gefährden wollen. Die Medien seien ihr jedoch zuvorgekommen. Unklar sei ausserdem gewesen, ob der Bruder mit den Festplatten nur bluffe oder wirklich die Wahrheit sage.

Fehr gestand aber ein, die GPK zu spät informiert zu haben. «Ich habe die GPK über den Zwischenbericht informiert, jedoch nicht über den Schlussbericht. Das war falsch von mir.»

Dass Dokumente im Zusammenhang mit der Beauftragung der Auftragnehmer im Jahr 2019 vernichtet worden waren, sei sehr wahrscheinlich nicht beabsichtigt gewesen. «Es handelt sich mit grösster Wahrscheinlichkeit um einen sehr groben, verwaltungstechnischen Fehler, was unverzeihlich, aber nicht kriminell ist.» Fehr betonte, dass sich die JI in all den Jahren betreffend Datensicherheit stark verbessert habe.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft laufen. Auch die GPK wird eine Untersuchung starten. Ob es zusätzlich noch zu einer Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) kommen wird, ist unklar. Vertreterinnen und Vertreter von GLP, FDP und SVP zeigten sich offen dafür – aber auch Regierungsrätin Fehr: «Ich stelle mich jeder politischen Untersuchung.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen