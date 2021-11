Überfall auf Zürcher Juwelier: Polizisten führen einen Mann ab

Räuber nach Überfall auf Uhren- und Schmuckgeschäft in S-Bahn festgenommen – Zeugenaufruf

Am Freitagnachmittag überfiel ein Mann ein Uhren- und Schmuckgeschäft im Zürcher Kreis 1. Der mutmassliche Täter konnte kurze Zeit später am Bahnhof Stadelhofen in einem Zug festgenommen werden. Die Stadtpolizei sucht Zeugen.