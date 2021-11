Raclette, Berliner und Kaffee für Geimpfte: Impfdorf am Hauptbahnhof Zürich eröffnet

Am Montagmorgen hat das Impfdorf am Zürcher Hauptbahnhof seine Tore geöffnet. Bis am Mittwoch kann man sich vor Ort beraten, informieren oder impfen lassen. Die Gesundheitsdirektorin des Kantons Zürich, Natalie Rickli, zeigt sich zufrieden mit der Eröffnung des Zürcher Impfdorfes.