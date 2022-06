Kanton Zürich Präventionsstelle Pädosexualität verzeichnet bisher 50 Kontakte Im ersten Betriebsjahr haben 50 Personen Hilfe bei der Präventionsstelle Pädosexualität gesucht. Die Stelle will durch Beratung und Therapie verhindern, dass Personen mit pädosexueller Neigung Kinder missbrauchen. 07.06.2022, 12.11 Uhr

Durch Beratung und Therapie sollen sexuelle Übergriffe auf Kinder verhindert werden. Die Zürcher Präventionsstelle Pädosexualität verzeichnete im ersten Betriebsjahr 50 Kontaktaufnahmen. KEYSTONE

Seit Anfang Juni 2021 haben 48 männliche und zwei weibliche Hilfesuchende Kontakt mit der Präventionsstelle aufgenommen, wie Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) am Dienstag an einer Medienkonferenz sagte. «Der Bedarf ist also da», sagte die Regierungsrätin.