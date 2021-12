Zürich Polizeihund Hank spürt Einbrecher im Kreis 3 auf Die gute Nase von Polizeihund Hank ist am Montag einem mutmasslichen Einbrecher zum Verhängnis geworden. Nach einem Einbruch im Zürcher Kreis 3 spürte er den Mann auf. Diverses Deliktsgut wurde sichergestellt. 06.12.2021, 14.00 Uhr

Stadtpolizei Zürich

Kurz nach 3 Uhr ging bei der Stadtpolizei die Meldung ein, dass soeben in einem Einfamilienhaus an der Bachtobelstrasse eingebrochen worden sei. Polizisten nahmen in dem Haus einen 26-jährigen Algerier fest, wie die Stadtpolizei mitteilte.