Zürich Polizei zieht drei Raser aus dem Verkehr Gleich drei Raser hat die Kantonspolizei Zürich am Samstagnachmittag in Winterthur erwischt. Alle drei mussten ihren Fahrausweis abgeben. 09.03.2021, 09.18 Uhr

In Berg am Irchel bei Winterthur und Russikon wurden gleich drei Raser am gleichen Tag geschnappt. Archivbild: Baona / iStockphoto

(sda) Die Zürcher Kantonspolizei hat am Samstagnachmittag gleich mehrere Raser aus dem Verkehr gezogen. In Berg am Irchel bei Winterthur wurde ein Autofahrer mit 165 km/h statt der erlaubten 80 km/h gestoppt.