Zürich: Kantonspolizei verhaftet zwei mutmassliche Internetbetrüg

Zürich Phishing-SMS: Kantonspolizei verhaftet zwei mutmassliche Internetbetrüger Die Kantonspolizei Zürich hat am Montag vergangener Woche ein mutmassliches Betrüger-Ehepaar festgenommen. Die beiden Personen sollen versucht haben, mit dem massenhaften Versand von SMS an Kreditkartendaten zu gelangen. 25.01.2022, 17.20 Uhr

Die Polizei stellte GSM Gateways und SIM Karten sicher. Kantonspolizei Zürich

Das deutsche Ehepaar, welches sich im Kanton Thurgau aufhielt, soll in den Tagen und Wochen zuvor auf betrügerische Art und Weise SIM-Karten falsch registriert und in sogenannten GSM Gateways eingesetzt haben. Diese GSM Gateways ermöglichten den Massenversand von Phishing-SMS, um an Kreditkartendaten zu gelangen.