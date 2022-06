Zürich Parkieren am Rheinfall nur noch gegen Gebühr Die Zeit der kostenlosen Parkplätze am Rheinfall ist vorbei. Ab dem 22. Juni sind die Parkplätze auf der Zürcher Seite rund um das Schloss Laufen gebührenpflichtig. Die Tarife entsprechen denen auf der Schaffhauser Seite, wo schon seit längerem fürs Parkieren bezahlt werden muss. Kostenlos bleibt das Parkieren von Velos und Motorrädern. 21.06.2022, 11.10 Uhr

Was schon seit längerem auf der Schaffhauser Seite gilt, wird nun auch auf der Zürcher Seite eingeführt: Ab dem 22. Juni muss man fürs Parkieren am Rheinfall zahlen. Für Velos und Motorräder gibt es jedoch weiterhin kostenlose Parkplätze. Keystone

Ausserdem wird ein Parkleitsystem in Betrieb genommen, wie die Baudirektion des Kantons Zürich am Dienstag mitteilte. Damit soll auch der Suchverkehr in den Quartieren vermieden werden. Insgesamt gibt es beim Schloss Laufen 620 Parkplätze für die Besucherinnen und Besucher des Rheinfalls. Bei Bedarf können rund 100 zusätzliche Plätze auf dem Werkhofareal bei der Autobahn angeboten werden.