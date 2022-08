Zürich Open Air Eine geballte Ladung eingängiger Rock-Pop-Musik entlädt sich beim Flughafen Gleich fünf Tage dauert die zehnte Ausgabe des Zürich Open Airs. Zur Eröffnung gabs neben den Topacts Arctic Monkeys und Glass Animals auch eine lokale Entdeckung. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 23.08.2022, 22.24 Uhr

Grandioser Abschluss des ersten Tags am Zürich Open Air: Die Arctic Monkeys. Matthias Scharrer

In der brütenden Nachmittagshitze füllt sich der Zeltplatz. Teresa, Eva und Hannah sind extra aus Österreich angereist, um Arctic Monkeys und Kings of Leon zu sehen. Ihre ersten Eindrücke vom Zürich Open Air (ZOA): «Angenehm von der Grösse her», «heiss» und «vom Hauptbahnhof aus nicht leicht zu finden». Doch jetzt sind sie da, das Zelt steht, das Festivalfieber steigt.

Teresa, Eva und Hannah sind aus Österreich ans Zürich Open Air angereist. Matthias Scharrer

Und man muss ja nicht unbedingt auf dem Zeltplatz übernachten: Das ZOA auf Rümlanger und Glattbrugger Boden nahe beim Flughafen ist für Gäste aus der näheren Umgebung, die lieber zu Hause schlafen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln bestens erschlossen (Tramstation Bäuler), auch dank Extra-Nachtbussen ab Oerlikon.

Annie Taylor packen das Publikum schon am späten Nachmittag

Um 17 Uhr dann der musikalische Auftakt: Auf der kleineren Zeltbühne rocken Annie Taylor los. Die Zürcher Band hatte im Lockdown-Jahr 2020 ihr erstes Album aufgenommen. Nun legt das Quartett mit druckvollem Rock los: Gitarre, Bass, Schlagzeug, Gesang. Nichts Überraschendes. Aber sie packen das Publikum, das schon am späten Dienstagnachmittag das Zelt ganz gut füllt.

Annie Taylor rocken als Eröffnungsband am Zürich Open Air. Matthias Scharrer

Danach ist Essenzeit, das Angebot gross: Fischknusperli, Gyros, Pommes, Berliner Tasche, Indisches, Tex-Mex-Food, Crêpes, Kebap, Burger, Balkan Grill. Ich nehme beim Tex-Mex-Stand ein leckeres Fladenbrot mit Pouletfüllung an roter und grüner Sauce, dazu French Fries (14 Fr.) und ein Bier (6 Fr.), während auf der Hauptbühne die britischen Sea Girls mit fröhlichen Gitarrenpop für Stimmung sorgen. Zwischendurch donnert ein Flugzeug über das Areal. Das ZOA hebt allmählich ab.

Die britischen Sea Girls sorgen mit fröhlichem Gitarrenpop für Stimmung auf der Hauptbühne des Zürich Open Airs. Matthias Scharrer

Auf der Hauptbühne erscheinen kurz vor der Dämmerung die Glass Animals. Mit «Heat Waves» landeten die Briten 2020 einen millionenfach geklickten Hit.

Glass Animals bringen die Hüften von Tausenden in Bewegung

Sphärische Keyboard-Klänge und samtene Grooves zum Sonnenuntergang, unterlegt mit fetten Basstrommelschlägen, bringen die Hüften von Tausenden in Bewegung und die Hände in die Höhe. Doch anders als kürzlich an der Street Parade gibts hier keine Platzangst. Die Stimmung ist entspannt.

Konzert der Glass Animals auf der Hauptbühne des Zürich Open Air Matthias Scharrer

Die Leuchtschrift des Bühnenbilds bringt es auf den Punkt: «Hotel Moon Pool» steht da in blauen, violetten und roten Lettern. In den vordersten Reihen werden Ananasse hochgestreckt. Und beim letzten Song singen fast alle mit: «Heat Waves». So geht Open Air.

Arctic Monkeys machen klar: Rock ist nicht tot

Zum Abschluss des ersten ZOA-Tags entern die Arctic Monkeys die Hauptbühne. Schlagzeuggewitter, krachende Stromgitarren, gefolgt von stampfenden Beats und melodischem Gesang machen klar: Rock ist nicht tot. Und riecht auch nicht komisch.

Die Arctic Monkeys bilden das Kontrastprogramm zu den Glass Animals. Es passt verdammt gut zur Dunkelheit. Und die Gitarre heult, als hätten die 1960er-Jahre nie aufgehört. Nur die gigantische Lichtshow, der sauber abgemischte Sound und die Grossleinwände rechts und links der Bühne erinnern daran, dass wir im 21. Jahrhundert sind.

Fazit nach dem ersten Tag des Zürich Open Airs 2022: Der Auftakt zur Jubiläumsausgabe ist gelungen. Es folgen vier weitere Tage voller eingängiger Rock-Pop-Musik am ZOA, das mit einer guten Mischung aus einheimischen und internationalen, weiblichen und männlichen Acts aufwartet.

Weitere Topacts und Tipps am Zürich Open Air: Mittwoch: Kings of Leon, Bastille, Beabadoobee; Donnerstag: David Guetta, Steff La Cheffe, Tash Sultana, Naomi Lareine; Freitag: G-Eazy, Anne-Marie, Steiner & Madlaina, Black Sea Dahu; Samstag: Rita Ora, Lewis Capaldi, Faber und viele mehr.

