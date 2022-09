Zürich Linken gelingt der Coup: Stadt soll Neugasse-Areal von den SBB übernehmen – gegen deren Willen Das Zürcher Stimmvolk zwingt die SBB zum Grundstückkauf. Das Resultat fiel äusserst knapp aus. Ob die Vorlage allerdings jemals umgesetzt wird, bleibt fraglich. Sven Hoti Jetzt kommentieren 25.09.2022, 22.05 Uhr

Heute befindet sich auf dem Neugasse-Areal eine Reparaturwerkstätte der SBB. Längerfristig möchten die SBB ihre Unterhaltsarbeiten jedoch auf andere Standorte verlegen. zvg/SBB

Lange ging es, bis in der Stadt Zürich die Ergebnisse zu den verschiedenen Vorlagen da waren. Am Schluss entwickelte sich dieser Abstimmungssonntag dann sogar zu einem wahren Krimi. Der Grund war die Abstimmung zum Kauf des Neugasse-Areals im Kreis 5 der SBB durch die Stadt Zürich. Am Ende fiel das Ergebnis, wie hätte es anders sein können, haarscharf aus – und es war eine eigentliche Sensation.