Zürich «Ein guter Tag für den Klimaschutz»: Stimmvolk will Netto-Null bis 2040 Der Stadtrat will die Treibhausgasemissionen bis 2040 auf Netto-Null bringen. Die Stimmberechtigten haben am Sonntag diesem Vorhaben klar zugestimmt. Damit nimmt die Stadt schweizweit eine Vorreiterrolle ein. Sven Hoti Jetzt kommentieren 15.05.2022, 21.44 Uhr

Mehr Fotovoltaik, weniger fossile Heizungen: Das sind nur einige der Massnahmen, die der Stadtrat in den nächsten Jahren umstzen will, um die Treibhausgasemissionen zu senken. Symbolbild: Christian Beutler / Keystone

Der Klimawandel muss verlangsamt werden – das ist von links bis rechts allen klar. Wie das geschehen soll, ist allerdings immer wieder Gegenstand von Diskussionen. Am Sonntag hat sich eine Mehrheit des Zürcher Stimmvolkes zumindest einmal darauf verständigt, dass die Stadt ihre Treibhausgasemissionen bis 2040 auf Netto-Null reduzieren muss.

Mit dem Ja zur Vorlage hat sie der Stadt ihren Segen erteilt, die Gemeindeordnung, also die Verfassung der Stadt Zürich, entsprechend anzupassen. Rund 75 Prozent der Stimmberechtigten haben Ja gesagt zu diesem Vorhaben, jeder Wahlkreis hat zugestimmt. Die Stimmbeteiligung bei dieser Vorlage lag bei 47,29 Prozent.

Corine Mauch, Zürcher Stadtpräsidentin (SP). zvg

«Es ist ein guter Tag für den Klimaschutz», sagte die Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) an einer Medienkonferenz im Anschluss an die Abstimmung. Das Resultat zeige, dass die Stimmbevölkerung den Klimaschutz hoch werte, die Dringlichkeit von Massnahmen erkenne und dabei auch selber Verantwortung übernehmen wolle. Mauch fügte an:

«Das Ergebnis motiviert uns als Stadtrat, nun auch rasch Massnahmen umzusetzen.»

Als konkrete Massnahmen nannte sie etwa den Ausbau thermischer Netze, zusätzliche Fördergelder für den Ersatz von Öl- und Gasheizungen, den verstärkten Einsatz von Fotovoltaikanlagen und die Förderung des öffentlichen Verkehrs. Aber auch indirekte Emissionen, etwa durch Foodwaste, sollen reduziert werden.

«Das Abstimmungsergebnis gibt uns noch einmal Rückenwind und motiviert uns, weiterzumachen», sagte Mauch. Sie betonte aber auch: «Dies kann nicht ­alleine Aufgabe des Staates sein. Es braucht auch die Wirtschaft und Private, um das Ziel zu erreichen.»

Weniger glücklich über den Ausgang der Abstimmung zeigte sich die SVP, die als einzige Partei im Gemeinderat die Nein-Parole ergriffen hatte. Anstrengungen im Bereich des Klimaschutzes seien grundsätzlich richtig, schrieb die Stadtpartei in einer Medienmitteilung. «Doch die städtische Vorlage ist zu ambitioniert und zu teuer. Die Steuerzahler werden dies in den nächsten Jahren zu spüren bekommen.»

Die Umsetzung von Netto-Null 2040 werde nämlich fortan jährlich mehrere Dutzend Millionen Franken kosten. «Zusammen mit weiteren hochfliegenden Projekten des Stadtrates im Bereich Kinderbetreuung, Tagesschule und im Bereich Wohnen werden grosse finanzielle Lasten auf die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Zürich zukommen.»

Mit dem Abstimmungsresultat bestätigt die Zürcher Stadtbevölkerung den Kurs, den auch der Kanton mit der ­Annahme des Klimaschutzartikels am Sonntag eingeschlagen hat. Mit Netto-Null bis 2040 gehen Stadt und Kanton noch einen Schritt weiter als der Bund, der bis 2050 klimaneutral sein will. Insgesamt rechnet die Stadt mit Investitionen von rund 520 Millionen Franken pro Jahr, die von der Wirtschaft, Privaten und der öffentlichen Hand ­ge­meinsam getätigt werden sollen.

