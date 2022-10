Zürich Neonazis stürmten Dragqueen-Lesestunde für Kinder: «Ich war extrem schockiert, dass so etwas mitten in Zürich passiert» Die Neonazi-Gruppe «Junge Tat» störte am Wochenende eine Vorlesung von Dragqueens für Kinder im Zürcher Tanzhaus. Die Rechtsradikalen hätten sich zuvor unter das Publikum gemischt, heisst es. 21.10.2022, 09.29 Uhr

Im Zürcher Tanzhaus findet regelmässig eine Lesestunde mit Drag Queens statt. Ennio Leanza / Keystone

Im Zürcher Tanzhaus findet ­regelmässig die Lesestunde «Drag Story Time» statt. Kinder sollen sich dabei mit Themen wie Vielfalt, Identität und Geschlecht befassen, schreibt die Veranstalterin auf ihrer Website.

Vergangenen Sonntag störte die Neonazi-Gruppe «Junge Tat» eine Show der Veranstaltungsreihe. Die Rechtsradikalen hätten sich unter die Zuschauerinnen gemischt und wollten in der Show ein Transparent ausrollen. Dies konnte das Event-Team jedoch verhindern, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt.

Vor dem Tanzhaus stand jedoch eine Gruppe von etwa neun vermummten Personen. Diese hatten Rauchfackeln gezündet und Parolen gerufen. Die «Junge Tat» bekannte sich auf den Social Media zur Aktion.

«Ich war extrem ­schockiert»

Auch die Organisatorin Brandy Butler meldet sich auf Instagram zum Vorfall. Sie schreibt unter anderem: «Ich habe keine Angst vor ­Neonazis.» Sie verurteilt die Tat, weil die Gruppe eine solche Aktion vor kleinen Kindern ­vollzieht.

«Ich war extrem schockiert, dass so etwas mitten in Zürich passiert», sagt Roman Heggli, Geschäftsleiter von der Organisation Pink Cross, die sich für die Rechte von queeren Menschen einsetzt.

«Sie suchen sich leichte Ziele für ihre Aktionen aus»

Eine bunte, friedliche Vorlesung für kleine Kinder als ­Zielscheibe für Rechtsextreme? Das sei weniger überraschend, so Dirk Baier, Professor für Delinquenz und Kriminalprävention an der ZHAW. «Die ‹Junge Tat› sucht sich leichte Ziele für ihre Aktionen aus, bei denen man nicht mit solchen Stör­aktionen rechnet. Gleichzeitig sind es Ziele mit hoher ideologischer Bedeutung und auch mit Potenzial für öffentliche Aufmerksamkeit.»

Die «Junge Tat» hat ihren Ursprung in Winterthur, ist aber mittlerweile schweizweit tätig. Obwohl die Gruppierung relativ neu ist, sorgte sie im vergangenen Jahr für viele Schlagzeilen. Die vermummten jungen Männer marschierten bei Massnahmengegnerdemos mit und während der Demonstration am 1. Mai kletterten Mitglieder der Jungen Tat auf einen Kran und brachten einen Banner an.

Im Juni störten sie während der Pride einen LGBT-Gottesdienst in Zürich. «Die Forderungen und Wünsche der queeren Community treiben die Extremisten an», meint Baier. «Die Diskussion um Geschlecht und sexuelle Orientierung steht derzeit recht stark im Mittelpunkt öffentlicher Diskussionen in der Schweiz.»

«Wir müssen uns gegen Hass positionieren»

Die Diskussionen machten deutlich, dass es einen Teil in der Bevölkerung gebe, dem die Gender-Diskurse zu weit gehe, die konservativ orientiert sei und alles beim Alten lassen möchte. «Die ‹Junge Tat› fühlt sich durch diesen Teil der Bevölkerung ermutigt, ­solche Stör­aktionen zu lancieren.»

Genau aus diesem Grund trage jede und jeder die Ver­antwortung, solche Diskussionen, die gegen queere Menschen gerichtet sind, zu ­unterbinden, findet Roman Heggli von Pink Cross. «Wir als Gesellschaft müssen uns ganz klar gegen den Hass positionieren. Das beginnt bereits am Stamm- oder Familientisch», sagt ­Heggli.

Bei der Kantonspolizei ­Zürich hiess es auf Anfrage des Onlineportals «ZüriToday»: Als die Einsatzkräfte am ­Sonntag beim Tanzhaus ein­getroffen seien, seien die ­Familien und Kinder und auch die vermummten Personen bereits weg gewesen. Laut der Polizei wurden in der ­Zwischenzeit Anzeigen er­stattet. Die Ermittlungen seien im Gange.

«Rechtsextreme werden kaum beobachtet»

Die «Junge Tat» ist schon länger bekannt. Dass gegen eine radikale Gruppierung wie sie nicht mehr unternommen wird, findet Heggli «absurd». Er meint: «Rechtsextreme ­werden in der Schweiz kaum beobachtet. Sie können machen, was sie wollen. Da versagt der Staat.»

Dirk Baier ist ebenfalls der Meinung, dass es neue Massnahmen brauche: «Einerseits müssen solche Störaktionen zu Sanktionen führen, das heisst, es braucht eine Strafverfolgung. Andererseits sind Programme, die Vorurteile abbauen oder ­diesen vorbeugen, bekanntermassen hilfreich gegen Rechtsextremismus; persönlicher ­Kontakt mit Minderheiten ist hier eine wichtige Massnahme.» (log/lhi/liz)