Zürich: Dritter Fachmittelschul-Standort wird im Kanton eröffnet

Zürich Neben dem PJZ eröffnet nun der dritte Fachmittelschul-Standort im Kanton Die Zahl der Schülerinnen und Schüler an den kantonalen Fachmittelschulen wird in den kommenden Jahren deutlich steigen. Der Bildungsrat hat deshalb entschieden, einen dritten Fachmittelschulstandort zu eröffnen, im Provisorium neben dem PJZ. 21.12.2021, 10.11 Uhr

Neben der Kantonsschule Zürich Nord und am Rychenberg in Winterthur soll nun ein dritter Standort eröffnet werden. (Symbolbild) Gaetan Bally / KEYSTONE

Aktuell besuchen rund 880 Schülerinnen und Schüler eine der beiden Fachmittelschulen an der Kantonsschule Zürich Nord und am Rychenberg in Winterthur. Wie auch bei den Mittelschulen wird aber auch bei diesem Schultyp mit einem deutlichen Anstieg der Schülerzahlen in den nächsten 25 Jahren gerechnet.