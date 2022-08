Zürich Feuer im Kunsthaus: «Der Raum war fast völlig abgebrannt» Nach dem Brand im Kunsthaus Zürich am Dienstag ist die Brandursache weiterhin unklar. Der Schaden vor Ort zeigt jedoch: Es hätte noch viel schlimmer kommen können. Sven Hoti Jetzt kommentieren 05.08.2022, 17.00 Uhr

Nach einem Feuer im Packraum im Altbau des Kunsthauses Zürich laufen die Ermittlungen nach der Brandursache heiss. Michael Buholzer / Keystone

Dienstag, 2. August, gegen 22 Uhr: Bei Schutz & Rettung Zürich geht ein Brandalarm ein. Etwa eine Minute später sind die Feuerwehrleute bereits auf dem Weg zum Einsatzort: dem Kunsthaus Zürich. Sie sind mit einem Tanklöschfahrzeug und einer Autodrehleiter ausgerückt. Unterwegs erhält die Einsatzzentrale einen Anruf vom Kunsthaus. Rauch habe sich gebildet. «Nach der Meldung des Kunsthauses war klar: Es ist nicht nur ein Brandmeldealarm, es ist ein bestätigter Brand», sagt Mediensprecher Urs Eberle.

Für die Einsatzzentrale heisst das: Aufgebot aufstocken. Ein zweites Tanklöschfahrzeug wird losgeschickt, zusammen mit dem «Tunnellüfter», einer grossen Entrauchungsmaschine. Rund fünf Minuten dauert die Fahrt zum Kunsthaus. Am Schluss befinden sich rund 20 Feuerwehrleute am Einsatzort. Zusätzlich werden weitere Personen des Kulturgüterschutzes aufgeboten – vorsorglich, wie Eberle sagt. Der Kulturgüterschutz gehört zum Zivilschutz und ist zuständig für die fachmännische Räumung von Kunstgegenständen aus dem Gebäude.

Schaden ist vor allem auf dem Boden entstanden

Für die Feuerwehrleute bringt der Einsatz in einem delikaten Gebäude wie dem Kunsthaus zusätzliche Herausforderungen mit sich, wie Eberle erklärt. «Man geht anders an die Sache heran, wenn man weiss, dass sich im Gebäude geschichtlich relevante Kunstgegenstände in Millionenhöhe befinden.» In so einem Fall lösche man vorsichtiger und reduziere bewusst die Wasserabgabe auf das nötige Minimum.

«Es war keine schwierige Brandbekämpfung»,

resümiert Eberle. Das Feuer sei schnell gelöscht gewesen. Der grösste Teil der Arbeit habe daraus bestanden, die Räumlichkeiten zu entrauchen und zu prüfen, ob Kunstgegenstände zu Schaden gekommen sind. Das Fazit des Einsatzes: keine Personen verletzt, keine Kunstwerke zerstört.

Der Brand war im Packraum auf der Rückseite des Altbaus am Hirschengraben ausgebrochen (oben). Eine Entrauchungsmaschine sollte den Rauch vom Gebäudeinnern nach draussen befördern (unten links). Im Einsatz stand neben Schutz & Rettung Zürich auch der Kulturgüterschutz (unten rechts). Bilder: zvg

Durch den Rauch wurden jedoch einzelne benachbarte Räumlichkeiten, die zwischen 1910 und 1976 erstellt worden waren, in Mitleidenschaft gezogen, sprich, es hat sich Russ abgelagert. Betroffen sind auch Ausstellungsräume. Doch auch hier könnte das Kunsthaus Glück gehabt haben: Der Schaden sei vor allem in der Horizontalen, also auf dem Boden, entstanden, sagt Eberle. «Grösserer Schaden konnte durch die vorhandenen Brandschutztüren verhindert werden.»

Anders sieht es beim Brandherd aus. Das Feuer war im Packraum ausgebrochen. Dieser befindet sich beim Altbau auf der Seite des Hirschengrabens. Hier werden die Werke nach der Anlieferung ausgepackt und zwischengelagert, um sie dann in die Ausstellungsräume zu bringen. Im Raum befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes allerdings keine Werke – Glück im Unglück, wie sich herausstellt:

«Man hätte wahrscheinlich nicht mehr viel machen können. Der Raum war fast völlig ausgebrannt.»

Drei Tage nach dem Brand ist die Brandursache noch unklar, wie es bei der für die Ermittlungen zuständigen Kantonspolizei Zürich heisst. Auch das Ausmass des Schadens lasse sich noch nicht beziffern, sagt Björn Quellenberg, Mediensprecher des Kunsthauses Zürich. Bereits seien Versicherungen im Haus gewesen, um sich den Schaden anzusehen. Einen ersten Zwischenstand will das Kunsthaus Anfang nächster Woche bekanntgeben.

«Die Brandmeldeanlage hat einwandfrei funktioniert»

Doch schon jetzt darf gesagt werden, dass das Kunsthaus wohl mit einem blauen Auge davon gekommen ist. Für Quellenberg auch ein Zeichen, dass die vom Kunsthaus getroffenen Massnahmen gegen Brände nützen. Es seien «ganz banale Massnahmen», wie sie auch für öffentliche Gebäude gelten würden. Keine brennbaren Materialien in der Nähe von Fluchtwegen etwa, und Brandschutztüren, die sich bei einem Feuer automatisch schliessen, um eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern.

Ebenfalls als hilfreich erwiesen haben sich die 2020 erneuerten Sicherheitssysteme, zu denen eine Brandmeldeanlage gehört. Quellenberg sagt dann auch schmunzelnd: «Eines lässt sich klar sagen: Die Brandmeldeanlage hat einwandfrei funktioniert.»

«Bis auf weiteres geschlossen», hält eine Hinweistafel am Eingang des Altbaus des Kunsthauses Zürich fest. Michael Buholzer / Keystone

Für Brandfälle allgemein gebe es einen Notfallplan, erklärt der Mediensprecher. Diverse Stellen seien bei einem Eintreten eines Notfalls involviert, unter anderem der sogenannte Brandschutzverantwortliche, der jeweils als erster vor Ort sei. Gemäss Quellenberg dürfte es der erste Brand in der Geschichte des Kunsthauses gewesen sein. Das Ursprungsgebäude, der sogenannte Moser-Bau, benannt nach dessen Architekt Karl Moser, stammt aus dem Jahr 1910.

Momentan werden die vom Brand betroffenen Räumlichkeiten saniert. Aus diesem Grund ist der Altbau «bis auf weiteres» geschlossen. Der Chipperfield-Bau gegenüber des Altbaus bleibt hingegen geöffnet. Die Arbeiten würden einige Wochen in Anspruch nehmen, schrieb das Kunsthaus in einer Medienmitteilung. Sobald absehbar sei, wann das Kunsthaus zum Normalbetrieb zurückkehre, werde die Öffentlichkeit informiert.

Beim Zürcher Kunsthaus hat es am Dienstagabend gebrannt. CH Media Video Unit/BRK News

