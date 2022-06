Bonstetter Autorin vereint ihre Lebensgeschichte in einem Buch

Bonstetten «Musste es tun»: In ihrem neuen Buch vereint sie skurrile und aussergewöhnliche Geschichten aus ihrem Leben Die Bonstetter Autorin Ute Ruf hat eine Sammlung von Kurztexten veröffentlicht. Thomas Stöckli Jetzt kommentieren 27.06.2022, 05.00 Uhr

Die Bonstetter Autorin Ute Ruf hat kürzlich ihr neustes Buch «Musste es tun» herausgebracht. Thomas Stöckli

Wie kaum einer Zweiten gelingt es Ute Ruf, im Gewöhnlichen das Aussergewöhnliche, das Schräge, das Skurrile zu orten. Das beweist sie regelmässig in ihrer Kolumne «Zwischen-Ruf» im «Anzeiger aus dem Bezirk Affoltern».

Und wenn diese Episoden eine Reaktion auslösen, dann heisst es eben «Musste es tun», wie die Bonstetterin ihr jüngstes Buch genannt hat. Es ist eine Sammlung von Kurztexten, denen gemeinsam ist, dass sie alle auf einen Punkt, eine Handlung hinführen.

Adolf Muschg inspirierte sie

Die Idee hat Ute Ruf von einem Schreibauftrag aus einem Literaturseminar bei Adolf Muschg an der ETH. Anschliessend an dieses Seminar sei sie zu ihrer Mutter nach Deutschland ge­fahren und erinnert sich: «Ich musste an jedem Parkplatz raus, um eine Geschichte festzuhalten, es wurden immer mehr.» Das sei ihr in ihrem ganzen Leben nie wieder passiert.

Das Auslösen einer Aktion ist die eine Konstante, welche die Episoden verbindet, die andere die chronologische Abfolge im Laufe ihres Lebens. Im ersten Text kann sie, «die süsse kleine Maus», noch nicht laufen, dafür aber umso besser Zeitungen zerreissen – «Literatur-Verriss im wahrsten Sinne». Von der Kindheit über die Pubertät in die frühe Adoleszenz geht die Lebensgeschichte in Momentaufnahmen weiter.

Vom übergriffigen Lehrer über Party­erinnerungen zu einem demotivierenden Vorstellungsgespräch mit zwei konservativen alten Männern. Viel Raum nimmt die Liebe ein. Einseitige und erwiderte, abenteuerliche und verlässliche, einschränkende und abhängig machende, aber auch erfüllende und beglückende. Da ist etwa Ingo, der so überlegt wirkt und so spöttisch-witzig. Und der trotzdem – oder deshalb? – so oft Verletzendes sagt oder tut. War es so schlimm, wie es die Lektüre vermuten lässt?

Und dann war Schluss mit Ingo

«Wir haben uns gar nicht verstanden», blickt Ute Ruf auf die Beziehung mit ihrem Ex-Mann und Vater ihrer Tochter zurück: «Ich hatte den falschen Mann – und er die falsche Frau.» Das wird in den Episoden im mittleren Drittel des Buches immer deutlicher. Bis sie die Konsequenzen zieht – und auch das in einem Text verarbeitet: «Hatte mit Ingo Schluss gemacht. Richtig Schluss. Mit Abhauen und so», beginnt eine der längeren Episoden, die beinahe doch wieder zu einer Versöhnung ­geführt hätte. Wenn da nicht in dem Moment ... – doch nein: Zu viel sei hier nicht verraten.

Was wäre passiert, wenn sie in jenem Moment eingeknickt wäre? «Dann hätte ich mich einen Monat später getrennt», so Ute Ruf, «die Idee war da schon zu weit fortgeschritten.» Umso schlimmer findet sie es bei anderen, die sich ihr Leben lang nicht voneinander lösen können. «Liebe macht abhängig», weiss sie.

«Am liebsten würde ich eine Trennungsberatung aufmachen»

Und: «Am liebsten würde ich eine Trennungsberatung aufmachen.» Dabei kennt sie auch die Seite des Verlassen-Werdens: «Er wollte mal wieder eine andere Frau ...», steht da unter dem Titel «Schluss gemacht». Und weiter: «Das habe gar nichts mit mir zu tun, es sei schön mit mir, und er habe auch keine andere. Vier Jahre seien schliesslich eine lange Zeit, so lange sei er noch bei keiner geblieben ...»

40 Jahre lang hat Ute Ruf unterrichtet, darüber aber bereits in unzähligen Kolumnen berichtet, deshalb finde in «Musste es tun» keine Schule statt, erklärt sie. Hier geht es um Geschichten, die Wendepunkte in ihrem Leben darstellen, ebenso wie um Triviales, das verblüfft oder erheitert. Und so warten die Episoden immer wieder mit Überraschungen auf, quer durch alle Lebensbereiche.

«Musste es tun» Kummli-Verlag, ISBN 978-3-9523658-4-7.

