Zürich: Links fordert Importstopp von Uran

Zürich «Müssen alles tun, um Russland daran zu hindern, diesen Krieg fortzusetzen»: Links-grüne Allianz will Uranimporte aus Russland stoppen Der Kanton Zürich importiert Gas und indirekt auch Uran aus Russland. Die Dietiker SP-Kantonsrätin Rosmarie Joss verlangt zusammen mit weiteren Kantonsratsmitgliedern eine Stellungnahme vom Regierungsrat – eine Fraktionserklärung geht noch weiter. Sven Hoti 08.04.2022, 05.00 Uhr

Das von der Axpo betriebene Kernkraftwerk Beznau enthält Brennstäbe aus Russland. Archivbild: Sandra Ardizzone

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine regt die Regierungen weltweit zum Umdenken an. Jahrelang hatte man auf Importe von wichtigen Ressourcen wie etwa Gas oder Uran aus Russland oder Weizen aus der Ukraine gesetzt. Mit dem Ukraine-Krieg sind neue Sorgen um die Versorgungssicherheit entstanden und Bestrebungen für eine grössere Unabhängigkeit vom Ausland im Gange. Entsprechende Forderungen für den Stopp von Importen aus Russland kommen nun auch aus dem Kanton Zürich.

Eine Allianz von AL, SP, Grünen, und GLP forderte den Zürcher Regierungsrat am Montag im Kantonsrat in einer Fraktionserklärung dazu auf, «seine bisherige unverständliche Zurückhaltung bezüglich der Rohstoffimporte aus Russland aufzugeben». Konkret solle er sich zusammen mit dem Verwaltungsrat der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) dafür einsetzen, dass die Geschäftsbeziehungen mit Russland gestoppt und Lieferverträge «so schnell wie möglich» gekündigt werden.

Die Forderung betrifft Uran, welches die AKW-Betreiberin Axpo importiert. Diese steht im Besitz von neun Kantonen und Kantonswerken. Gleichlautende Forderungen würden deshalb auch in anderen Parlamenten vorgebracht. Weil der Kanton Zürich zusammen mit den EKZ mit über 36,8 Prozent aber der grösste Anteilseigner ist, stehe man «in einer besonderen Verantwortung». Mit den Uran-Bezügen aus Russland durch die Axpo werde indirekt der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine mitfinanziert. Das sei unhaltbar. «Wir müssen zusammen mit der zivilisierten Welt alles tun, um Russland daran zu hindern, diesen Krieg fortzusetzen oder gar zu gewinnen.»

«Alternative Lieferketten sind möglich»

Wie die Fraktionen schreiben, beziehe die Axpo mit Sitz in Baden ihr Uran für ihre Atomkraftwerke Beznau 1 und 2 sowie das AKW Leibstadt zu grossen Teilen aus Russland. Bei Beznau 1 und 2 stamme der Kernbrennstoff zu 100 Prozent aus Russland, beim AKW Leibstadt zur Hälfte. Zwar werde das Uran aus Deutschland geliefert, die Lieferkette führe aber letztlich zum russischen Staatskonzern Rosatom.

Der schwedische Energiekonzern Vattenfall habe bereits am Tag des russischen Angriffs reagiert und die Uranlieferungen gestoppt. Auch das Energieunternehmen Alpiq mit Sitz in Lausanne, Teilinhaber der AKWs Leibstadt und Gösgen, beziehe schon seit Jahren kein Uran mehr aus Russland. «Alternative Lieferketten sind möglich», halten die Parteien in ihrer Erklärung fest. Die Abhängigkeit liesse sich jedoch nur überwinden, wenn das Potenzial der erneuerbaren Energien «so schnell wie möglich» genutzt und «gezielt» ausgebaut werde.

Wie abhängig ist der Kanton von russischen Gas- und Uranlieferungen?

Erstunterzeichnerin: die Dietiker SP-Kantonsrätin Rosmarie Joss. zvg

Die Abhängigkeit von russischen Uranimporten hat auch eine Anfrage aus dem Kantonsrat zum Thema. Zusätzlich behandelt sie russische Gaslieferungen. Unterzeichnet haben sie Vertreterinnen und Vertreter von AL, SP, Grünen, GLP, EVP und der Mitte, Erstunterzeichnerin ist die Dietiker SP-Kantonsrätin Rosmarie Joss. Vom Regierungsrat erwarten sie nun eine Stellungnahme zu den Abhängigkeiten im Gas- und Uranbereich. Er hat drei Monate Zeit, auf die Anfrage zu antworten.

Unter anderem wollen sie in Erfahrung bringen, wie gross die Abhängigkeit des Kantons Zürich von russischen Gaslieferanten ist, wie der Regierungsrat diese Abhängigkeit beurteilt und welche Massnahmen allenfalls angedacht sind, um die Abhängigkeit zu reduzieren. Diesbezüglich stellen die Kantonsratsmitglieder zudem die Frage, wie lange die Axpo-Kernkraftwerke weiterbetrieben werden könnten, sollte das russische Nuklearunternehmen Rosatom die Lieferungen einstellen. Umgekehrt wollen sie wissen, ob ein gänzlicher Stopp des Bezugs von Uran zur Diskussion steht.