Zürich: «Master Minion's» Kampf gegen den Krebs

Mit ihnen fühlt er sich wohl: Joel Wyss*, umgeben von Minions in seinem Schlafzimmer in Zürich. zvg

Kinderkrebs «Master Minions» Kampf zurück ins Leben: «Man hört nur noch das Piepsen der Maschinen und die Schritte des Pflegepersonals» Im letzten Jahr ist beim Zürcher Joel Wyss Leukämie diagnostiziert worden. Seither erlebte seine Familie eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Viel Mut spendeten dem Sechsjährigen kleine, gelbe Figuren aus einem Animationsfilm. Sven Hoti Jetzt kommentieren 30.09.2022, 05.00 Uhr

Drei Ketten hängen im Wohnzimmer der Familie Wyss (Namen geändert). Sie gehören ihrem jüngsten Sohn Joel. Die Ketten haben unterschiedlich geformte und gefärbte Steinchen. Jedes einzelne steht für einen medizinischen Eingriff, den Joel in den vergangenen 15 Monaten seit seiner Krebsdiagnose gehabt hat. Bis dato zählen die Ketten insgesamt rund 550 Steine – und die Therapie ist noch nicht fertig.

Rückblende zum Mai 2021, dem Monat, in dem sich das Leben der Familie Wyss von Grund auf änderte: Joels Hals ist ungewöhnlich angeschwollen. Die Eltern gehen mit ihm zur Kinderärztin. Diese stellt fest, dass es die Lymphknoten sind, und verweist die Familie direkt ans Kinderspital Zürich (Kispi). Nur eine Person darf den Jungen begleiten – es herrschen noch Einschränkungen wegen der Pandemie. Die Mutter übernimmt diese Aufgabe trotz ihrer Schwangerschaft.

Die Ärztinnen und Ärzte im Kispi machen ein Blutbild und stellen einen hohen Anteil weisser Blutkörperchen fest, was auf Leukämie hindeutet. Eine weitere Abklärung kommt zum Schluss: Joel leidet an der für Knaben seltenen T-Zell-Leukämie.

Eines für jeden Eingriff: Bis dato hat Joel rund 550 solche Steinchen zusammen. zvg

Es ist der erste bekannte Fall in der Familie. Krebs – das war für sie bis anhin etwas, was die anderen hatten. Für die Familie Wyss zerbricht eine Welt. Nie und nimmer erwarteten sie eine solche Schockdiagnose, denn bis auf den geschwollenen Hals hatte Joel keinerlei Krankheitssymptome.

«Nach der ersten Diagnose befanden wir uns bereits in einer ganz anderen Welt»,

sagt der Vater. «Ich konnte nicht mehr reden, habe nur noch geweint», erzählt die Mutter. «Und dann muss man sich trotzdem zusammenreissen, um das dem Sohn zu erklären.»

Doch wie eröffnet man einem fünfjährigen Kind, dass es schwer krank ist?

Familie Wyss wendet sich nach der Schockdiagnose an eine vom Kispi zur Verfügung gestellte Psychologin. Mit ihrer Hilfe erklären sie Joel, dass er eine Krankheit namens Leukämie habe und die Blutzellen in seinem Körper nicht richtig funktionierten. Ein Buch liefert entsprechendes Anschauungsmaterial. Der Vater sagt: «Wir haben ihm keine Versprechen gemacht, sondern gesagt: Jetzt bist du hier und die Leute im Kispi versuchen, dir mit den Medikamenten zu helfen.» Joel habe das gut aufgenommen.

Vom Sumoringer zum Untergewichtigen

Die Ärztinnen und Ärzte beginnen kurz nach der Diagnose mit der Behandlung. Starke Medikamente, Infusionen, Chemo: Die ersten 33 Tage sind strikt durchgeplant. «Die Krankheit ist erst im Kispi richtig ausgebrochen», sagt die Mutter. «Die Blutwerte verdoppelten, verdreifachten, verfünffachten sich innert kürzester Zeit.» Als es ganz schlimm wird, ist die Therapie bereits in vollem Gange.

Im Kinderspital in Zürich-Hottingen verbrachte Joel in den vergangenen Monaten einen grossen Teil seiner Zeit. Petra Orosz / Keystone

Die Medikamente helfen Joel zwar mit dem Krebs, doch sie haben auch starke Nebenwirkungen. Das Kortison steigert seinen Appetit. «Er fing an zu essen wie ein Bodybuilder», erinnert sich der Vater. «Er verdrückte fünf Bratwürste aufs Mal. Man konnte gar nicht mehr zuschauen.» Joel nahm stark an Gewicht zu, habe schon nach der ersten Woche im Spital ausgesehen wie ein kleiner Sumoringer, erzählt der Vater. Die Mutter führt aus: «Nach zehn Tagen nahmen wir ein anderes Kind mit nach Hause.»

Das Kortison und die damit einhergehende Gewichtszunahme ist eine Vorbereitung auf das, was danach folgt. In einem nächsten Schritt nämlich verabreichen die Ärztinnen und Ärzte Joel Medikamente, die den Hunger praktisch komplett stillen. Der Vater erzählt: «Es war ein Auf und Ab. Er war entweder Haut und Knochen oder völlig aufgebläht.»

Immunsystem im Keller

Vater und Mutter wechseln sich, so gut es geht, ab mit den Besuchen am Kispi. Während die Termine am Anfang der Therapie noch eher kurz sind, werden sie mit der Zeit immer länger, teilweise mit mehrtägigen Aufenthalten. Viel machen können sie dort nicht, doch es geht ihnen vor allem darum, bei ihrem Sohn zu sein.

Nach Hause darf Joel nur, wenn die Blutwerte stimmen. Zu Hause wiederum gilt es, seinen Gesundheitszustand gut zu überwachen. Bekommt er Fieber, muss er sofort wieder ins Kispi. Solche Situationen habe es immer wieder gegeben, erzählt die Mutter. In einem Moment sei er noch am Spielen gewesen, im anderen habe er 39 Grad Fieber gehabt. Die Mutter erklärt:

«Man kommt zwar nach Hause, aber der Koffer bleibt gepackt.»

Der Grund dafür ist Joels geschwächtes Immunsystem. Die Chemotherapie zerstört nämlich nicht nur Krebszellen, sondern auch gesunde Zellen im Körper; Joel ist den Keimen dieser Welt praktisch hilflos ausgeliefert. Aus diesem Grund isoliert sich die Familie Wyss weitgehend. Den einzigen Kontakt zur Aussenwelt hat der Vater, der als Hauswart in einer Schule arbeitet, und der 10-jährige Bruder von Joel, der zur Schule geht. Einmal bringt der Bruder Covid mit nach Hause und steckt auch Joel an – wie durch ein Wunder hat er fast keine Symptome.

Durch die Minions aus dem gleichnamigen US-Animationsfilm wurde der Weg für Joel vergnüglicher. Universal

Als besonders zäh erweisen sich die insgesamt drei intensiven Pflegewochen, die Joel während der Therapie durchmachen muss. Dann ist er die ganze Woche hindurch am Kispi. Vom Pflegepersonal erhalten die Eltern ein Klappbett, um im Spital übernachten zu können. An Schlaf ist jedoch nicht zu denken: Wegen der vielen Infusionen muss er stündlich Wasser lassen.

Die Eltern übernehmen diese Aufgabe und wechseln sich im Ein- bis Zweitagerhythmus gegenseitig ab – je nachdem, wie es ihnen psychisch geht. «Nach drei Tagen ohne Schlaf ist man ein anderer Mensch. Man hört nur noch das Piepsen der Maschinen und die Schritte des Pflegepersonals», schildert der Vater seine Erlebnisse im Spital an der Seite seines Sohnes.

Gefühle fahren Achterbahn

Am schlimmsten ist die dritte Intensivwoche. Aus organisatorischen Gründen wird die Geburt ihres dritten Kindes vorgezogen. Es ist das Ziel der Eltern, die Tochter nach Hause zu bringen, bevor Joel wieder für längere Zeit ins Spital muss. «Wir wollten, dass sie ihn noch in einer ‹guten› Zeit kennen lernt», erklärt die Mutter. Danach geht es wieder für eine Woche ins Kispi.

Die dritte Intensivwoche sei ein Wechselbad der Gefühle gewesen, erzählt der Vater. «Einerseits war da dieses Glücksgefühl nach der Geburt meiner Tochter. Zugleich wusste ich nicht, wie es mit meinem Sohn weitergeht.»

Die Ausnahmesituation, in der die Familie war, manifestiert sich in Anekdoten wie dieser des Vaters nach der dritten Intensivwoche: Er habe das Gepäck seines Sohnes zum Auto in der Parkgarage bringen wollen, als er einen grossen Parkschaden an der Seite seines Autos bemerkte.

«Ich dachte mir nur kurz: Okay, easy, das kann man flicken. Ist ja nur ein Auto.»

Als Familie habe man einfach funktionieren müssen, Zeit zum Überlegen habe es keine gegeben, erklärt der Vater.

Joel schöpft seinen Mut unter anderem von den Minions aus dem gleichnamigen US-Animationsfilm. Ob auf den Kleidern, der Bettwäsche oder als Plüschtiere: Die kleinen, gelben Figuren haben von nun an einen festen Platz in seinem Leben. Im Kispi wird Joel deshalb bekannt als «Master Minion»; der Name steht auch auf dem Personalausweis, den er vom Clown des Kispi erhält. «Mit den Minions wurde der Weg einfacher und lustiger für ihn», erklärt die Mutter.

Ein Highlight während der düsteren Zeit: die Familie Wyss im Sommerlager der Stiftung Sonnenschein in Valbella. zvg

Eine Stütze für die Familie ist die Stiftung Sonnenschein, die sie während der ganzen Zeit unterstützt, sei es finanziell oder mit verschiedenen Anlässen für krebsbetroffene Familien. So veranstaltet die Stiftung etwa jedes Jahr ein Sommerlager in Valbella. «Es war ein Rundumpaket: Die Kinder waren versorgt und die Eltern konnten Energie tanken», erinnert sich der Vater.

Unterstützung erhält die Familie aber auch durch den Helferchat, den sie auf Whatsapp für ihre Bekannten einrichten. Wenn die Familie irgendetwas braucht, schreibt sie es dort hinein. «Ohne Hilfe von aussen wäre es nicht gegangen», sagt die Mutter. Auch der Glaube habe ihnen seelisch sehr geholfen. Und nicht zuletzt hätten das Kinderspital und alle Mitarbeitenden Toparbeit geleistet.

Aufatmen

Im September hat der inzwischen sechsjährige Joel die erste Klasse gestartet. Seit seiner Krebsdiagnose sind 15 Monate vergangen. Insgesamt fünf Tests musste er seither machen, um zu sehen, ob der Krebs noch in ihm drin ist. Fünfmal fiel der Test negativ aus: Joel gilt klinisch als geheilt. Die Mutter erinnert sich:

«Sonst war er immer der Starke, aber als mein Mann das negative Ergebnis gesehen hat, hat er das erste Mal seit der Diagnose geweint.»

Trotzdem muss Joel bis im Mai 2023 noch zur Chemo und auch noch Medikamente nehmen sowie alle zwei Wochen zur Kontrolle ins Kispi. Das Ziel sei es, die Anzahl weisser Blutkörperchen im Körper tief zu halten, denn dann bleibe das Rückfallrisiko gering, so die Mutter. Die Eltern schauen positiv in die Zukunft: «Wir haben von Anfang an daran geglaubt, dass er es schaffen wird. Es ist gut gekommen und dafür sind wir dankbar.»

Ein Wermutstropfen aber bleibt: Wegen der starken Medikamente ist Joel an Osteoporose erkrankt – eine Knochenerkrankung, die vor allem ältere Menschen betrifft. Joel wird auch dafür in eine Therapie müssen. Die Eltern nehmen das gelassen: «Damit können wir leben. Am wichtigsten ist es, dass der Krebs weg ist.»

Und die Minions werden «Master Minion» sicherlich auch auf dieser Reise zur Seite stehen.

