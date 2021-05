Zürich - Mit Überwachungs-Videokameras am Utoquai vier Täter überführt

Mit Überwachungs-Videokameras am Utoquai vier Täter überführt

Die am Zürcher Utoquai und in der Umgebung des Stadelhoferplatzes installierten Überwachungskameras sollen vorerst bleiben: Sie würden helfen, strafbare Handlungen aufzuklären, hält Stadtpolizeikommandant Daniel Blumer in einem Interview fest.