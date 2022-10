Zürich «Mir fällt kein Auftritt ein, an dem wir fehl am Platz waren»: Die Alphornbläservereinigung wird 40 – ein Blick zurück Zahlreiche Auftritte hat die Alphonbläservereinigung Zürich-Stadt jedes Jahr, teilweise sogar mehrere pro Tag. Mit ihrem Konzert zum 40. Geburtstag in der Kirche St. Peter möchte sie der Bevölkerung nun etwas zurückgeben. Sven Hoti Jetzt kommentieren 11.10.2022, 18.00 Uhr

Die Alphornbläservereinigung Zürich-Stadt zählt heute rund 25 Aktiv-Mitglieder. «Uns geht es gut», sagt Aktuar Christoph Schweizer. Bild: zvg

Sie gehören zum Bild vieler Dorffeste: Alphornbläserinnen und -bläser. Die langgezogenen, mehrstimmigen Klänge sind unverkennbar. Das Instrument ist untrennbar mit der Schweiz und ihren Traditionen verbunden, genau wie Schokolade, Käse oder Heidi. Das urschweizerischste aller Instrumente vermag auch heute noch zu faszinieren. Davon profitiert auch die Alphornbläservereinigung Zürich-Stadt, die dieses Jahr ihr 40-jähriges Bestehen feiert.

«Das Alphorn gehört nicht zum Mainstream. Es ist etwas Spezielles», erklärt sich Christoph Schweizer, Aktuar der Alphornbläservereinigung, die Beliebtheit des Instruments. Die Begeisterung spürt der Verein auch unmittelbar: Er hat jedes Jahr zahlreiche Auftritte, teilweise mehrere pro Tag.

Ein Konzert für Fans und Verein

Meist sind es nur kurze Einlagen. Etwa an einer öffentlichen Veranstaltung, einem Familienfest oder bei Firmenanlässen; vor jüngerem wie auch älterem Publikum. «Mir fällt kein Auftritt ein, an dem wir fehl am Platz waren», sagt Schweizer. «Die Leute haben durchwegs Freude an uns.» Für gewisse Events sei man sogar langfristig gebucht.

Um den Leuten nun etwas zurückzugeben, wie es Schweizer formuliert, feiert die Alphornbläservereinigung ihren 40. Geburtstag auf für sie eher unkonventionelle Weise: mit einem grossen Konzert in der Kirche St. Peter am 23. Oktober. Sonst veranstalte man nur selten eigene Konzerte, sagt Schweizer. «Mit diesem Jubiläumskonzert wollen wir den Anhängern der traditionellen Alphornmusik, aber auch uns selbst, eine Freude bereiten.»

Die Musik wurde anspruchsvoller

Die Alphornbläservereinigung wurde im Frühling des Jahres 1982 gegründet und ist der Stadtzürcher Jodlervereinigung sowie dem Nordostschweizerischen- und Eidgenössischen Jodlerverband angeschlossen. Die Verbände umfassen sowohl die Sparten Jodeln, Fahnenschwingen als auch Alphornblasen. Das Ziel der Vereinsgründung war es gemäss Schweizer, gemeinsam üben und auftreten zu können.

Zuvor fehlte auf dem Platz Zürich jegliche Organisation der Alphornbläserinnen und -bläser. Durch die Vereinsgründung war es beispielsweise einfacher möglich, Proberäume zu mieten.

Gruppenfoto der Alphornbläservereinigung Zürich-Stadt aus dem Jahr 1992. Bild: zvg

Dass sich ausgerechnet in der Stadt Zürich ein solcher Verein gründen konnte, ist eigentlich keine Überraschung. Zwar ist das Alphornspiel auch heute noch untrennbar mit den Bergen verbunden. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich diesbezüglich jedoch ein Wandel vollzogen. Wie der Eidgenössische Jodlerverband 2014 in einem Flyer schrieb, stammt die Mehrheit der Alphornbläser inzwischen aus dem Tal, den Dörfern oder den Städten, wo das Alphornspiel einen regelrechten Aufschwung erlebe.

Mit der Professionalisierung des Alphornspiels in der Stadt Zürich steigerte sich auch das musikalische Niveau der einzelnen Vereinsmitgliedern über die Jahre. Damals wurde meist nach dem Gehör, aus dem Stegreif und ohne Arrangements gespielt, erklärt Aktuar Schweizer. Heute würden die Kompositionen mit Notenblättern einstudiert und danach von den Musikerinnen und Musikern auswendig vorgetragen.

In den Anfängen sei das Gesellige noch viel mehr im Vordergrund gestanden. Auch die Musik habe anders geklungen, so Schweizer. Mit der Professionalisierung allerdings habe sich die Spreu vom Weizen getrennt. Schweizer:

«Die Musik hat sich kultiviert, sie ist anspruchsvoller geworden.»

Heute bietet der Verein Proben für Anfängerinnen mit musikalischen Grundlagen und Fortgeschrittene an.

Proben im Wald und im Letzigrund

Auch heute noch sei das Gesellige ein zentraler Bestandteil des Vereinslebens. «Wir machen nicht nur Musik, sondern pflegen auch Kameradschaften.» So sitze man beispielsweise nach den Proben jeweils gerne noch für ein Schwätzchen zusammen, erklärt der Aktuar. Auch während der Pandemie hatten die Alphornbläserinnen und -bläser alles getan, damit der Kontakt nicht abbricht. So habe man etwa den Kontakt online aufrechterhalten.

Das Alphorn vermag auch heute noch zu faszinieren. Themenbild: Tobias Garcia

Wegen der Coronaeinschränkungen war es für Musikformationen längere Zeit nicht möglich gewesen, in Innenräumen zu proben. Die Alphornbläservereinigung hatte sich davon nicht abhalten lassen und ihre Proben nach draussen verlegt, etwa in den Wald oder sogar ins Letzigrund-Stadion, erzählt Schweizer. «Wir hatten kreative Lösungen gesucht und auch gefunden. Dadurch ist der Kontakt nicht abgerissen.»

Mit viel Herzblut dabei

In den goldenen Jahren des Alphornspiels in der Stadt Zürich Ende der 90er zählte die Alphornbläservereinigung rund 50 Aktiv-Mitglieder. Heute sind es noch etwa 25. «Uns geht es gut», sagt Schweizer zum aktuellen Zustand des Vereins.

«Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir sowohl quantitativ als auch qualitativ gut unterwegs sind.»

Dieses Jahr hat der Verein an zwei Jodlerfesten teilgenommen und sogar einmal die Höchstnote erhalten. Damit hat er sich für das Eidgenössische Jodlerfest 2023 in Zug qualifiziert.

Die Alphornbläservereinigung Zürich-Stadt am Zentralschweizerischen Jodlerfest 2012 in Lachen SZ. Bild: Manuela Jans / Neue Luzerner Zeitung

Der Verein probt zweimal wöchentlich; jeweils dienstags und freitags. Dabei würden nur selten Mitglieder fehlen, sagt Schweizer. Man richtet es sich ein, zu den Probeterminen zu erscheinen. «Unsere Mitglieder sind mit sehr viel Herzblut dabei.» Der Verein pflegt je nach Anlass sowohl das Spiel in kleineren Formationen als auch in der Grossformation mit bis zu 15 Personen.

Letztere ist am Jubiläumskonzert vom 23. Oktober in der Kirche St. Peter zu hören. Unterstützt wird sie vom Kinderjodelchörli Wylandsterne, der Organistin Mayu Okishio und dem Fahnenschwinger Bruno Bänziger. Heimatgefühle sind also jetzt schon vorprogrammiert.

Jubiläumskonzert der Alphornbläservereinigung Zürich-Stadt: Sonntag, 23. Oktober, um 17 Uhr in der Kirche St. Peter in Zürich. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen unter: www.alphornzuerich.ch.

