Zürich: Stadtklima-Initiativen kommen zustande

Oberengstringen Überfallen im eigenen Haus: Drei Unbekannte rauben Familie aus und fliehen mit Beute

Am Mittwochmorgen wurde gegen 6.00 Uhr eine Familie in Oberengstringen in ihrem eigenen Haus überfallen und anschliessend ausgeraubt. Die unbekannten Täter fesselten drei Personen. Ein Bewohner wurde verletzt.