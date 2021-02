Zürich Mann wird verdächtigt, Verkäuferin sexuell belästigt zu haben – bei der Festnahme verletzt er einen Polizisten Ein 21-jähriger Mann hat am Mittwoch bei seiner Festnahme in der Stadt Zürich einen Polizisten verletzt. Der Mann soll zuvor eine Kioskangestellte bei der Arbeit sexuell belästigt haben. sda 11.02.2021, 16.59 Uhr

Bei der Festnahme eines Tatverdächtigen wurde am Mittwoch in Zürich ein Stadtpolizist verletzt. (Symbolbild) Keysone/Gaetan Bally

Die Angestellte eines Kiosks in Zürich-Oerlikon meldete am Mittwoch um 11.30 Uhr, dass sie von einem ihr unbekannten Mann sexuell belästigt worden sei, wie die Stadtpolizei Zürich am Donnerstag mitteilte. Der Mann hatte den Kiosk bereits wieder verlassen.