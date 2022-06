Kreis 7: Mann von Traktor überrollt und schwer verletzt

Zürich Mann von Traktor überrollt und schwer verletzt Am Samstagnachmittag, 18. Juni 2022, wurde ein Mann bei Arbeiten auf einem Feld im Kreis 7 von seinem Traktor überrollt und dadurch schwer verletzt. Er musste durch die Sanität ins Spital gebracht werden. 18.06.2022, 21.29 Uhr

Gemäss ersten Erkenntnissen arbeitete ein Mann mit Traktor und Kreiselschwader auf einem Feld an der Tobelhofstrasse, wie die Zürcher Stadtpolizei am Samsag mitteilt. Er hielt gegen 13.30 kurz an, stieg vom Gefährt ab und begab sich hinter dieses. Aus ungeklärten Gründen begann der Traktor zu rollen. Der Mann versuchte noch auf das Fahrzeug zurück zu gelangen, um das Wegrollen zu stoppen. Er geriet dabei jedoch unter den Traktor und wurde von diesem und dem angehängten Kreiselschwader überrollt.