Zürich «Man merkt, dass die Leute extra wegen der Street Parade kommen» Wie sich die Street Parade in diesem Jahr auf die Buchungszahlen der Stadtzürcher Hotellerie auswirkt. Sven Hoti Jetzt kommentieren 10.08.2022, 05.00 Uhr

Die Street Parade zieht normalerweise auch viele Besucherinnen und Besucher aus dem Ausland an – auch dieses Jahr? Archivbild: Patrick Hürlimann / Keystone

Nur noch wenige Tage, dann ist es nach drei Jahren wieder so weit: Die Street Parade steigt, die laut Veranstaltern grösste Technoparty der Welt. Der Anlass spült jedes Jahr bis zu einer Million Menschen in die Zürcher Innenstadt, ans Zürcher Seebecken – und in die Hotels?

Jein, lautet die kurze Antwort auf diese Frage. Die Hotels seien im Moment zwar «sehr gut» ausgelastet, schreibt der Zürcher Hotellerie-Verein auf Anfrage, betont allerdings: «Nicht nur wegen der Street Parade. Diese trägt aber sicher auch dazu bei.»

Der Einfluss der Street Parade ist eher gering

Eine nicht repräsentative Umfrage bei knapp einem Dutzend Hotels in der Zürcher Innenstadt und am Seebecken stützt diese Einschätzung. Die Hotels sind für dieses Wochenende praktisch ausgebucht. Der Einfluss der Technosause ist eher gering bis mittelmässig. Das Hotel Seehof etwa spricht von gefühlt 20 Prozent mehr Reservierungen aufgrund der Street Parade.

Als Ausnahme vergleichsweise viele Reservierungen registriert das Hotel Rössli in der Altstadt. Man sei komplett ausgebucht, vor allem wegen der Street Parade, sagt eine Mitarbeiterin. Viele würden auch schon vor dem Samstag anreisen. Auch das 25 Hours Hotel an der Zürcher Langstrasse verzeichnet viele Buchungen. Die Belegung beträgt über 80 Prozent, heisst es auf Anfrage.

An dieser Stelle erwähnt sei die Tatsache, dass der Business-Tourismus Zürcher Hotels oft mehr einschenkt als der Freizeittourismus. Entsprechend ist auch im 25 Hours Hotel in der Ferienzeit weniger los als unter dem Jahr. Die momentanen Buchungen sind also vergleichsweise hoch:

«Wir rechnen zudem mit vielen spontanen Walk-ins, sodass wir bis zur Street Parade wohl ausgebucht sein werden.»

Am unteren Ende der Ausreisser befindet sich das 2021 eröffnete Park Hyatt am Flughafen Zürich. Mit bislang rund 180 von 300 gebuchten Zimmern am Samstag und etwa 150 gebuchten Zimmern am Sonntag ist die Belegung eher mittelmässig. «Es könnte bis zur Street Parade aber auch noch mehr Reservierungen geben», meint eine Mitarbeiterin optimistisch.

Auch das Hotel Townhouse in der Nähe des Hauptbahnhofs ist stark ausgelastet. Ob es mehr oder weniger Reservierungen als sonst an Wochenenden sind, konnte der Mitarbeiter nicht sagen. Auffällig sei jedoch die Anzahl gebuchter Logiernächte pro Person: Viele blieben nur für eine Nacht. «Man merkt, dass die Leute extra wegen der Street Parade kommen.» Auch im Hotel Rössli erfolgt für die meisten der Check-out am Sonntag. Dies sei allerdings meist so, da viele am Montag wieder arbeiten müssten.

Touristen aus Deutschland, den USA und der Schweiz

Normalerweise reisen viele Besucherinnen und Besucher von weit her an die Street Parade. Gegenüber der NZZ sagte Street-Parade-Veranstalter Joel Meier allerdings, dass er mit weniger Gästen aus dem Ausland rechne. «Der Euro ist nichts mehr wert, der Wechselkurs liegt im Moment unter eins zu eins. Gerade Deutschland und Italien, wo viele unserer Gäste herkommen, sind zugleich auch noch von der Inflation betroffen. Das macht einen Besuch in Zürich extrem teuer.»

Die Umfrage bei den Hotels ergibt allerdings ein uneinheitliches Bild. Während etwa das Hotel Europe in der Nähe des Utoquais bislang vor allem Reservierungen von Schweizer und US-Staatsangehörigen aufweist, sind es im 25 Hours Hotel tendenziell weniger Schweizerinnen und Schweizer als sonst. Das Hotel Seehof unweit des Hotel Europe hingegen verzeichnet mehr europäische Gäste als sonst – vor allem solche aus Deutschland.

Gestiegene Preise

Auf dem Campingplatz Fischer's Fritz in Wollishofen rechnet man mit einem grossen Aufkommen. Die Safarizelte, also jene Zelte, welche die Betreiber den Gästen auf Nachfrage zur Verfügung stellen, seien bereits völlig ausgebucht, sagt Natascha Villoz. Um den Ansturm zu bewältigen, wurde laut der neuen Campingleiterin sogar der hauseigene Fussballplatz freigeräumt.

Hier wird am Street-Parade-Wochenende einiges los sein: der Campingplatz Fischer's Fritz in Wollishofen. Matthias Scharrer

Villoz rechnet damit, dass die meisten Gäste ab Freitag spontan vorbeischauen. Darunter besonders viele aus den Niederlanden und Deutschland, aber auch solche aus der Schweiz zählten zu denjenigen, die für das Street-Parade-Wochenende nach Zürich kämen.

Ein grosser Street-Parade-Effekt lässt sich also – mit Ausnahme des Campingplatzes Fischer's Fritz – auf die Belegung der meisten befragten Hotels nicht ausmachen. Einen Einfluss hat die allgemein hohe Belegung allerdings sehr wohl: Praktisch alle Hotels haben ihre Preise erhöht.

