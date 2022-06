Unterstützung Wenn Frauen Gewalt an Männern ausüben: Das neue Zürcher Männerhaus ist gut ausgelastet Frauen würden dem männlichen Geschlecht beim Thema Gewalt in nichts nachstehen, sagt Traumatherapeut Gregor Faust. Seit Februar führt er das erste Männerhaus im Kanton Zürich. Sven Hoti Jetzt kommentieren 11.06.2022, 05.00 Uhr

Gemäss offiziellen Daten wurde mehr als jeder vierte Mann in einer Beziehung Opfer häuslicher Gewalt. Die Dunkelziffer dürfte noch höher sein. Themenbild: Susann Basler

Etwa 72 Prozent der Opfer häuslicher Gewalt in der Schweiz sind Frauen. Bei den mutmasslichen Tätern handelt es sich in rund 75 Prozent der Fälle um Männer. Diese Auswertung des Bundesamtes für Statistik für das Jahr 2019 bestätigt das Bild, das seit eh und je schon in der Gesellschaft verankert ist: Der Mann, das «starke Geschlecht», übt die Gewalt aus, die Frau, die «Zerbrechliche», ist das Opfer.

Diese Darstellung widerstrebt Gregor Faust. Seine Antwort darauf: «Gewalt ist nicht männlich, sie ist menschlich.» Der Jurist und Traumatherapeut führt seit Februar mit dem Verein Zwüschehalt das erste Männerhaus im Kanton Zürich, hat aber Erfahrung sowohl im Umgang mit weiblichen als auch männlichen Opfern von häuslicher Gewalt. «Frauen stehen uns beim Thema Gewalt in nichts nach», sagt er.

«Männer werden von den Behörden teilweise nicht ernst genommen»

Inklusive der Dunkelziffer sind es seiner Schätzung nach etwa gleich viele Täterinnen wie Täter. Männer, die Opfer von häuslicher Gewalt geworden sind, würden allerdings seltener darüber reden. Und wenn sie es täten, würden sie sich im Vergleich zu Frauen eher spät Hilfe holen. «Sie denken sich ‹Selbst ist der Mann› und versuchen, sich mit der Situation zu arrangieren. Oft wollen sie auch einfach ihr Kind nicht im Stich lassen.»

Es gehe ihm nicht um ein «Frauen gegen Männer», betont Faust. Es sei aber wichtig, alle Opfer häuslicher Gewalt zu sehen. Männer würden von den Behörden teilweise nicht ernst genommen, wenn sie sagten, sie würden von ihrer Frau gewalttätig angegangen. Oft wüssten auch die Männer selber nicht, dass sie Gewalt erlebten, oder spielten sie herunter. Faust erklärt:

«Stalking etwa ist auch eine Form der Gewalt.»

Mit dem Männerhaus will er einen Beitrag dazu leisten, das Gesamtbild zu schärfen.

«Gewalt ist nicht männlich, sie ist menschlich», sagt Traumatherapeut Gregor Faust. Seit Februar führt er das Männerhaus in Zürich. Valentin Hehli

Die psychische Gewalt geht im Männerhaus weiter

Das Männerhaus in Zürich ist etwa 15 Autominuten vom Bellevue entfernt. Um die Opfer zu schützen, wird der genaue Standort an dieser Stelle nicht genannt. Die Männer, die hier ankommen, seien oft in einem schlechten Zustand, berichtet Faust und führt aus:

«Sie sind alle an einem Punkt, wo es für sie nicht mehr weitergeht und sie Schutz brauchen.»

Sie hätten teilweise «krasse Dinge» erlebt, so Faust. Physische und/oder psychische Gewalt hätten ihre Beziehungen geprägt. Wobei die psychische Gewalt nicht unbedingt im Männerhaus Halt mache. Meist gehe es währenddessen via Whatsapp, E-Mails und Telefonanrufe weiter.

Hilfe bei häuslicher Gewalt Kontaktadressen und weitere Informationen unter www.zwueschehalt.ch

«Ich versuche, ihnen ihre Würde zurückzugeben»

Er helfe den Männern, indem er für sie da sei, ihre Anliegen ernst nehme und sie berate, falls dies gewünscht werde, so Faust. «Es ist wichtig, die Männer zu respektieren. Oft haben sie ihre Würde verloren. Ich versuche, ihnen diese zurückzugeben.» Faust ist derzeit der einzige Mitarbeiter im Männerhaus in Zürich. Daneben führt er noch eine Gesundheitspraxis, nur unweit vom Männerhaus entfernt. «Es ist viel Aufwand, aber es ist das, was mich interessiert, und entsprechend engagiere ich mich.»

Für die Männer sei der Einzug in ein Männerhaus oft ein grosser Schritt. Den meisten helfe es, über ihre Probleme reden zu können und einen sicheren Rückzugsort zu haben.

«Die Männer sind froh, dass ihnen endlich jemand wirklich zuhört»,

berichtet er. Nach dem Aufenthalt würden die meisten nicht mehr zurück zu ihrer Frau gehen und ein neues Kapitel in ihrem Leben beginnen.

Der Anteil weiblicher Täterinnen nimmt zu

Gemäss den Daten des Bundesamtes für Statistik wird der Anteil der Frauen unter der Täterschaft immer höher. Gleichzeitig ist auch der Anteil männlicher Geschädigter über die Jahre gewachsen. Eine ähnliche Tendenz ist in den Schweizer Männerhäusern spürbar. Die Nachfrage sei in den letzten Jahren stark gestiegen, sagt Gregor Faust, der bereits in den Männerhäusern in Bern und Luzern gearbeitet hatte.

Dies liege wohl weniger daran, dass es generell mehr Gewalt an Männern gebe, meint Faust, sondern habe eher damit zu tun, dass das Thema präsenter sei. «Ich wünsche mir natürlich, dass das so bleibt und weiterhin darüber gesprochen wird.»

Die Männer organisieren sich selbst

Das Männerhaus in Zürich sei in den vergangenen Wochen jeweils etwa zur Hälfte ausgelastet gewesen. Gegenwärtig teilen sich drei Männer das Haus, Platz hat es für neun. Manche blieben eine Nacht, andere eine Woche und wiederum andere mehrere Monate, so Faust. Die meisten Bewohner sind zwischen Ende 20 und Ende 40. Aber auch schon ein 18- und ein 70-Jähriger seien darunter gewesen.

Sechs Zimmer hat es im Männerhaus in Zürich, verteilt auf Parterre und Souterrain. Das Haus ist wohnlich eingerichtet: Es hat eine kleine Küche, drei Bäder, eine Terrasse mit Garten und eine Waschküche. Hinzu kommt ein gemütlich eingerichtetes Wohnzimmer mit Kamin, Stühlen, Couch und Fernseher. Draussen stehen den Bewohnern Parkplätze zur Verfügung.

Ums Kochen und den Haushalt müssen sich die Bewohner selber kümmern. Grundsätzlich wohne jeder alleine in einem Zimmer, erklärt Faust. Ebenfalls in den Zimmern übernachten dürfen die Kinder der jeweiligen Väter. Ob die Männer zusammen Aktivitäten unternehmen oder die Zeit nur mit sich alleine verbringen, sei ihnen freigestellt, sagt Faust. «Natürlich habe ich nichts gegen ein wenig WG-Feeling im Männerhaus, wenn das für alle stimmt.»

Das Zürcher Männerhaus ersetzt jenes im Kanton Aargau

Konkret richtet sich das Männerhaus an gewaltbetroffene Männer aus der Region Zürich und Aargau. Neben den Männerhäusern in Bern, Luzern und jetzt Zürich gab es noch eines im Kanton Aargau. Dieses musste allerdings Ende 2018 schliessen, weil der Besitzer das Haus verkaufte. Dasjenige in Zürich soll nun ein Ersatz für die Aargauer sein.

Wer in das Männerhaus will, muss sich zuerst unter der auf der Website aufgeführten Nummer melden. Bei einem Gespräch wird unter anderem sichergestellt, dass die Männer sich den Aufenthalt leisten können, sie kein Alkohol- oder Drogenprobleme haben und in der Lage sind, einen Haushalt zu führen. Erst, wenn alle Anforderungen erfüllt sind, dürfen die Männer kommen.

Während die Frauenhäuser staatliche Unterstützung erhalten, schauen die Männerhäuser in die Röhre

Eine Nacht kostet 65 Franken, bei einem Aufenthalt von einer oder mehreren Wochen verringert sich der Betrag auf 50 Franken pro Nacht. Ein weiteres finanzielles Entgegenkommen von Seiten des Betreibervereins Zwüschehalt sei schwierig, sagt Faust. Der Verein hält sich vor allem mit Spenden über Wasser. Während etwa die Stiftung Frauenhaus Zürich, Trägerin des Frauenhauses Zürich Violetta, vom Kanton jährlich rund 617'000 Franken erhält, geht das Männerhaus bislang leer aus.

Man habe die Stadt nach finanzieller Hilfe angefragt, der Entscheid sei allerdings noch hängig. Allzu viele Hoffnungen kann sich Faust wohl nicht machen: In Luzern und Bern sei die Anfrage abgewiesen worden. Faust meint dazu: «Das Thema ist leider noch nicht auf der politischen Agenda angekommen.»

