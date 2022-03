Luftschutzräume in Zürich sind im Falle eines Angriffes bereit

Die Sorge um die Sicherheit beschäftigt seit der russischen Invasion in die Ukraine auch die Menschen in der Schweiz. Im Falle eines Luftangriffes stehen in der Stadt Zürich 7’000 Luftschutzräume für die Bevölkerung zur Verfügung. Diese sind für den Notfall gerüstet.