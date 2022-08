Coronavirus Schmerzen, Müdigkeit, Konzentrationsschwäche: Long Covid beschäftigt die Zürcher Spitäler Die Long-Covid-Sprechstunden in den Zürcher Spitälern sind gefragt. Auch im Kinderspital gibt es lange Wartezeiten. Bei einigen Patientinnen und Patienten verbessert sich der Gesundheitszustand durch eine Therapie. Sven Hoti Jetzt kommentieren 29.08.2022, 05.00 Uhr

Daten zur Anzahl Betroffener in der Schweiz gibt es keine, doch es könnten Hunderttausende sein. Themenbild: Alessandro Crinari / Keystone / Ti-Press

Noch immer infizieren sich jede Woche Tausende Menschen in der Schweiz mit dem Coronavirus. Dennoch ist das Thema weitgehend aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden. Kein Wunder: Es gibt keine Massnahmen mehr und auch die Spitäler waren seit vergangenem Winter nicht mehr so stark ausgelastet.

Was die Spitäler allerdings weiterhin beschäftigt, ist, was gemeinhin als Long Covid bezeichnet wird. Dabei handelt es sich um weit über die überstandene Coronainfektion hinaus bestehende Symptome wie etwa Atemnot, Müdigkeit, Kopfschmerzen oder Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen. Dauern die Symptome länger als vier Wochen, spricht man von Long Covid, dauern sie mehr als zwölf Wochen, von Post-Covid.

Die Anmeldungen bei der IV steigen

Offizielle Zahlen zur Anzahl Betroffener in der Schweiz fehlen. Manche Studien gehen davon aus, dass es bei rund 20 Prozent nach einer Covid-19-Infektion zu Symptomen kommt, die mindestens drei Monate dauern. Eine weltweite Analyse, die auch die Dunkelziffer der Covid-Fälle miteinberechnet, kam zum Schluss, dass bei einer Infektion mit Symptomen die Wahrscheinlichkeit rund sechs Prozent beträgt, Long Covid zu erhalten. Bei asymptomatischen Fällen waren es vier Prozent.

Für die Schweiz würde dies Hunderttausende Betroffene bedeuten. Ob die derzeit kursierende Omikron-Variante die Wahrscheinlichkeit von Long Covid verringert, ist noch nicht vollends klar. Auswertungen aus dem Vereinigten Königreich etwa rechnen aber mit einer geringeren Quote bei geimpften Personen als noch bei Delta.

Klar ist allerdings schon heute, dass sich auch die Versicherungen zunehmend mit dem Problem Long Covid auseinandersetzen müssen. Im ganzen letzten Jahr verzeichnete die Invalidenversicherung 1777 Anmeldungen im Zusammenhang mit Langzeitfolgen nach einer Covid-19-Erkrankung, in diesem Jahr sind es bis und mit Juli bereits 1124. In über der Hälfte der Fälle geht es um betroffene Frauen. Die meisten Fälle betreffen die Alterskategorie 46 bis 65.

Die Wartefrist für einen Arzttermin beträgt mehrere Wochen

Für viele Betroffene gibt es im Falle einer lang anhaltenden Erkrankung keinen anderen Weg mehr, als ihren Hausarzt oder ihre Hausärztin aufzusuchen. Wie gross das Patientenaufkommen in den Praxen aufgrund von Long Covid ist, lässt sich nicht abschliessend festhalten. Von den angefragten Praxen in der Stadt Zürich hat nur die Praxisgruppe Medix auf die Anfrage geantwortet. Hier sei die Nachfrage nicht gross und abnehmend, sagt eine Leitende Ärztin von Medix.

Sie führt dies unter anderem auf die fortgeschrittene Immunisierungsrate in der Bevölkerung aufgrund der Impfungen und/oder Infektionen sowie die Omikron-Variante zurück, die gemäss Studien weniger häufig zu Long Covid führe.

Das Kinderspital Zürich behandelt derzeit auch einige Fälle von Kindern mit Long Covid. Archivbild: Petra Orosz / Keystone

Wenn die Hausarztpraxen an ihre Grenzen kommen, verweisen sie ihre Patientinnen und Patienten an die Spitäler. Dort gibt es teilweise extra eingerichtete Long-Covid-Sprechstunden. Das Stadtspital Triemli hat so eine – sie richtet sich an Betroffene mit mildem Covid-Verlauf und anschliessender Entwicklung von entsprechenden Symptomen.

Die Nachfrage sei schwankend, lässt ein Sprecher ausrichten und ergänzt:

«Im Frühling 2022 verzeichnete das Stadtspital Zürich weniger Anmeldungen, aktuell ist der Bedarf wieder höher.»

Die Wartefrist für einen Termin beziffert das Spital auf rund 10 bis 14 Wochen. Die Long-Covid-Patientinnen und -Patienten seien zwischen 30 und 50 Jahre alt, vorwiegend weiblich und meist ohne relevante Vorerkrankung, erklärt der Sprecher weiter.

Keine vorliegenden Grunderkrankungen

Die Klinik Hirslanden gibt nur grob Auskunft zur Lage in ihrer Zürcher Klinik. Es gebe zwar keine Long-Covid-Sprechstunde. Jedoch seien «zahlreiche» Long-Covid-Patientinnen und -Patienten bei ihnen oder Partnerärztinnen und -ärzten in Therapie. Das Universitätsspital antwortete bis Redaktionsschluss nicht auf die Fragen. Im April sprach ein leitender Arzt gegenüber dem «Tages-Anzeiger» aber von weitaus weniger Long-Covid-Fällen als noch im Frühjahr 2021.

Auch bei Kindern kann Long Covid auftreten, wenn auch wahrscheinlich seltener als bei Erwachsenen. Das Kinderspital Zürich verzeichnet gemäss eigenen Angaben derzeit Wartezeiten von mehreren Monaten bei anhaltender Nachfrage. Die Betroffenen seien zwischen 9- und 17-jährig, das Durchschnittsalter betrage 12½ Jahre. Die Kinder und Jugendlichen hätten vor der Einweisung grundsätzlich keine Grunderkrankungen gehabt.

Fatigue, Erschöpfung, Schmerzen

Die Spitäler diagnostizieren Long Covid aufgrund bestimmter Kriterien der Weltgesundheitsorganisation und weiteren Gesundheitsorganisationen. Das Symptombild der Betroffenen ist äusserst divers, wie auch die angefragten Spitäler bestätigen. Am meisten wird eine ausgeprägte Fatigue genannt. Auch Erschöpfung nach zu starker mentaler oder physischer Belastung und Schmerzen können auftreten.

Bei den Kindern sind keine Unterschiede bemerkbar, was die Symptomatik angeht. Die Sprecherin des Kinderspitals sagt: «Die Beeinträchtigung ist unterschiedlich von fast fehlender Alltagsbelastbarkeit mit Schulabsentismus und kaum körperlicher Belastbarkeit sowie sozialer Isolierung bis zu Einschränkungen im Sportbereich oder leichter Konzentrationsschwäche.»

Medizinische Trainingstherapien wie jene im Unfallkrankenhaus Berlin können den Zustand von Long-Covid-Betroffenen verbessern. Themenbild: Jörg Carstensen / DPA

Nicht in allen Fällen stellen die medizinischen Fachpersonen Long Covid fest, wenn sie jemand mit entsprechenden Symptomen konsultiert. Neurologische Erkrankungen, Herzprobleme oder etwa auch Asthma könnten ebenfalls die Ursache hinter den Beschwerden sein. Aber auch Depressionen. Deshalb sei eine sorgfältige Diagnostik und Ausschluss anderer körperlicher oder psychiatrischer zugrunde liegender Erkrankungen wichtig, wie das Kinderspital ausführt.

Verbesserung «in fast allen Fällen» möglich

Für die Betroffenen gibt es Grund zur Hoffnung. Mit viel Disziplin und guter therapeutischer Unterstützung könne eine Verbesserung «in fast allen Fällen» erreicht werden, heisst es vom Stadtspital Triemli. Der Sprecher führt aus:

«Es braucht viel Geduld und Zeit. Bei den meisten Patientinnen und Patienten verbessert sich der Zustand, allerdings nicht von heute auf morgen.»

Zu den Therapiemöglichkeiten von Long Covid gehören etwa Ergo- und Physiotherapien zum Erlernen von Energie- und Pausenmanagement. Die einzige wirkliche Evidenz zur Therapie stellte das Kinderspital beim sogenannten Pacing, also dem schonenden Umgang der mentalen und physischen Ressourcen, der Schaffung einer Tagesstruktur und einer Schlafoptimierung fest. Es gebe aber auch einzelne Patientinnen und Patienten, die auf Antihistamine oder Melatonin angesprochen hätten.

