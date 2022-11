Zürich Littering, Sachbeschädigung, Gewalt: So rüsten sich die Firmen rund um das ZSC-Stadion gegen Chaoten Diverse Unternehmen und Schrebergärten liegen im unmittelbaren Umfeld der kürzlich eröffneten Swiss-Life-Arena. Das birgt Gefahren. Bis jetzt ist die Lage allerdings ruhig. Sven Hoti Jetzt kommentieren 02.11.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die 170 Meter lange, 110 Meter breite und 33 Meter hohe Swiss-Life-Arena in Altstetten ist seit dem 18. Oktober offizieller Austragungsort für die Heimspiele der ZSC Lions. Christian Beutler / Keystone

Vier Spiele haben die ZSC Lions bislang in ihrem neuen Stadion in Zürich Altstetten gespielt, alle haben sie gewonnen. Die Swiss-Life-Arena scheint dem Verein Glück zu bringen. Für die umliegenden Firmen birgt das neue Stadion aber auch gewisse Gefahren. Fans, nüchtern wie auch betrunken, pilgern jeweils zu Tausenden vom Bahnhof Altstetten den Gleisen entlang zum Stadion und wieder zurück. Littering, Sachbeschädigungen oder sogar Gewalt sind nicht ausgeschlossen.

Ein Augenschein vor Ort, einen Tag nach dem ersten Spiel der ZSC Lions am 18. Oktober, relativiert diese Ängste bis auf weiteres. Ein paar herumstehende und -liegende Becher mit und ohne Inhalt zeugen zwar von einem heiteren Abend. Ansonsten macht das Areal aber einen gepflegten Eindruck. Diverse ziemlich offensichtlich platzierte Kameras vor dem Stadion dürften ihren Anteil dazu beitragen. Doch wird freilich erst die Zukunft zeigen, wie gut das Sicherheitsdispositiv auf dem Gelände wirkt.

Eine Überwachungskamera auf dem Gelände der Swiss-Life-Arena (oben). Am Tag nach dem ersten Spiel der ZSC Lions am 18. Oktober standen und lagen vereinzelt noch Becher herum. So etwa an der Grenze zu den Schrebergärten Vulkan (links unten) und am Wegrand der Vulkanstrasse (unten rechts). (Bilder: Sven Hoti)

Diverse Unternehmen im Umfeld des Stadions bestätigen die Momentaufnahme auf Anfrage. Bislang habe es keine Zwischenfälle gegeben. Patrik Keller, Verwaltungsrat der Autogarage J. H. Keller AG, berichtet zwar von Littering nach dem ersten Spiel der ZSC Lions in der Swiss-Life-Arena. Aber: «In Absprache mit den ZSC Lions ist dies korrigiert worden und rund um die letzten Spiele sind uns keine Zwischenfälle mehr aufgefallen.» Die Sicherheit auf dem Gelände sei zu jeder Zeit gewährleistet.

Auch die Egolf Verpackungs AG, die mit ihren vielen Holzkisten zwischen Gehweg und Gebäude für Vandalismus besonders exponiert scheint, ist soweit zufrieden mit der Situation. «Das Sicherheitsdispositiv wird von Egolf Verpackungs AG nicht erhöht, da der ZSC mit der Securitas AG auch unseren Vorplatz im Auge behält», schreibt Geschäftsführer Marco Deplazes.

Auf dem Vorplatz der Egolf Verpackungs AG stehen zahlreiche Holzkisten. Securitas-Mitarbeitende sehen jeweils nach dem Rechten. Sven Hoti

Das Aja-Resort, jener eigentümliche Hotelbau zwischen Stadion und Bahnhof Altstetten mit den drei schwarzen Türmen, schreibt auf Anfrage, es sei bislang alles ruhig geblieben. Ganz traut man der Sache aber offenbar nicht:

«Wir haben als Vorsichtsmassnahme zu den Heimspielen Sicherheitspersonal auf dem Gelände.»

Alle befragten Unternehmen schätzen zudem die Zusammenarbeit mit dem Zürcher Eishockeyklub. Man sei bereits im Vorfeld mit den Behörden und dem ZSC in Kontakt gestanden, schreibt beispielsweise die Elektro-Material AG, ein Elektrogrosshandel mit Hauptsitz in Altstetten. «Dabei ging es um die Regelung der Publikumsströme und das Sicherheitsdispositiv.» Die Spiele in der Arena seien «vorbildlich» organisiert gewesen, so das bisherige Fazit des Unternehmens.

Für den Bau der Swiss-Life-Arena mussten auf dem Areal Vulkan insgesamt 122 Schrebergärten weichen. Christian Beutler / Keystone

Eine zwiespältige Beziehung zur Swiss-Life-Arena hat der Familiengartenverein Altstetten-Albisrieden, dessen Areal Vulkan gleich neben dem Stadion steht. Dem Stadionbau mussten 122 Gärten weichen. Zwar wurde ein Teil davon auf dem Areal Dunkelhölzli wieder aufgebaut. Dennoch bedauert Vereinspräsident Adolf Gloor den damaligen Entscheid: «Es wurde 28'000 Quadratmeter Land zubetoniert. Ich hätte lieber die Gärten gehabt.» Weil die Schrebergärten jedoch nur eine Baulandreserve waren, habe man nichts gegen den Bau unternehmen können.

Was die Sicherheit auf dem Areal angeht, so stellte Gloor bislang keine Zwischenfälle fest:

«Wir haben bislang nichts vom Betrieb mitbekommen.»

Man werde sich aber wohl noch ein bis zwei Monate gedulden müssen, bis sich der reguläre Spielbetrieb etabliert habe. Die Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner achteten jetzt darauf, konsequenter die Eingangstüren zu schliessen, so Gloor. Zudem sei man seit dem Stadionbau in regelmässigem Kontakt mit dem ZSC. «Ich kann mich dort melden, wenn etwas ist.»

ZSC: «Das Littering konnte korrigiert werden»

Die ZSC Lions erklären auf Anfrage, man befinde sich schon seit langer Zeit im regelmässigen Austausch mit den Anstössern und dem Quartier. Dabei habe man auch einen sogenannten KVP, einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, etabliert. «Dieser griff nach dem ersten Spiel mit ausverkauftem Stadion, als wir Littering auf der Vulkanstrasse feststellten», schreibt Mediensprecher Sandro Frei. «Dies konnte korrigiert werden und ist seither nicht mehr passiert.»

Weitere Zwischenfälle seien dem Verein nicht bekannt. Frei betont: «Wir profitieren von einer konstruktiven und fruchtbaren Zusammenarbeit mit den Anstössern und der Securitas, was wir sehr schätzen.» Weitere Angaben zu den Sicherheitsmassnahmen macht der ZSC nicht.

207 Millionen Franken Baukosten

Die Swiss-Life-Arena ist das neue Heimstadion der ZSC Lions, die noch bis vor kurzem im Hallenstadion spielten. Weil das Hallenstadion in Zürich Oerlikon, in dem auch immer wieder Konzerte stattfinden, jedoch nicht mehr den Ansprüchen und terminlichen Bedürfnissen des Eishockeyklubs entsprochen hatte, wünschte sich der ZSC sein eigenes.

Der Verwaltungsratsvizepräsident des ZSC, Peter Spuhler (links), mit dem Verwaltungsratspräsidenten Walter Frey bei der Eröffnung der Swiss-Life-Arena am 18. Oktober. Claudio Thoma

Rund 207 Millionen Franken kostete der Prestigebau, in dem sich unter anderem auch ein Restaurant und eine Bar sowie ein Fanshop befinden. Gewichtige finanzielle Unterstützung für den Bau erhielt der Eishockeyklub von den Unternehmern Walter Frey und Peter Spuhler sowie der Versicherung Swiss Life, die Namensgeberin der Arena ist. Die Stadt Zürich beteiligte sich unter anderem mit einem zu verzinsenden und rückzahlungspflichtigen Darlehen über 120 Millionen Franken.

Das Stadtzürcher Stimmvolk genehmigte diesen Kredit und weitere Ausgaben aus der öffentlichen Hand im Zusammenhang mit dem Stadionbau am 25. September 2016 mit 56,6 Prozent Ja-Stimmen. Die Bauarbeiten am vom Londoner Architekturbüro Caruso St.John entworfenen Stadion starteten im März 2019, das erste Spiel fand am 18. Oktober 2022 statt. Das 170 Meter lange, 110 Meter breite und 33 Meter hohe Gebäude bietet Platz für maximal 12'000 Personen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen