Zürich Lebensmittelversorgung wegen unsicherer Weltlage: Der Kanton sieht seinen Einfluss beschränkt Der Zürcher Regierungsrat hat sich zu Fragen der Nahrungsmittelversorgung und nachhaltiger Landwirtschaft geäussert. Mehr Handlungsspielraum als bei der Produktion ortet er beim Thema Food-Waste. Sven Hoti 22.07.2022, 05.00 Uhr

Der Kanton Zürich gehört zu den fünf grossen Agrarkantonen der Schweiz. Ein Bauer mäht sein Feld in Dielsdorf. Archivbild: Ennio Leanza / Keystone

Die landwirtschaftliche Versorgung des Kantons Zürich hängt eng mit derjenigen des Landes und ferner derjenigen des Weltmarktes zusammen. Somit bleibe der Einfluss des Kantons auf die Versorgung seiner Bevölkerung gering. Das hält der Regierungsrat in einer kürzlich veröffentlichten Antwort auf einen Vorstoss aus dem Kantonsrat fest.

Die Kantonsräte Daniel Sommer (EVP, Affoltern am Albis) und Konrad Langhart (Mitte, Stammheim) hatten den Regierungsrat im März in einer Anfrage gebeten, verschiedene Fragen rund um die kantonale Nahrungsmittelproduktion zu beantworten. Insbesondere ging es ihnen darum zu erfahren, wie hoch der Selbstversorgungsgrad des Kantons ist und für wie wichtig die Regierung eine möglichst hohe Selbstversorgung hält. Zudem erkundigten sie sich nach Plänen, diese in Zukunft noch zu steigern. Dies unter Einhaltung einer ökologischen Landwirtschaft.

Bei der Versorgung gibt es noch Spielraum

Über 50 Prozent der benötigten Nahrung kann die Schweiz selber herstellen, Zürich gehört zu den fünf grossen Agrarkantonen der Schweiz. Dennoch habe «die kantonale Politik nur beschränkten Einfluss auf die Produktion und damit die Verfügbarkeit landwirtschaftlicher Erzeugnisse», hält der Regierungsrat in seiner Antwort fest. Weitaus mehr Einfluss auf die Agrarstrukturen hätten die Verhältnisse auf den Agrarmärkten, die Bundesagrarpolitik und die gesamtwirtschaftliche Situation.

Als wichtigste Pfeiler der kantonalen Agrarpolitik sieht der Regierungsrat die Sicherstellung der Produktionsfaktoren Boden, gut ausgebildete Arbeitskräfte und die Erhaltung der Biodiversität. Als Beispiele dafür nennt er Ausbildungsstätten wie den Strickhof und Projekte zur Erforschung einer ressourcenschonenden Produktion und der Förderung von Biodiversität. «Der Regierungsrat sieht sich durch die gegenwärtige Lage bestärkt darin, an diesen Stossrichtungen festzuhalten.»

Für die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln seien nicht nur die Landwirtschaft, sondern auch alle vor- und nachgelagerten Betriebe sowie letztlich die Konsumentinnen und Konsumenten relevant, führte der Regierungsrat weiter aus. Die nachgelagerten Betriebe sowie die Konsumentinnen und Konsumenten können gemäss Regierungsrat dazu beitragen, die «noch viel zu grossen Nahrungsmittelverluste», sprich Food-Waste, zu verringern.

Auch auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen gibt es offenbar noch Luft nach oben. Gemäss Regierungsrat wurden 2021 rund 35'000 von 44'575 Hektaren Fruchtfolgeflächen im Kanton Zürich für den Ackerbau genutzt – davon rund 13'500 Hektaren oder 38 Prozent für den Futterbau. «Damit sind die Produktionsgrundlagen vorhanden, bei Bedarf die Produktion von Primärkalorien für die menschliche Ernährung noch wesentlich auszudehnen.»

Neue Anbaumethoden und Technologien sind gefragt

Was die Nachhaltigkeit der Landwirtschaft angeht, so verweist der Regierungsrat auf verschiedenste Projekte, die schweizweit bereits laufen sowie solche, die kantonal durch das Amt für Landschaft und Natur begleitet werden. Eine «allgemeine Intensivierung» auf den bestehenden Flächen jedoch würde «den Anstrengungen der Landwirtschaft der letzten Jahrzehnte» entgegenlaufen, so der Regierungsrat.

Er führt aus: «Es ist alles daranzusetzen, mit neuen Anbaumethoden, Züchtungen und Technologien für einen gezielteren und deutlich verminderten Hilfsstoffeinsatz die standortangepasste Produktion sicherzustellen und wo möglich auszudehnen.» Der Strickhof biete hierfür bereits mit seinen Angeboten in der Bildung und Beratung Unterstützung für die Zürcher Landwirtschaft.

Das Thema ist nicht gegessen

«Realistischerweise konnten wir nicht mehr erwarten», sagt Mitte-Kantonsrat und Mitunterzeichner Konrad Langhart zur Antwort des Regierungsrates. Es sei im Vorfeld klar gewesen, dass er nicht «die grosse Strategie» aufzeigen könne, denn die Versorgung sei in erster Linie Sache des Bundes. «Immerhin hat er sich zur Zürcher Landwirtschaft und zum Schutz wichtiger Ressourcen wie dem Boden bekannt, das ist positiv.»

Mitte-Kantonsrat und Biobauer Konrad Langhart hält eine komplette Selbstversorgung für unrealistisch. zvg

Eine komplett autarke Lebensmittelversorgung hält der Biobauer ohnehin für utopisch, doch mehr Selbstversorgung sei möglich. Etwa, indem Produktionsprozesse ressourcenschonender ausgerichtet würden. Wie der Regierungsrat sieht auch Langhart grosses Potenzial beim Thema Food-Waste:

«Es kann nicht sein, dass ein Drittel der Produktion einfach weggeworfen wird.»

Somit seien nicht nur die Landwirtschaft und Politik gefordert, sondern auch die Konsumentinnen und Konsumenten. Klar sei, dass das Thema Ernährung die Bevölkerung in Zukunft noch mehr beschäftigen werde, betont Langhart. «Mit der Coronakrise und jetzt mit dem Ukraine-Krieg hat man gesehen, dass die Versorgungssicherheit auch in der Schweiz nicht selbstverständlich ist.»