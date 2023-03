Uster «Es ändert sich nichts, und doch ändert sich alles»: Weshalb Samuel Feurer seinen Geschlechtseintrag ändern liess Er wusste schon lange, dass er ein Mann ist, doch amtlich machte er dies erst im letzten Jahr. Der 28-jährige Samuel Feurer gehört zu den rund 240 Menschen, die 2022 im Kanton Zürich ihren Eintrag im Personenregister ändern liessen. Sven Hoti Jetzt kommentieren 11.03.2023, 05.00 Uhr

«Für mich ist damit eine Last von der Seele gefallen – mit der Unterschrift war mein Weg besiegelt», sagt Samuel Feurer über seinen Wechsel. Bild: Severin Bigler

Nachname: Feurer. Vorname: Samuel. Geschlecht: m.

So steht es auf der Identitätskarte des 28-jährigen Pflegefachmanns aus Uster. Das ist keine Selbstverständlichkeit, denn Feurer wurde als biologische Frau geboren. Dass er nun einen Männernamen trägt und sich als Mann ausweisen kann, verdankt er grösstenteils einer im Januar 2022 in Kraft getretenen Gesetzesrevision. Seitdem ist es in der Schweiz relativ unbürokratisch möglich, den Eintrag im Personenstandsregister ändern zu lassen. Alles, was es braucht, sind 100 Franken und maximal eine Viertelstunde Zeit.

Feurer gehört zu den 238 Personen, welche diese Möglichkeit im letzten Jahr im Kanton Zürich in Anspruch genommen haben. «Wenn man trans ist, dann ist das eigentlich die logische Schlussfolgerung», sagt er. Schon seit etwa vier Jahren sei der Wille zu diesem Schritt da gewesen. Der für ihn falsche Eintrag im Register sei eine Belastung gewesen. «Wenn der Eintrag nicht mit dem Geschlecht übereinstimmt, mit dem du dich identifizierst, dann kannst du so nicht weiterleben.»

Das neue Verfahren sei menschlicher

Gewusst, dass die Gesetzesrevision komme, habe er schon lange, sagt Feurer. «Die Frage war nicht, ob ich es mache, sondern, wann.» Theoretisch hätte er sein amtliches Geschlecht auch schon vor 2022 ändern lassen können. Die gesetzlichen Grundlagen dazu gab es bereits. Das Prozedere war allerdings noch etwas komplizierter. So mussten die Betroffenen sich vor einem Gericht erklären, dieses musste den Antrag beglaubigen. Er wisse von Leuten, denen sehr intime Fragen gestellt worden seien, so Feurer. «Fragen, die niemanden etwas angehen.»

Das neue Verfahren ist mit 75 Franken (exklusive 25 Franken Bearbeitungsgebühr) erheblich günstiger als das alte. Gemäss einer Vernehmlassungsantwort des Transgender Network Switzerland vom 2. August 2018 beliefen sich die Verfahrenskosten auf zwischen 150 und 1200 Franken. Vor allem aber sei der jetzige Prozess empathischer und menschlicher, so Feurer. Innerhalb von fünf Minuten sei die Änderung vollzogen gewesen. Er hatte dafür im Februar 2022 zusammen mit seiner Verlobten das Zivilstandsamt Uster aufgesucht. «Für mich ist damit eine Last von der Seele gefallen. Mit der Unterschrift war mein Weg besiegelt.»

Für Feurer war dieser Schritt eine grosse Entlastung. Er spricht auch von einem Meilenstein auf seinem Weg zur Selbstfindung. Man sei zwar immer noch dieselbe Person, sagt der 28-Jährige. Doch man gewinne an Selbstbewusstsein, sehe sich selber auch anders und trete anders auf. «Es ändert sich nichts, und doch ändert sich alles.»

Vom Geschlechtslosen zum Mann

Jetzt hat Feurer drei neue Vornamen. Mit dem Hauptnamen Samuel oder kurz Sam stellt er sich schon seit zwei Jahren vor. Dies aufgrund seiner Haare, die, wie er findet, Ähnlichkeiten mit denjenigen der Hauptfigur aus dem deutschen Kinderfilm «Das Sams» von 2001 hat. Seinen Geburtsnamen, der in der trans Community auch «dead name» genannt wird, will er nicht nennen. Zu sehr ist er mit einer Vergangenheit verbunden, die Feurer lieber wieder vergessen würde.

Feurer ist ein Adoptivkind. Seine Adoptiveltern hätten ihn streng religiös erzogen. Dass er trans ist – sich also seinem biologischen Geschlecht nicht zugehörig fühlt –, sei ihm in seiner Kindheit bewusst geworden. «Da bist du einfach der Sünder in der Familie», sagt Feurer. Die Erkenntnis, dass er sich als Mann fühlt, kam allerdings erst in den letzten Jahren. Noch während der Schulzeit habe er sich jeweils mit einem Übernamen und ohne Geschlecht vorgestellt. «Ich musste mich zuerst finden», erklärt Feurer.

In seinem Umfeld sei seine Entwicklung grundsätzlich positiv aufgenommen worden. Für seine Freundin, die er schon seit fünf Jahren hat, und seine Bekannten sei das überhaupt kein Problem gewesen. Die Adoptivfamilie hingegen, mit der er ohnehin nur wenig Kontakt pflege, habe Mühe, «aber das müssen sie akzeptieren», sagt Feurer.

Er habe «das goldene Los gezogen», sagt Feurer im Hinblick auf seine Lebensumstände. Einen grossen Bezug zur LGBTQ-Community habe er keinen. Bild: Severin Bigler

Wenn Feurer spricht, dann tut er das sehr vorsichtig. Er formuliert offen und ehrlich, ohne zu viel von sich preiszugeben. Fragen zu etwaigen operativen Geschlechtsanpassungen weicht er geschickt aus. Er wolle trans Menschen nicht zu verstehen geben, dass solche Eingriffe nötig wären, sagt Feurer nur.

Eine erste Hürde genommen

Diskriminierung ist in der hiesigen trans Community, die gemäss Schätzungen zwischen 40’000 und 260’000 Personen zählt, keine Seltenheit. Immer wieder kommt es auch zu Gewalt an trans Personen. Er jedoch habe «das goldene Los gezogen», sagt Feurer im Hinblick auf seine Lebensumstände. Sein Freundeskreis sei relativ klein, zur LGBTQ-Community habe er sich nie zugehörig gefühlt. Dadurch sei er auch weniger exponiert und biete weniger Angriffsfläche.

Für Feurer ist das vereinfachte Verfahren zur Änderung des Geschlechtseintrages eine erste Hürde, die man trans Menschen genommen habe. Für die Zukunft wünscht er sich die Einführung eines dritten Geschlechts – nicht nur für Menschen, die sich als geschlechtslos betrachten – sogenannte Nichtbinäre –, sondern auch für Menschen, die intergeschlechtlich geboren werden. «Immerhin geht es um deren Existenz.» Der Bundesrat hatte diese Idee Ende 2022 abgelehnt.

