ZÜRICH Während beim Koch-Areal die Räumung bevorsteht, nehmen Besetzende die Hardturmbrache in Beschlag – ein Besuch vor Ort Am Donnerstag fahren auf dem Koch-Areal die Bagger auf. Rund zehn Jahre lang war das Gelände besetzt. Die Nachbarschaft schaut mit gemischten Gefühlen zurück.

Die Besetzenden des Koch-Areals sind am Montag auf die Stadionbrache Hardturm umgezogen. Wie lange sie bleiben können, ist unklar. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Hier stehen sie nun, die Wohnwagen, Traktoren und Anhänger der ehemaligen Besetzenden des Koch-Areals. Auf dem Hardturm-Areal im Zürcher Kreis 5 haben sie für sich ein neues Zuhause gefunden. Am Dienstag fuhren rund 30 bis 40 Personen mit ihren Fahrzeugen auf den Betonplatz auf dem 55'000 m2 grossen Areal vor. An einem der Eingangstore hängt seither ein grosses rotes Banner mit der Aufschrift «Alles wird besetzt» und «Wagenplatz La Rotonda».

Vor Ort sind an diesem Mittwochmorgen nur etwa ein halbes Dutzend Personen anwesend. Niemand möchte zur Besetzung näher Auskunft geben. «Dafür ist es noch zu früh», sagt einer der Besetzer. Auch zur Anzahl der Besetzenden und deren Herkunft möchte er nichts sagen. Der grösste Teil davon scheint ausser Haus zu sein. Der Besetzer erklärt: «Auch sie müssen ihren alltäglichen Pflichten nachkommen.»

Anders als das «Koch» ist der Wagenplatz ziemlich spartanisch eingerichtet. Ein paar alte Gartenmöbel, Velos und ein WC-Häuschen stehen im Zentrum, eine Frau wäscht Geschirr in einem mit Wasser gefüllten Behälter. Die anwesenden Personen sind geschätzt alle zwischen 30- und 40-jährig. Einige davon sprechen nur englisch. Die Nummernschilder der Fahrzeuge sind abgeklebt, bei einem ist ein spanisches Kennzeichen erkennbar. Ein Wagen ist mit einer Flagge der linksautonomen Antifa bestückt.

Flüchtlingsdorf und Fussballstadion im Weg

Noch ist unklar, wie lange die Besetzenden bleiben dürfen. Normalerweise duldet die Stadt Besetzungen auf ihren Grundstücken, auch wenn sie eigentlich illegal wären. Auf dem Hardturm-Areal allerdings behält sie sich wegen der steigenden Migrationszahlen vor, ein Flüchtlingsdorf zu bauen. Das Baugesuch hat sie bereits eingereicht, die Baugespanne stehen. Die Stadt kläre derzeit die Sachlage ab, heisst es auf Anfrage beim zuständigen Finanzdepartement.

Anders als das «Koch» ist der Wagenplatz ziemlich spartanisch eingerichtet. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Längerfristig soll auf dem Hardturm-Areal das sogenannte Projekt Ensemble mit neuer Fussballarena entstehen, das vom Volk schon mehrfach gutgeheissen wurde. Das Projekt verzögert sich wegen Einsprachen nun schon um Jahre. Im August 2022 hatte der Kanton Zürich den Gestaltungsplan genehmigt, im Dezember sind zwei Rekurse dagegen eingegangen. Es droht eine weitere Verzögerung.

Nachbarn schauten ein letztes Mal vorbei

Beim Koch-Areal zwischen Albisrieden und Altstetten stehen die Zeichen derweil auf Abbruch. Hohe Baugespanne lassen erahnen, welch grosse Überbauung dereinst auf dem rund 30'000 m2 grossen Grundstück stehen wird. Geplant sind 325 preisgünstige Wohnungen, Gewerbeflächen und ein rund 12'000 m2 grosser, öffentlich zugänglicher Quartierpark. Baubeginn ist heute Donnerstag, Abschluss gemäss Stadt frühestens 2025.

Bei einem Besuch kurz vor Mittwochmittag hielten sich noch rund ein Dutzend Leute auf dem Areal auf. Auch hier möchte niemand mit der «Limmattaler Zeitung» sprechen. Dass sich jemand noch gegen die Räumung wehren wird, scheint eher unwahrscheinlich. Die Besetzenden haben vor dem Gebäude eine Baumulde aufgestellt, die mit allerlei Waren vom Bürosessel bis zum Ventilator gefüllt ist. Einen Teil ihres Hab und Guts haben sie bereits am Dienstag auf die Hardturm-Brache transportiert.

Auf dem Koch-Areal wird am Mittwoch noch eifrig aufgeräumt. Am Donnerstag startet der Bau einer neuen Wohn- und Gewerbeüberbauung. (Bild: Sven Hoti)

Auch einzelne Personen aus der Nachbarschaft streifen an diesem Mittwoch auf dem «Koch» umher – wohl auch der Nostalgie wegen. Froh über den Wegzug sei man nicht, sagt ein Paar. «Uns haben die Besetzenden nie gestört. Es ist halt eine alternative Lebensweise.» Sicher habe es einige Partys gegeben, an denen jeweils auch «teure» Autos vorgefahren seien. Aber vom Lärm hätten sie wenig mitbekommen. Viele Tiere habe es hier zudem gehabt. Immer wieder seien Katzen bei ihnen zu Hause vorbeigekommen. «Wir hoffen nur, dass sie alle Tiere mitgenommen haben.»

So gelassen wie das Paar sehen die Koch-Besetzung aber nicht alle in der Nachbarschaft. Deren wohl prominentester Gegner ist der Zürcher FDP-Gemeinderat Përparim Avdili. Er hatte sich immer wieder kritisch zur Besetzung geäussert und sich über den Lärm echauffiert. Am meisten störe ihn aber die Ungleichbehandlung, sagte Avdili dem «Tages-Anzeiger». Während Restaurants in der Nachbarschaft keine Bewilligung erhielten, um abends länger offen zu haben, dürften die Besetzenden ohne Bewilligung nächtelang durchfeiern. «Das ist extrem unfair.»

Besetzer haben 25'000 Franken Depot hinterlassen

Rund zehn Jahre dauerte die Besetzung des Areals. Die Stadt hatte es Ende 2013 für 70 Millionen Franken der UBS abgekauft. Gemäss Schätzungen verkehrten rund 100 bis 150 Personen im «Koch». Damit war es die bis anhin grösste Besetzung in der Stadt Zürich. Die Besetzenden hatten ein kleines Dorf unter anderem mit Velowerkstatt, Siebdruckerei, Kino und Bar errichtet. Auch fanden dort immer wieder Konzerte statt.

Die Besetzenden sind schon lange über die Räumung informiert. Als sie das Gelände im Frühjahr 2013 in Beschlag nahmen, vereinbarte die Stadt mit ihnen einige Regeln, die in ein Memorandum flossen. So mussten die Besetzenden ein Depot über 25'000 Franken für die Räumung hinterlegen. Zudem verpflichteten sie sich, für die monatlichen Strom- und Wasserkosten aufzukommen. Beidem seien sie nachgekommen, heisst es bei der Stadt.

So soll das neue Koch-Areal dereinst aussehen. Visualisierung: zvg