Zürich Wie einem Corona-kritischen Verein bei den Wahlen ein Achtungserfolg gelang Das noch junge Konglomerat «Aufrecht/Freie Liste» hat bei den Zürcher Kantonsratswahlen einen Wähleranteil von über zwei Prozent erreicht – und damit den grössten Zuwachs aller Parteien. Eine Spurensuche nach den Gründen.

Überraschend hoher Wähleranteil, aber kein Sitzgewinn: Vereinspräsident Patrick Jetzer (sitzend) zieht ein durchmischtes Fazit. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Etwas fernab der Aufmerksamkeit bei den Zürcher Kantonsratswahlen spielte sich Überraschendes ab: Die Wahlliste «Aufrecht/Freie Liste» steigerte ihren Wähleranteil um 2,15 Prozentpunkte. Das ist der höchste Zuwachs, den eine Liste bei den diesjährigen Wahlen geschafft hat. Für einen Sitz im 180-köpfigen Kantonsrat reichte es dennoch nicht, weil die Liste weder drei Prozent Wähleranteil im Kanton noch fünf Prozent in einem Wahlkreis erreichen konnte. Trotzdem ist es ein Achtungserfolg.

Patrick Jetzer, Präsident von «Aufrecht Schweiz» und Dübendorfer Gemeinderat, sieht das Wahlresultat etwas zwiespältig. Zufrieden zeigt er mit dem Wähleranteil, weniger zufrieden ist er wegen der ausgebliebenen Sitzgewinne. «Wir kannten die Spielregeln und akzeptieren sie», sagt der Vereinspräsident hinsichtlich der Wahlhürden. «Es ist schade, aber keine Tragödie.» Jetzer selbst kandidierte als Regierungsrat, scheiterte aber klar.

Jetzer glaubt, der Verein habe vor allem Wählerinnen und Wähler abgeholt, die normalerweise nicht wählen gehen. Aber wohl auch manche unzufriedene Stimme aus anderen Lagern habe man erhalten. Vor allem in ländlichen Gebieten wie dem Wahlkreis Winterthur-Land, Pfäffikon und Affoltern staubte das Wahlkonglomerat «Aufrecht/Freie Liste» Stimmen ab. «Das zeigt, dass wir mit unseren Themen auch auf Gemeindeebene angekommen sind.»

Ein Verein mit libertärer Ausrichtung

Die Freie Liste war bereits 2022 bei verschiedenen kommunalen Wahlen angetreten und hatte so mancherorts ein bis zwei Prozent Wähleranteil erreicht. Insofern komme das Abschneiden bei den Kantonsratswahlen nicht ganz überraschend, sagt Politikwissenschaftlerin Sarah Bütikofer. Zu den Gründen gebe es zu wenig belastbares Datenmaterial. Corona könnte der Bewegung aber dennoch in die Karten gespielt haben. «Den harten Kern der Massnahmengegner gibt es ja immer noch.»

«Grundsätzlich kann man in der Schweiz relativ einfach in die institutionelle Politik eintreten, aber dabeibleiben ist sehr schwer», sagt Politikwissenschaftlerin Sarah Bütikofer. Bild: zvg/Flurin Bertschinger

Die meisten der Kandidierenden der Liste «Aufrecht/Freie Liste» stellte «Aufrecht». Die politische Gruppierung sieht sich ausdrücklich als Verein und nicht als Partei. Der Verein mit Ablegern in Bern, Nidwalden, Schwyz, St. Gallen, Thurgau, Zug und Zürich gibt sich auf seiner Website als Verfechter der Souveränität in der Schweiz und Kritiker staatlichen Einflusses. Einen Namen hat sich «Aufrecht» seit 2021 aber vor allem als Gegner der Coronamassnahmen gemacht, aus dessen Protestbewegungen er auch entstanden ist.

So spricht sich der libertäre Verein dezidiert gegen die Coronaimpfung und Coronamassnahmen an den Schulen aus. Auf seinem Telegram-Account teilt er regelmässig entsprechendes Material. Auch wehrt er sich gegen Schweizer Waffenlieferungen in die Ukraine. Jüngst lancierten Massnahmengegner, darunter auch «Aufrecht», die sogenannte Aufarbeitungsinitiative, welche eine breite Aufarbeitung der verhängten Coronamassnahmen mittels eines Sondergerichts verlangt.

Ex-Mitglieder von SP bis SVP vertreten

Gründer des Vereins ist der St. Galler Heilpraktiker Daniel Trappitsch. Er hat seit letztem Jahr eine Anklage am Hals, weil er seine Krankenkassenprämien nicht mehr bezahlen möchte. Er kritisiert den Zwang, Steuern für die «Staatsgewalt» und Krankenkassenprämien für die «kriminelle Pharmalobby» zu zahlen.

«Aufrecht» ist primär eine Vereinigung aus Massnahmengegnerinnen und -gegnern. Der Verein zehrt in diesem Zusammenhang vor allem von abtrünnigen Politikerinnen und Politikern, die sich während der Pandemie als coronaskeptisch hervortaten. Gemäss Vereinspräsident Jetzer vereint «Aufrecht» mehrere ehemalige Vertreterinnen und Vertreter der SP, der Grünen und GLP, der FDP und der SVP auf sich. So war etwa auch der Zürcher Kantonsrat Urs Hans nach dem Rausschmiss aus der Grünen-Partei dem Verein beigetreten. Heute zählt «Aufrecht» gemäss eigenen Angaben rund 870 Mitglieder.

«Natürlich wollen wir nicht auf dem Coronathema sitzen bleiben», sagt Patrick Jetzer, Präsident «Aufrecht Schweiz». Bild: Ennio Leanza/Keystone

Bekannt ist «Aufrecht» vor allem als massnahmenkritische Vereinigung, doch Corona ist im öffentlichen Diskurs schon seit langem kein Thema mehr. Es stellt sich also die Frage, wie sich der Verein weiterentwickeln möchte. «Natürlich wollen wir nicht auf dem Coronathema sitzen bleiben», sagt Jetzer. Er sieht auch Potenzial in anderen Bereichen, wo sich der Staat seiner Meinung nach zu stark einmischt. «Um schneller entscheiden zu können, tendieren Regierende gerne dazu, in die Notrechtsschublade zu greifen. Dem wollen wir entgegenwirken.»

Schluckt eine Grosspartei den Verein?

Konkret möchte sich «Aufrecht» aber auch in der Gesundheits- und Bildungspolitik einbringen, «für eine Vielfalt und mehr Selbstverantwortung», wie Jetzer ausführt. «Entscheidungskompetenzen werden immer mehr nach oben abgegeben. Diese Entwicklung wollen wir wieder ein wenig umkehren.» Auch der Natur- und Umweltschutz sei ihnen ein wichtiges Anliegen. So stehe man dafür ein, keine vorhandenen Energieträger zu verbieten, also auch nicht die Kernkraft. «Aufrecht» gibt sich zudem kritisch gegenüber 5G-Antennen und Gentechnik in der Landwirtschaft.

Ob «Aufrecht» und die «Freie Liste» über längere Zeit Bestand haben werden, muss sich erst noch weisen. Kleinere Formationen, die aus Bewegungen entstehen, würden in der Regel in den bestehenden Grossparteien «auf- oder untergehen», sagt Politikwissenschaftlerin Bütikofer. Ausnahme seien die Grünen, die über die letzten 40 Jahre zu einer festen Grösse wurden. Um dies zu erreichen, müsse eine Partei jedoch gesamtschweizerisch verankert und nachhaltig über Jahre erfolgreich sein. «Grundsätzlich kann man in der Schweiz relativ einfach in die institutionelle Politik eintreten, aber dabeibleiben ist sehr schwer.»

