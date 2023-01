Zürich Silvia Steiner trotzt der vielen Kritik, die auf sie einprasselt – und will es nun nochmals wissen Corona, Lehrermangel, Stipendien: In der laufenden Amtszeit hatte es die Bildungsdirektorin gleich mit mehreren heiklen Themen zu tun. Nun kandidiert sie für eine weitere Legislatur. Sven Hoti Jetzt kommentieren 16.01.2023, 05.00 Uhr

Gemäss Umfragen muss Silvia Steiner (Mitte) um ihren Sitz im Regierungsrat bangen. Severin Bigler

Sie hatte es nicht einfach: Die vergangenen vier Jahren musste sich Bildungsdirektorin Silvia Steiner (Mitte) viel Kritik anhören. Kein Wunder: Zusammen mit der Gesundheitsdirektion gehört die Bildungsdirektion zu den exponiertesten Amtsstellen in der Zürcher Verwaltung. Das bekam Steiner gleich des Öfteren zu spüren.

Allen Widrigkeiten zum Trotz tritt die 64-Jährige bei den kommenden Wahlen für eine dritte Amtszeit im siebenköpfigen Regierungsrat an. Steiner gilt als Wackelkandidatin: Umfragen sehen sie auf dem siebten Platz. Gemäss Umfrage des «Tages-Anzeigers» ist sie mittlerweile gleichauf mit der Nationalrätin Priska Seiler Graf (SP).

Wahlen im Kanton Zürich Am 12. Februar sind Regierungsratswahlen im Kanton Zürich. Wir stellen die Kandidierenden vor. Hier: Silvia Steiner (Mitte). Die 64-Jährige ist seit 2015 Regierungsrätin und war zuvor seit 2007 Kantonsrätin. Steiner ist verwitwet, hat zwei Kinder und wohnt in Zürich Oerlikon. (sho)

Die Pandemie prägte auch ihre Legislatur. Als Vorsteherin der Bildungsdirektion verantwortete sie unter anderem die Massnahmen an den Schulen. Damit sorgte sie wenig überraschend für Kontroversen. Für die einen war ihr Vorgehen zu vorsichtig, für die anderen zu unvorsichtig, etwa bei den repetitiven Tests oder den Masken.

Eine grosse Herausforderung für Steiner ist der Lehrpersonenmangel, der 2022 besonders gravierend war. Die Bildungsdirektorin musste den Notknopf betätigen: Seit dem laufenden Schuljahr dürfen erstmals auch Lehrpersonen ohne entsprechende Qualifikation Klassen unterrichten. Die Massnahme half gegen den Mangel, wurde aber auch kontrovers diskutiert.

Ebenfalls für Unmut sorgten die grossen Verzögerungen bei den Auszahlungen von Stipendiengeldern und Lohnzahlungen an Vikariate. Als Erfolg Steiners darf hingegen die Anpassung der Löhne von Kindergärtnerinnen an diejenigen von Primarlehrpersonen gewertet werden. Ebenfalls Lob bekam sie für die Neuorganisation der Berufsschulen zu Kompetenzzentren.

Sie war Chefin der Kripo und Staatsanwältin

Trotz aller Kritik lässt sich Steiner nie aus der Fassung bringen. Das dürfte auch mit ihrem Hintergrund zusammenhängen: Steiner hat Rechtswissenschaften an der Uni Zürich studiert und arbeitete von 1988 bis 1995 als Bezirksanwältin. Von 1995 bis 2002 war sie Chefin der Stadtzürcher Kriminalpolizei, von 2002 bis 2005 Chefin der Zuger Kriminalpolizei und von 2005 bis 2015 Staatsanwältin im Bereich Menschenhandel.

Ihre politische Karriere startete sie 1986 als Bezirksschulpflegerin in Zürich. 2007 wurde sie in den Kantonsrat gewählt, 2015 wurde sie Regierungsrätin. Seit 2017 ist sie zudem Präsidentin der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK.

«Sie hat einen guten Sinn fürs Machbare»

Regierungsrätin Silvia Steiner zeichne sich durch ihre «pragmatische, geerdete Arbeitsweise» aus, sagt ihr Parteikollege, Kantonsrat Thomas Langhart. «Sie erkennt und nennt die Dinge ohne Umschweife beim Namen und hat einen guten Sinn fürs Machbare.» So sei sie beispielsweise während Corona gleichzeitig wegen zu lascher und übertriebener Schutzvorkehrungen an den Schulen kritisiert worden. «Das zeigt, dass sie wahrscheinlich genau richtig lag.»

Silvia Steiner vor ihrem 2022 enthüllten Porträt in der Ahnengalerie des Kantons Zürich. Severin Bigler

Man sei bei Bildungsthemen nicht diametral anderer Meinung als Steiner, sagt SP-Kantonsrätin und Fraktionspräsidentin Sibylle Marti. «Aber bei der Kommunikation hapert es bei ihr.» Sie führe ihre Direktion sehr reaktiv und zögerlich. «Man muss immer bei allem nachfragen und mehrmals nachhaken, bis endlich etwas kommt.» Sie verspreche zwar jeweils Besserung. Marti: «Passiert ist allerdings nicht viel, wie man zum Beispiel beim Problem der Bearbeitungsdauer der Stipendiengesuche sieht.»

Konfrontiert mit dieser Kritik, sagt Steiner: «Ich kann vorher natürlich nicht zur SP gehen und sagen, welche Geschäfte spruchreif sind.» Gesetzgebungsvorhaben müssten zuerst in die Vernehmlassung, dann in den Regierungsrat und schliesslich in den Kantonsrat. Man könne dies als zögerlich anschauen. Aber der Gesetzgebungsprozess sei sehr langwierig. «Wenn ich Sofortmassnahmen ergreife, ist die SP ja jeweils auch nicht so glücklich.»

