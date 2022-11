Zürich «Mit allen rechtlichen Mitteln»: Der Club X-tra muss das Limmathaus verlassen – doch die Betreiber bleiben standhaft Die Betreiber des X-tra haben am Dienstag ihre Vision für die weitere Entwicklung des denkmalgeschützten Gebäudes präsentiert. Dass dessen Eigentümerin am Freitag endgültig die Reissleine gezogen hat, vermochte sie wenig zu beeindrucken. Sven Hoti Jetzt kommentieren 29.11.2022, 19.29 Uhr

Noch bis Ende 2023 darf das X-tra im Limmathaus bleiben. Danach zieht der Impact Hub ein. Bild: zvg

«Ein Zürich ohne X-tra ist für mich unvorstellbar, meine ganze Jugend ohne X-tra ebenso.» «Wohl kaum eine Institution im Nachtleben hat mehr zur kollektiven Sozialisierung ganzer Generationen beigetragen als das X-tra.» «Das X-tra ist der Ort, wo ich meine ersten Partys gefeiert, an Konzerten unvergessliche Glücksmomente erlebt und viel Inspiration gesammelt habe.»

Es sind nur einige der zahlreichen Erfahrungsberichte, welche auf der Website des Nachtclubs X-tra aufgelistet sind. Sie alle sollen zeigen, wie geschätzt der Club im Zürcher Kreis 5 unweit des Limmatplatzes ist. Gleichzeitig ist es ein Hilfeschrei der Clubbetreiber, denn das X-tra dürfte Ende 2023 nach 26 Jahren die Schotten dichtmachen. Es ist ein weiterer Club des Zürcher Nachlebens nach dem Sektor 11 und bald auch der Maag-Halle und dem Club Zukunft, der verschwinden wird.

Die Stadt hat nichts mehr zu sagen

Der Pachtvertrag der X-tra-Betreiber läuft Ende 2023 aus. Die Eigentümerin des Gebäudes, die Stiftung Limmathaus, möchte es danach an das Start-up-Netzwerk Impact Hub weitervermieten. Dieses plant in den Räumlichkeiten unter anderem Büros und Gastronomie-Betriebe, gemäss eigenen Aussagen aber auch weiterhin Konzerte und Partys. Es solle wieder ein «Ort der Begegnungen und der Arbeiterschaft im Quartier» werden, wie es auf der Website des Limmathauses heisst.

Das denkmalgeschützte Gebäude aus dem Jahr 1931 ist allerdings auch sanierungsbedürftig, weshalb die Stiftung dieses für rund 24 Millionen Franken in Stand setzen will. Mit dem Vorhaben möchte sie frühestens 2025 starten. Ursprünglich hatte die Stiftung die Stadt um finanzielle Hilfe gebeten. Im Gegenzug hätte die Stadt die Mehrheit der Sitze im Stiftungsrat erhalten sollen. Doch daraus wird nichts.

Wie die Stiftung am Freitag überraschend mitgeteilt hatte, will sie die Finanzierung nun gemeinsam mit dem Impact Hub und «weiteren Partnerinnen und Partnern» anpacken. Damit fällt der Anspruch auf Einflussnahme für die Stadt weg, denn ein allfälliger Kredit hätte vom Zürcher Gemeinderat bewilligt werden müssen. Und der links-grüne Gemeinderat war von den Plänen der Stiftung nicht sonderlich angetan. Der Impact Hub soll am 1. Januar 2024 einziehen – also noch vor der Sanierung.

«Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen»

Die Party scheint vorbei, Widerstand zwecklos. Nicht so für das Team rund um Jürg Burkhardt, CEO der X-tra Production AG. Es hat am Dienstagvormittag zur Pressekonferenz ins X-tra geladen, um seine Vision für die weitere Entwicklung des Limmathauses zu präsentieren. Der Anlass war bereits weit im Voraus angekündigt gewesen. Vom Entschluss der Stiftung zeigten sich die Anwesenden zwar konsterniert, aber nicht hoffnungslos.

Man werde überprüfen, ob das Vorgehen der Stiftung rechtens gewesen sei und nötigenfalls «mit allen rechtlichen Mitteln» dagegen vorgehen, kündigte Burkhardt an. «Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.» Es sei nicht die erste Kehrtwende der Stiftung gewesen, fügte X-tra-Unterstützer Alexander Bücheli von der Bar & Club Kommission Zürich an. So hatte es vor kurzem geheissen, die Stiftung werde sich auflösen und das Gebäude der Stadt übergeben, doch die Meldung entpuppte sich als falsch.

Mit seinen Partys lockt das X-tra jeweils 1500 bis 2000 Personen an. Archivbild: Martin Rütschi/Keystone

Für das X-tra geht es um alles oder nichts. Alternativen zum jetzigen Standort seien geprüft worden, sagten die Betreiber. Einen passenderen Ort als das Limmathaus habe man allerdings nicht finden können. «Gewiss, das Konzept würde sich auch an einem anderen Ort umsetzen lassen, aber das Limmathaus wäre perfekt», kommentierte Bücheli. Deshalb sei es für die X-tra-Betreiber wichtig, ihre Vision in den Prozess miteinzubringen.

Denn im Kern fühlen sich die Betreiber von der Stiftung benachteiligt. Als die Stiftung als Bedingung für den Mietvertrag eine Vision für die Zukunft des Limmathauses verlangte, sei man erst drei Tage vor der Präsentation informiert worden, erklärte Burkhardt. Das Team vom Impact Hub hingegen hätte weitaus mehr Vorlaufzeit gehabt. Damit wehrte sich Burkhardt auch gegen die Kritik, das X-tra als aktuelle Mietpartei sei nicht ausreichend auf das Vertragsende vorbereitet gewesen.

Umsetzung soll bereits 2023 starten

Unter dem Titel «Limmathaus der Musik» stellten die Betreiber des X-tra nun ihre eigene Vision vor. Anders als bei derjenigen des Impact Hub richtet das X-tra seinen Fokus auf die Musik. Das Gebäude soll zu einem «Haus der Musik» werden, in dem «alle Entwicklungsschritte eines Musikerlebens» enthalten sind. So sind verschiedene Proberäumlichkeiten, eine Musikschule, eine Talentakademie, ein Pop-up-Tonstudio und ein Musik-Café vorgesehen. Die Betreiber sprachen von einem «Leuchtturmprojekt».

Die X-tra-Betreiber haben dafür eigens eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Das Architekturbüro Graser Troxler war dabei zum Schluss gekommen, dass das Gebäude nicht umfangreich saniert werden müsse. Für eine «sanfte» Sanierung rechnete es mit Kosten von rund 13 Millionen Franken. Das ganze Projekt soll privat finanziert werden.

Gemäss Architekt Jürg Graser wäre anders als bei den Sanierungsplänen der Stiftung kein Betriebsunterbruch nötig. Das X-tra erhofft sich dadurch, im schlimmsten Fall zumindest eine Fristenstreckung erwirken zu können. Das gäbe den Betreibern noch etwas mehr Zeit, nach Alternativen zu suchen.

Aber Burkhardt und Co. sind guter Dinge, das Ruder noch herumreissen zu können. Das zeigt sich auch daran, dass er erste Projekte aus der Vision bereits 2023 umsetzen möchte. Man habe schon zahlreiche Stakeholder davon begeistern können, sagte Burkhardt. Dass er damit die Stiftung umstimmen kann, darf angezweifelt werden.

