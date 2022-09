Zürich Stimmvolk spricht sich mit rund 80 Prozent klar für Tagesschulen aus - und erst noch für die «Luxus»-Variante Mit einer grossen Mehrheit stimmten die Stadtzürcher Stimmberechtigten einer flächendeckenden Einführung von Tagesschulen zu. Rund 60 Prozent sprachen sich für die teurere von zwei Versionen aus. Sven Hoti Jetzt kommentieren 25.09.2022, 21.54 Uhr

Das Konzept einer Tagesschule beinhaltet, dass die Schülerinnen und Schüler in der Schule zu Mittag essen. Gaetan Bally / Keystone

Das Zürcher Stimmvolk steht äusserst geschlossen hinter der flächendeckenden Einführung von Tagesschulen in der Stadt Zürich. Bei der Abstimmung am Sonntag hat sich eine deutliche Mehrheit von 80,8 Prozent dafür ausgesprochen. Die Stimmbeteiligung lag bei 48,79 Prozent. Nicht nur wünschen sich die Zürcherinnen und Zürcher Tagesschulen, sie dürfen auch etwas mehr kosten: Mit 60,47 Prozent geben sie der abgeänderten und teureren Version des Gemeinderats den Vorzug vor derjenigen des Stadtrats.

Die Grünen-Gemeinderätin Selina Walgis zeigte sich überrascht vom deutlichen Ausgang der Abstimmung:

«Das zeigt, dass die flächendeckende Einführung der Tagesschulen fast schon überfällig war.»

Ein «sehr schönes Zeichen» sei auch, dass sich der Grossteil der Stimm­berechtigten für die Gemeinderatsvariante ausgesprochen hat.

Grünen-Gemeinderätin Selina Walgis. zvg

Es gehe nicht nur um Gleichstellung und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sondern auch um Chancengerechtigkeit und eine gute Betreuung, und da könne diese Variante punkten, fand die Primarlehrerin. Sie sei nicht einfach nur teurer, sondern auch flexibler. «Man wird den Familien gerechter, die ihr Kind vielleicht auch einmal zu Hause betreuen möchten am Mittag.»

Für SVP genügt heutiges Hortsystem

Eine Enttäuschung ist der Ausgang der Abstimmung für die SVP. Sie war grundsätzlich gegen die Einführung der Tagesschulen. Bei einem Stichentscheid hätte sie sich zu Gunsten der Stadtratsvariante ausgesprochen. Den Entscheid des Stimmvolks nehme man zur Kenntnis, sagte SVP-Gemeinderat Stefan Urech. Er sei nicht grundsätzlich gegen einen Mittagstisch oder Hausaufgabenstunden:

«Dass es ein solches Angebot gibt, ist wichtig und richtig. Was wir nicht verstehen können, ist, was falsch ist mit dem heutigen Hortsystem, welches das bereits abdeckt.»

Ausserdem befürchtet der Sekundarschullehrer Benachteiligungen der Familien, die ihr Kind nur teilweise über Mittag in der Schule lassen möchten, etwa durch höhere ­Tarife oder zusätzliche Angebote über Mittag, welche diese dann verpassen würden.

SVP-Gemeinderat Stefan Urech. zvg

Die SVP wolle sich in Zukunft dafür einsetzen, dass einerseits solche Benachteiligungen verhindert und die Kosten eingehalten würden. Andererseits sei es wichtig, sicherzustellen, dass die Betreuung der Kinder nicht auch noch an den Lehrerinnen und Lehrern haften bleibe. «Sie sollen sich auf den Unterricht konzentrieren und nicht auf die Betreuung, sonst wird der Lehrermangel weiter zunehmen.»

Flächendeckende Einführung ist bis 2030 geplant

Seit 2016 testet der Stadtrat die Tagesschule schon an diversen Schulen in der Stadt Zürich – bis Ende Jahr werden 30 Schulen beteiligt sein. Der Gemeinderat hatte an der Variante des Stadtrats Änderungen vorgenommen. Aufgrund eines ­Referendums von FDP und SVP ist es nun zur Abstimmung gekommen.

Mit dem Ja zu den Tagesschulen liegt der Ball nun beim Stadtrat. Er geht von einer flächendeckenden Einführung bis 2030 aus, sofern es nicht zu Schwierigkeiten komme, sagte Filippo Leutenegger (FDP). So etwa durch Änderungswünsche des Gemeinderats oder Ver­zögerungen im Rechtsmittel­bereich.

Die beiden Tagesschul-Varianten unterscheiden sich in verschiedenen Punkten voneinander: Die Version des Gemeinderats kommt die Eltern 6 Franken für Mittagessen und Mittagsbetreuung zu stehen, diejenige des Stadtrates 9 Franken. Beide Varianten ermöglichen je nach Elterneinkommen Reduktionen auf 4,50 Franken, die Gemeinderatsversion gar auf 0 Franken.

Die unterschiedlichen Tarife wirken sich auf die jährlichen Betriebskosten aus: Diese betragen bei der Version des Gemeinderats 126 Millionen Franken, beim Stadtrat 75 Millionen.

Auch betreute Aufgabenstunden gehören zum Angebot

Beim Stadtrat steht den Eltern die Möglichkeit offen, ihre Kinder jeweils pauschal fürs ganze Schuljahr von der Mittagsbetreuung abzumelden. Der Gemeinderat lässt Abmeldungen semesterweise und auch für einzelne Tage zu. Gemäss Stadtratsvorlage dauert die betreute Mittagszeit 80 bis 90 Minuten, gemäss Gemeinderatsvorlage sind es 80 bis 100 Minuten.

Tagesschulen sind Schulen, an denen die Kinder über Mittag bleiben können, wenn sie nachmittags Schule haben. Sie erhalten ein Mittagessen und werden professionell betreut. Das Angebot gilt für Kinder ab dem zweiten Kindergartenjahr, solange sie die Volksschule besuchen – und sofern ihre Eltern sie nicht von der Tagesschule abmelden. Zum Angebot zählen auch ­betreute Aufgabenstunden.

