Zürich Exodus und sinkende Einnahmen bei den Landeskirchen: «Wir müssen uns auf etwas nie Dagewesenes einstellen» 24.09.2022

Eine Analyse malte eher düstere Aussichten für die Landeskirchen: Statue Hans Waldmann und im Hintergrund das Grossmünster in Zürich. Themenbild: Melanie Duchene / Keystone

Die Kirche hat ein Problem. Es ist kein neues Problem, doch es wird immer grösser. Austritte häufen sich, Eintritte bleiben aus. Noch gehören rund fünf Millionen Menschen in der Schweiz entweder der römisch-katholischen oder der evangelisch-reformierten Kirche an, also etwa 57 Prozent der Bevölkerung. Doch die Tendenz ist sinkend. Die Austritte wiederum wirken sich längerfristig auf die Einnahmen aus. Welche finanziellen Mittel stehen den Kirchen in Zukunft noch zur Verfügung?

Mit dieser Frage hat sich das Beratungs- und Forschungsbüro Ecoplan im Auftrag der evangelisch-reformierten Kirche Schweiz (EKS) und der römisch-katholischen Zentralkonferenz der Schweiz (RKZ) auseinandergesetzt. Die Analysen dazu hat Ecoplan Anfang Jahr in einem Bericht veröffentlicht.

Starke Überalterung, keine Neuzugänge

Vorneweg: Nicht jede kantonale Landeskirche ist gleich stark vom Mitgliederschwund und sinkenden Steuereinnahmen betroffen. Zudem gibt es auch Unterschiede zwischen den Konfessionen. So ist der Rückgang der Mitgliederzahlen bei den Katholiken im Kanton Zürich aufgrund der Zuwanderung weniger stark als bei den Reformierten. Insgesamt zeigen die Kurven schweizweit aber längerfristig nur in eine Richtung: nach unten.

Die Mitgliederzahlen bei den Katholiken geht seit etwa Mitte der 2010er-Jahre zurück. Zählte sie 2010 noch rund 2,51 Millionen Mitglieder, waren es 2021 noch 2,45 Millionen. Die Experten von Ecoplan gehen davon aus, dass es ohne Gegenmassnahmen bis im Jahr 2045 noch etwa 1,74 Mitglieder sein werden, was einem Rückgang von fast einem Drittel im Vergleich zu 2010 entspricht.

Bei den Reformierten nimmt der Rückgang bereits seit 2010 seinen Lauf: Von 1,83 Millionen Mitgliedern auf 1,59 Millionen im Jahr 2021 und voraussichtlich noch 968'000 Mitgliedern bis 2045. Damit würden sich die Mitgliederzahlen innerhalb von 35 Jahren fast halbieren. Die Kirchen verzeichnen eine starke Überalterung, während nachkommende, jüngere Mitglieder immer weniger werden.

Noch kompensieren die Unternehmen den Rückgang

Die Kirchen machen ihr Geld auf unterschiedliche Art und Weise. Die Analysen beschränkten sich auf die Kirchensteuereinnahmen von Privaten und Unternehmen sowie Staatsbeiträgen. Hier ist eine weniger starke Abnahme zu verzeichnen. Insgesamt sinken die Mittel der katholischen Kantonalkirchen voraussichtlich von rund 860 Millionen Franken im Jahr 2017 auf rund 760 Millionen Franken im Jahr 2045. Bei den Reformierten ist in der selben Zeitspanne mit einem Rückgang von 750 Millionen auf rund 568 Millionen Franken zu rechnen.

Den Rückgang stützt das Forschungsunternehmen auf die Annahme, dass «politische Anpassungen» bei den Kirchensteuern für juristische Personen zu Steuerausfällen von 20 Prozent führen werden. Noch profitieren die Kirchen nämlich von den weiterhin steigenden Kirchensteuern bei Unternehmen. Sie vermögen die sinkenden Steuern von Privatpersonen zu kompensieren. Doch damit dürfte gemäss Bericht ab 2030 Schluss sein.

Vor diesem Hintergrund stellt sich für die Autorinnen und Autoren nun auch die Frage, inwieweit die Kirchen noch befugt sind, von den Unternehmen Steuern zu erheben und Staatsbeiträge zu erhalten. Für Ecoplan ist klar: Es besteht Handlungsbedarf. Durch geeignete Gegenmassnahmen könnten ihre Modelle abgemildert werden, macht der Bericht den Kirchen Hoffnung.

Wie wird die Kirche wieder attraktiv?

Doch was ist nun die Lösung für das Problem, welches den Landeskirchen in den nächsten Jahren je länger je mehr den Schnauf ausgehen lassen wird?

Darüber haben am Donnerstagabend Expertinnen und Experten am Sitz der reformierten Kirche des Kantons Zürich referiert und debattiert. Man war sich einig: Auf die Kirche kämen «erhebliche strukturelle Finanzprobleme» zu, wenn nichts unternommen werde. In Hinblick auf die zukünftige Entwicklung sagte Andreas Hess, ehemaliger Beauftragter des Hilfswerks der Evangelischen Kirchen der Schweiz (Heks) für Kirche und Diakonie in Osteuropa: «Wir müssen uns auf etwas nie Dagewesenes einstellen.»

Bei den Diskussionen ging es unter anderem um die Frage, wie die Kirche wieder attraktiver werden kann.

«Es ist heutzutage weniger relevant, ob man reformiert oder katholisch ist. Die Leute wollen Christ sein»,

sagte Hess. Es brauche ein konfessionelles Gefäss, aber nicht in abgrenzender Weise, sagte Rita Famos, Präsidentin der evangelisch-reformierten Kirche Schweiz.

Für Lukas Kundert, Kirchenratspräsident der reformierten Kirche Basel-Stadt, ist es wichtig, dass die Kirchen versuchen, spezifische Milieus anzusprechen und nicht die Gesellschaft als Ganzes. «Die Kirche muss aufhören zu behaupten, für alle da zu sein, wenn sie es eigentlich nicht ist.» Für ihn ist klar: «Wenn wir das tun, werden wir in unserer Mission deutlich.»

Neue Finanzierungsmodelle sind gefragt

Klar war den Anwesenden aber auch, dass die Kirche trotz aller Bemühungen von den Kirchensteuern wegkommen und vermehrt auf alternative Finanzierungen setzen muss. Wie das funktionieren kann, zeigten unter anderem die Erfahrungsberichte aus anderen Länder, die Andreas Hess präsentierte.

In Italien müssen die Bürgerinnen und Bürger beispielsweise acht Promille ihres Einkommens als Mandatssteuer abgeben – welche Kirche oder Institution sie unterstützen wollen, steht ihnen frei. Auf diese Weise hätte die kleine protestantische Kirchgemeinde der Waldenser immens profitiert, so Hess.

Eine weitere, in Zukunft eventuell wichtigere Einkommensquelle für die Kirchen dürften ihre Immobilien sein. Das zeigt sich beispielhaft etwa in Schlieren, wo die reformierte Kirche eine hundertjährige Villa durch einen viergeschossigen Neubau mit Wohnungen ersetzen möchte. Auch in Bergdietikon erhofft sich die reformierte Kirchgemeinde zusätzliche Mieteinnahmen durch einen Neubau auf dem Pfarrhausgelände.

Die Kirche den Lebenswelten der Menschen anpassen

Trotz der eher düsteren Aussichten zeigte sich Rita Famos, Präsidentin der evangelisch-reformierten Kirche Schweiz, zuversichtlich: «Es handelt sich nicht um eine unaufhaltbare Entwicklung.» Die wichtigste Ressource für die Kirche seien noch immer die Menschen, betonte sie. Man solle die grossen Ressourcen, über welche die Kirchen nach wie vor verfügen, dazu nutzen, diese wieder attraktiver zu machen.

Sie schlug etwa neue Formen der Kirchenleitung, Mitbestimmung und Mitgliedschaft vor. «Man muss die Kirche den Lebenswelten der Menschen anpassen und nicht umgekehrt.» Gleichzeitig gebe es kein Gesamtrezept für alle Regionalkirchen. Kirchenratspräsident Kundert sagte: «Wir brauchen Leute, die eine gemeinsame Mission haben, dafür brennen und es schaffen, andere ebenfalls dafür zu begeistern.»

