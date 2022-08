Grünenfelder kandidiert zusammen mit seiner Parteikollegin und der bisherigen Regierungsrätin Carmen Walker Späh für die Wahlen vom 12. Februar 2023. 2019 haben die Freisinnigen ihren zweiten Sitz von Thomas Heiniger an den Grünen-Politiker Martin Neukom verloren. Ziel wird es also sein, diesen voraussichtlich auf Kosten eines bisherigen Regierungsrates oder einer bisherigen Regierungsrätin zurückzuerobern.

Denn bisher haben sechs der sieben Regierungsräte angekündigt, bei den Wahlen vom 12. Februar 2023 wieder antreten zu wollen. Noch unklar ist, ob der Parteilose Mario Fehr erneut antreten wird. Er hat einen Entscheid Anfang September in Aussicht gestellt.

Ein Wiederantritt Fehrs würde Grünenfelders Chancen erheblich schmälern, denn bisherige Regierungsräte werden in der Regel wiedergewählt. Gemäss NZZ erlitten in den vergangenen 60 Jahren lediglich drei Regierungsräte eine Abwahl. Als bislang letzten traf es 2015 den ehemaligen Justizdirektor Martin Graf (Grüne).

Auch Massnahmenkritiker kandidiert für Regierungsrat

Grünenfelder ist nicht der einzige Neu-Kandidierende für den Regierungsrat. Die GLP möchte mit Kantonsrat Benno Scherrer erstmals seit 2007 wieder in den Regierungsrat. Die SP geht mit einem Zweierticket in den Wahlkampf: Neben der bisherigen Regierungsrätin Jacqueline Fehr tritt auch die Nationalrätin und Co-Präsidentin der Kantonalpartei, Priska Seiler-Graf, an. Die SP hatte ihren zweiten Regierungsratssitz 2021 verloren, nachdem Mario Fehr aus der Partei ausgetreten war.

Von den kleineren Parteien schickt die EVP den Kantonsrat Daniel Sommer aus Affoltern am Albis ins Rennen. Mit Patrick Jetzer von «Aufrecht Schweiz» will zudem auch ein Verein in den Regierungsrat, der aus den Coronamassnahmen-Kritikern hervorgegangen ist. (sho)