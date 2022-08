Zürich In den Jahren 2020 und 2021 stieg die Abfallmenge markant an – so sieht es in diesem Jahr aus Mit der Aufhebung der Coronamassnahmen veränderten sich auch die Abfallmengen in der Stadt Zürich. Zurück zum Vor-Pandemie-Niveau wird es aber voraussichtlich nicht gehen. Sven Hoti Jetzt kommentieren 05.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Während der vergangenen zwei Jahre hat vor allem die entsorgte Kartonmenge drastisch zugenommen. Archivbild: Alexandra Wey/Keystone

Zeitreise zurück ins Jahr 2020: Eine mysteriöse Lungenkrankheit aus China macht Schlagzeilen und entwickelt sich zur Jahrhundertpandemie. Im April schickt der Bundesrat das Schweizervolk in den Shutdown. Homeoffice wird zur Norm. Die Leute kochen wieder selber, verbringen ihre Freizeit vermehrt im Freien. Es entsteht Abfall – viel Abfall. Der Trend wird sich 2021 fortsetzen.

Seither sind zwei Jahre vergangen, und die Abfallberge in der Stadt Zürich sind wieder kleiner geworden. Das zeigen exklusive Zahlen, welche die «Limmattaler Zeitung» von Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ) erhalten hat. Sowohl der Siedlungsabfall als auch der Abfall aus dem öffentlichen Raum sind zurückgegangen. Hauptgrund dürften die aufgehobenen Coronamassnahmen sein und der damit verbundene Umstand, dass die Menschen wieder weniger zu Hause sind.

Onlineshopping ist ein längerfristiger Trend

ERZ geht allerdings nicht davon aus, dass die Mengen wieder Vor-Pandemie-Niveau erreichen werden, wie Sprecher Daniel Eberhard sagt. Der Kartonabfall etwa hatte in den Jahren 2020 und 2021 drastisch zugenommen – um gut 50 Prozent seit 2019. Man bestellte Produkte vermehrt im Internet, diese kommen meist in Kartonverpackungen. ERZ hatte den Sammlungsrhythmus deshalb 2020 von einmal pro Monat auf alle zwei Wochen ausgeweitet.

Nun sinkt die entsorgte Kartonmenge im ersten Halbjahr 2022. Bis und mit Juni wurden 2021 noch 4548 Tonnen Karton eingesammelt, 2022 waren es 4213 Tonnen, was einem Rückgang von 7,4 Prozent entspricht. ERZ-Sprecher Daniel Eberhard führt das darauf zurück, dass wieder öfter in den Läden eingekauft beziehungsweise weniger im Internet bestellt wurde. Der Trend zum vermehrten Onlineshopping werde sich aber wohl fortsetzen. «Die Kartonsammlung alle zwei Wochen werden wir auf jeden Fall beibehalten.»

Stärker zurückgingen die entsorgte Menge an Glas und Kleinmetall. 2021 wurden noch 7129 Tonnen Glas entsorgt, 2022 waren es 6324. Das entspricht einem satten Rückgang von rund 12 Prozent. Beim Kleinmetall, dazu gehören etwa Alufolie, Dosen und sonstige kleinere Metallgegenstände, gingen 2021 686 Tonnen in die Sammelstellen, 2022 waren es 634, also rund 7,5 Prozent weniger.

«Wir gehen davon aus, dass dies mitunter eine Folge der etwas lockeren Coronamassnahmen im Winter 2021/2022 war», erklärt sich ERZ-Sprecher Eberhard die Veränderung beim gesammelten Glas und Kleinmetall. Während der Jahre 2020 und 2021 war die entsorgte Menge Glas und Kleinmetall wesentlich höher als noch zuvor. ERZ führte das in ihrem Tätigkeitsbericht von 2021 darauf zurück, dass sich die Menschen infolge geschlossener Bars und Restaurants vermehrt zu Hause verpflegten.

Ebenfalls zurückgegangen sind die Bioabfälle und die Menge an Hauskehricht. Beim Bioabfall gab es einen Rückgang von 9 Prozent von 8415 auf 7661 Tonnen im Zeitraum Januar bis Juni. Bei den Züri-Säcken sank die Menge um 8,5 Prozent von 30'715 Tonnen im Jahr 2021 auf 28'115 Tonnen zur gleichen Zeit in diesem Jahr. Das sind sogar noch weniger als noch zu Vor-Pandemie-Zeiten 2019.

Auch in öffentlichen Abfalleimern hat es weniger Müll

Auch die entsorgte Menge an Papier ist zurückgegangen, um 1,7 Prozent von 5281 Tonnen im Jahr 2021 auf 5200 Tonnen in diesem Jahr. Diese Entwicklung ist wenig verwunderlich: Schon seit Jahren sinkt der Papierverbrauch, wie ein Blick in den Tätigkeitsbericht von ERZ zeigt. Anzeigen werden immer öfter online geschaltet statt auf Papier gedruckt und die Leute lesen Nachrichten hauptsächlich auf ihrem Handy.

Ärgernis: Verpackungen verstopfen den Abfallhai, was zu mehr Littering führt. Archivbild: Petra Orosz/Keystone

Entgegen der Erwartung hat auch der Abfall aus den rund 4000 von ERZ bewirtschafteten Abfallbehältern im öffentlichen Raum abgenommen. Im ersten Halbjahr 2021 waren es noch 3830 Tonnen, 2022 waren es 3437 Tonnen, was einem Rückgang von rund 10 Prozent entspricht. Die Ursache dafür ist auch den Entsorgern nicht ganz klar. «Ob dies eine Folge der von ERZ getroffenen Antilitteringmassnahmen ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht gesagt werden», sagt ERZ-Sprecher Eberhard.

Keine Zunahme beim Littering

Zum unerwünschten Abfall gehört das Littering. ERZ erfasst dies nicht separat, weshalb auch keine konkreten Zahlen vorliegen. Laut Eberhard dürfte sich die Menge aber nicht allzu sehr von derjenigen der Vorjahre unterscheiden. Während Corona haben die Menschen den öffentlichen Raum stärker genutzt und neue Orte entdeckt, was zu vermehrtem Littering führte. «Die neu entdeckten Orte werden weiterhin genutzt», merkt Eberhard an.

Die meisten Leute entsorgten ihren Abfall korrekt, betont Eberhard. «Littering ist in erster Linie ein Partyphänomen.» Alkohol und der Gruppendruck spielen dabei eine wichtige Rolle; manche Jugendlichen seien weniger aufmerksam und imitierten das, was ihre «Gspänli» machten. Aber auch «viel zu grosse» Produktverpackungen, welche die öffentlichen Abfallbehälter verstopften, seien ein Problem.

Auffällige Abfalleimer als Abhilfe

Für die ERZ gehören die Wochenenden im Sommer zu den arbeitsintensivsten Tagen. Jedes Jahr stellt ERZ daher rund 50 zusätzliche Abfallcontainer mit einem Fassungsvermögen von 770 Litern auf. Diese würden in der Regel einmal pro Tag geleert, so Eberhard.

Seit diesem Sommer testet ERZ in den Seeanlagen ausserdem rund 100 auffällig gestaltete, mobile 360-Liter-Abfalleimer. Der Gedanke dahinter: Die Leute sollen diese einfach zu sich rollen können. Damit spart man sich den Weg, falls Abfall anfällt. ERZ zeigt sich zufrieden mit der bisherigen Nutzung der farbigen Container.

Die neuen Abfallbehälter von Entsorgung + Recycling Zürich, hier auf der Landiwiese. zvg

Bussen seien eine Möglichkeit, um gegen Littering vorzugehen, sagt Eberhard. Allerdings sei lediglich die Polizei befugt, solche zu verteilen. Und diese könne aus Ressourcengründen nicht immer vor Ort stationiert sein. Stattdessen setzt die Stadt unter der Devise «Vermeiden und vermindern» auf verschiedene Präventionsmassnahmen, in die sie insgesamt 100'000 Franken investiert hat.

Dazu gehören neben den farbigen Abfalleimern auch eine Social-Media-Kampagne für die Jugendlichen. Ziel sei es, diese fernab der Hotspots und vor allem in nüchternem Zustand zu sensibilisieren. Ein Video auf der Videoplattform Tiktok habe bereits rund 500'000 Klicks erreicht. «Wir sind erfreut, wie häufig das angeklickt wird.»

Street Parade brauchte neues Abfallkonzept

Darüber hinaus hat die Stadt Zürich eine Kampagne lanciert, die den Einsatz von Mehrweggeschirr in der Take-away-Verpflegung fördert. Zudem baut sie ein Recyclingsystem für Kunststoffabfall auf: Bis jetzt haben sich Migros und der Entsorgungsdienstleister Mr. Green dazu bereit erklärt, die separate Sammlung und Verwertung von Kunststoffverpackungen in ihr Angebot aufzunehmen. Weitere Detailhändler und vergleichbare Betriebe auf dem Stadtgebiet können sich anschliessen.

Viel Abfall entsteht jeweils auch an Veranstaltungen wie der Street Parade. Aus diesem Grund hat sich die Stadt Zürich zum Ziel gesetzt, bis 2023 Abfall und Littering an Veranstaltungen auf öffentlichem Grund um 50 Prozent und bis 2025 um weitere 25 Prozent gegenüber 2023 zu reduzieren. Seit Anfang Jahr sind Veranstalter deshalb verpflichtet, ein Abfallkonzept nach neuen Vorgaben vorzuweisen. Gemäss eigenen Aussagen kontrolliert ERZ die Umsetzung der Massnahmen vor Ort.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen