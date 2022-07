Zürich Die ewige Baustelle: Wie lange dauern die Arbeiten am Hauptbahnhof eigentlich noch? Und was wird da eigentlich gemacht? Ein Rundgang durch die anspruchsvolle Grossbaustelle beim Südtrakt des Zürich HB. Sven Hoti Jetzt kommentieren 27.07.2022, 05.00 Uhr

Derzeit wird der Südtrakt des altehrwürdigen Bahnhofgebäudes saniert, hier eine Aufnahme von 2013. Archivbild: Christian Beutler / Keystone Auch die Fassade der Wannerhalle wurde einer Verjüngungskur unterzogen. Valentin Hehli Die Verzierungen im Bahnhofsgebäude wurden von Spezialisten wiederhergestellt. Sie waren im Rahmen von früheren Sanierungsarbeiten in einer anderen Farbe angemalt worden. Valentin Hehli Der Südtrakt stammt aus dem Jahr 1871 und wurde aus Zuger und Ostermundiger Sandstein gefertigt. Valentin Hehli Die prächtigen Marmorsäulen wurden wieder in ihren ursprünglichen Zustand gebracht. Valentin Hehli Bei der Sanierung des über 150-jährigen Gebäudes gilt es, äusserste Vorsicht walten zu lassen. Insgesamt 150 bis 200 Personen arbeiten auf der Baustelle. Valentin Hehli Die Denkmalpflege stattet der Baustelle zweimal pro Woche einen Besuch ab. Valentin Hehli Die einstige Wandelhalle hat neben einem Neuanstrich auch Glastrennwände erhalten. Valentin Hehli Oberlichter sollen gewisse Räumlichkeiten mit Tageslicht fluten. LTA / Valentin Hehli Hier das Oberlicht von oben. Valentin Hehli Im neuen dritten Obergeschoss wird dereinst die Permanence Hauptbahnhof beheimatet sein. Valentin Hehli Ein 4000 Quadratmeter grosses provisorisches Dach macht die Bauarbeiten wetterunabhängig möglich. Valentin Hehli Im ersten Obergeschoss, wo früher das Restaurant Au Premier war, entstehen neu Büros. LTA / Valentin Hehli Auch das Untergeschoss mitsamt Haustechnik wird saniert. Valentin Hehli In den weissen Containern befinden sich die Büros der Planer und Unternehmer. Valentin Hehli Auch ein Grill steht ihnen zur Verfügung. Valentin Hehli Von den Containern erhält man einen guten Ausblick auf die Ecke Bahnhofplatz und Bahnhofquai. Valentin Hehli Der Fussgängerweg um den Südtrakt herum ist seit kurzem mit oranger Farbe und Leitstreifen markiert. Valentin Hehli Weitere Impressionen von der Baustelle. Valentin Hehli Weitere Impressionen von der Baustelle. Valentin Hehli Weitere Impressionen von der Baustelle. Valentin Hehli

Schon seit einer gefühlten Ewigkeit schweben die weissen Container über dem Ostportal des Hauptbahnhofs in Zürich, operieren die Kräne auf dem Gelände, wuseln Arbeiter auf den Gerüsten herum. Inzwischen, so scheint es, haben sich sogar die Pendlerinnen und Pendler an die «ewige» Baustelle gewöhnt. Oder wissen Sie noch, wann die Arbeiten angefangen haben?

Die Antwort lautet: im April 2018. Hintergrund der Arbeiten ist die Generalsanierung des über 150-jährigen Südtraktes des Bahnhofsgebäudes. Es ist jener imposante Teil, welcher der Bahnhofstrasse zugewandt ist. Allerdings greift die Bezeichnung der SBB zu kurz, denn nicht nur der Südtrakt wird saniert, sondern auch die Wannerhalle und als separates Projekt auch noch die Gleishalle.

Die Arbeiten werden in zwei Etappen durchgeführt und sollen bis Sommer 2023 abgeschlossen werden. Sie sollen für die nächsten 40 bis 50 Jahre Bestand haben.

Neue Küche unter der Wannerhalle

In einer ersten Etappe wurde ab April 2018 die nördliche Sandsteinfassade der Wannerhalle erneuert sowie die Arkade beim Ostteil unterkellert, um eine neue Produktionsküche einzubauen. Was man dazu wissen muss: Die meisten Restaurants und Imbisse am Hauptbahnhof stellen ihre Waren nicht selber her, dazu fehlt der Platz. Ein Catering-Unternehmen bereitet sie in einer zentralen Küche im ersten Untergeschoss der Bahnhofshalle zu. Auch ein Lager befindet sich dort unten.

Marc Brunkhorst ist seit diesem Jahr Gesamtprojektleiter der Baustelle am Hauptbahnhof. Valentin Hehli

Seit April 2020 läuft die zweite und letzte Etappe der Generalsanierung, die sich vor allem auf den Südtrakt konzentriert. Die Arbeiten seien auf Kurs, sagte Marc Brunkhorst bei einem Rundgang. Er ist seit 2022 Gesamtprojektleiter und somit Nachfolger von Martin Riesen. Ende März 2023 sollen die Arbeiten des Grundausbaus abgeschlossen sein. Dann erfolgt die Übergabe der Räumlichkeiten an die neuen und alten Mietparteien, die diese noch ihren Bedürfnissen entsprechend umbauen müssen.

«Au Premier» bleibt geschlossen

Die geplante Wiedereröffnung ist auf August 2023 angesetzt, befinde sich jedoch derzeit in der Überprüfung, so Brunkhorst. «Was sein kann, ist, dass der Mieterausbau mehr Zeit in Anspruch nimmt als geplant.» Das Ziel sei auf jeden Fall eine gemeinsame Eröffnung.

Erschwerend kommt hinzu, dass offenbar nicht mehr alle alten Mietparteien, die während der Arbeiten schliessen mussten, zurückkehren werden. Die Candrian Catering AG etwa, die das Essen zahlreicher Betriebe am HB in der Produktionsküche zubereitet, zieht sich teilweise zurück: Das von ihr betriebene Restaurant Au Premier wird nach der Sanierung nicht mehr wiedereröffnen. In seine Räumlichkeiten werden Büros hineinkommen. «Covid hat die Gastronomie schwer getroffen», erklärte Brunkhorst knapp.

Die SBB haben ersten Ersatz gefunden. Die Fine-Dining-Restaurants Brasserie Süd und «The Counter» ziehen in die ehemaligen Räumlichkeiten des «Da Capo» und des «Bona Dea». Die Suche nach weiteren Mietparteien laufe. Brunkhorst ist jedoch zuversichtlich, die Mietparteien bis zum geplanten Projektabschluss beisammen zu haben.

Bestand erhalten, aber auch Neues schaffen

Bei den Bauarbeiten gehe es sowohl darum, «den Bestand zu erhalten, als auch, Altes mit Neuem zeitgerecht zu kombinieren», wie es der Gesamtprojektleiter beim Rundgang formulierte. So wird einerseits das 150-jährige Mauerwerk aus Zuger und Ostermundiger Sandstein aufgefrischt und wo nötig wiederhergestellt. Gleiches gilt für die Säulen aus Marmor im Erdgeschoss, die nun wieder in frischem Glanz erstrahlen.

Auf der anderen Seite wird versucht, mit neuen Lösungen an den ursprünglichen Zustand des Bahnhofs anzuknüpfen. So wirkten in den Anfängen manche Bereiche des Bahnhofs noch wesentlich heller und freundlicher als heute. Durch zusätzliche Anbauten ist jedoch ein Teil des natürlichen Tageslichts weggefallen. Dem wird nun entgegengewirkt, indem beispielsweise die einstige Wandelhalle im Südtrakt Glas-Trennwände erhält und gewisse Mietflächen neu ein Oberlicht besitzen.

Visualisierung der sanierten Wandelhalle: Mit den Glaswänden wird sie nun wieder etwas heller und transparenter daherkommen. zvg/SBB Visualisierung der sanierten Ostfassade. Mittig ragt in Grau das aufgestockte dritte Obergeschoss empor. zvg/SBB Visualisierung der sanierten Wandelhalle (links) und der sanierten Ostfassade mit dem aufgestockten dritten Obergeschoss (rechts). (zvg/SBB) zvg/SBB

Ganz neu ist das dritte Obergeschoss, das zum Südtrakt hinzukommt. Es ist ein Stahlbau, ausgekleidet mit Holzelementen. Nächstes Jahr wird die Permanence Hauptbahnhof dort ihre medizinischen Dienstleistungen anbieten. «Es war eine Möglichkeit, am HB noch neue Flächen zu schaffen», sagte Brunkhorst. Weitere Anbauten seien nicht mehr möglich, selbst das dritte Obergeschoss sei ein Kompromiss zwischen den SBB und der Denkmalpflege gewesen.

Einerseits müssten wegfallende Flächen in Folge der Erneuerung ersetzt werden und andererseits die Investitionen über Mieterträge finanziert werden, erklärte der Gesamtprojektleiter auf die Frage, weshalb das zusätzliche Stockwerk nötig war. Finanziell kommen die Arbeiten die SBB teuer zu stehen: Insgesamt rechnen die SBB laut eigenen Angaben mit Kosten von rund 150 Millionen Franken. Der Kostenvoranschlag kann nach heutigem Kenntnisstand laut Brunkhorst eingehalten werden.

Komplett erneuert werden ausserdem die Haustechnik im Untergeschoss und die Technikzentrale im zweiten Obergeschoss. Dabei ist das Bahnhofsgebäude relativ umweltschonend: Die Wärme erhält es von der Kehrichtverbrennungsanlage Hagenholz, für die Kühlung wird Wasser aus der Limmat verwendet.

Die Lage in der Innenstadt ist eine Herausforderung

Wer einmal durch die Baustelle am HB schreitet, der erkennt schnell, dass es sich hier um eine sehr komplexe und kostspielige Angelegenheit handelt. Alleine die Bauinfrastruktur ist gewaltig. Insgesamt rund 60 Firmen sind beteiligt, 150 bis 200 Arbeiter am Werk, ein Teil davon sind Spezialisten, welche die SBB extra nach Zürich holen musste.

«Die Logistik ist eine Herausforderung»,

sagte Brunkhorst. Einerseits aufgrund der Grösse des Objektes. Andererseits aber auch wegen der Lage mitten in der Innenstadt: Es gibt nicht viele Parkplätze oder sonstigen Raum für Zwischenlagerungen. Auf zwei Umschlagplätzen werden die Waren angeliefert. Von dort transportiert sie ein Kran in die Höhe, ein anderer horizontal von der einen Gebäudeseite zur anderen. Alles sei durchgetaktet und werde «just in time» angeliefert, so Brunkhorst.

Zwei Kräne operieren auf dem Gelände: Einer für den senkrechten... Valentin Hehli ...und einer für den waagrechten Warentransport. Valentin Hehli Zwei Kräne operieren auf dem Gelände: Einer für den senkrechten (links) und einer für den waagrechten Warentransport (rechts). Valentin Hehli

Für die Arbeiten am neuen, dritten Obergeschoss wurde ein provisorisches, 4000 Quadratmeter grosses Dach installiert, um witterungsunabhängig bauen zu können. Damit sich in den Wintermonaten keine Schneelast darauf sammelt, kann es sogar beheizt werden.

Eine weitere Herausforderung sei die historische Substanz, so Brunkhorst. Die Auflagen der Denkmalpflege an die Arbeiten am über 150-jährigen, denkmalgeschützten Gebäude wurden in einem Gesamtgestaltungskonzept umgesetzt. Alle zwei Wochen schauen Vertreterinnen und Vertreter der Denkmalpflege auf der Baustelle vorbei. Brunkhorst: «Die Einschätzung der Denkmalpflege hat hohes Gewicht.»

Mit dem Ende der Arbeiten im Sommer 2023 kehrt dann vorläufig wieder Ruhe ein im Zürich HB. Gemäss SBB sind vorerst nämlich keine weiteren Bauarbeiten geplant.

