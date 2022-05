Zürich SVP drückt bei der Elektromobilität aufs Tempo: Die Stadt soll bei ihren Bauprojekten jeweils E-Ladestationen miteinplanen Den SVP-Gemeinderäten Samuel Balsiger und Derek Richter geht der Ausbau des E-Ladestationen-Netzes in der Stadt Zürich zu langsam voran – der GLP ebenso. Letztere geht bei den Forderungen allerdings noch weiter als die SVP. Sven Hoti Jetzt kommentieren 18.05.2022, 18.27 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Stoff der Zukunft? Die SVP will der steigenden Nachfrage nach Elektroautos gerecht werden. Christian Beutler / Keystone

In Zukunft soll die Stadt Zürich bei jedem ihrer Bauprojekte im Vorfeld prüfen, ob sie einen Teil der geplanten Parkplätze mit E-Ladestationen ausrüsten kann. Das fordern die SVP-Gemeinderäte Samuel Balsiger und Derek Richter in einem Postulat an den Stadtrat. Am Mittwochabend haben die Politiker ihr Anliegen als Dringlichen Vorstoss eingereicht. Zuerst muss der Gemeinderat entscheiden, ob dieser an den Stadtrat überwiesen wird.