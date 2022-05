Zürich/Dietikon «Squid Game» und Schlachtgesänge auf dem Pausenplatz: Was läuft falsch an den hiesigen Schulen? Medienberichte vermitteln den Eindruck, dass Aggressionen auf Schulhöfen zunehmen, doch das dürfte täuschen. Die Lehrpersonen würden oftmals völlig überreagieren, sagt der Psychologe und Experte für Jugendgewalt Allan Guggenbühl. Sven Hoti Jetzt kommentieren 10.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Zürcher Schule verhängte ein einmonatiges Fussballverbot, nachdem es nach dem Spielen auf dem Pausenhof vermehrt zu Konflikten gekommen war. Symbolbild: Anthony Anex / Keystone

An der Schule Am Uetliberg in Zürich Wiedikon hat das Spiel mit dem runden Leder aus Sicht der Schulleitung in der Vergangenheit vermehrt zu Konflikten unter den Schülerinnen und Schülern geführt. Es war von Beleidigungen und Schlachtgesängen die Rede. Die Schulleitung hat für den Monat Mai deswegen ein Fussballverbot auf dem Pausenplatz verhängt, wie die «NZZ» kürzlich aus einer Mail an die Eltern zitierte. Das Mail liegt auch der «Limmattaler Zeitung» vor.

Erst vor wenigen Monaten musste zudem an der Schule Stierenmatt in Dietikon die Aufsicht eingreifen, nachdem Kinder Szenen aus der brutalen Netflix-Serie «Squid Game» nachspielen wollten. Ähnliche Vorfälle gab es auch an anderen Zürcher Schulen.

Zu Hause zu wenige Grenzen gesetzt

Berichte wie diese scheinen sich zu häufen. Jacqueline Peter (SP), Präsidentin der Kreisschulbehörde Uto, welcher die Schule Am Uetliberg untersteht, spricht betreffend den Vorfällen an «ihrer» Schule indes von einem Einzelfall. Dass dieser so hohe Wellen wirft, überrascht sie nicht, sei doch Fussball für viele ein wichtiges Identifikationsmittel. Sie sagt: «Glücklicherweise sind die Schulleitungen im Bereich von Konfliktthemen gut sensibilisiert und wissen, wann sie auf dem Pausenplatz handeln müssen.»

Dennoch gebe es wie überall auch Probleme mit einem Teil der Kinder. «Bei manchen werden zu Hause wohl zu wenige Grenzen gesetzt.» Und da die FCZ-Fankultur bei den Schülerinnen und Schülern stark verwurzelt sei, werde diese auch in allen Facetten übernommen. «Das Dazugehören oder Nicht-Dazugehören ist ein grosses Thema.»

Fussballklubs gibt es allerdings nicht erst seit heute, ebenso wenig Kinder, die sich nicht an Regeln halten. Ist die Gesellschaft vielleicht auch einfach sensibler geworden?

Der Einfluss der Eltern ist nur minim

Auf jeden Fall, meint der Zürcher Psychologe und Experte für Jugendgewalt, Allan Guggenbühl. «Oftmals handelt es sich um eine völlige Überreaktion vonseiten des Lehrpersonals.» Er sieht das Problem zum Teil bei der ungenügenden Ausbildung der Lehrkräfte im Umgang mit Kindern und Jugendlichen. Diese seien teilweise überfordert mit der Situation. «Es gibt die Vorstellung, man könnte Aggressionen an Schulen völlig eliminieren. Dabei können Lehrpersonen das Geschehen nie ganz im Griff haben, nur beeinflussen.»

Allan Guggenbühl, Psychologe und Experte für Jugendgewalt am Institut für Konfliktmanagement in Zürich. zvg/Romy Maxime

Den Einfluss der Eltern auf das Verhalten auf dem Schulhof schätzt Guggenbühl, der unter anderem als Dozent an der Pädagogischen Hochschule Zürich unterrichtet, hingegen als minim ein. «Es ist eine ganz eigene Gruppendynamik. Die Kinder leben in ihrer eigenen Welt auf dem Pausenplatz.»

Der FCZ als «Heiligtum»

Im Fall der Schule Am Uetliberg sei eine Einschätzung aufgrund des fehlenden Kontextes und den fehlenden Infos rund um die Ereignisse für ihn nicht möglich, sagt Guggenbühl. Er gehe aber nicht davon aus, dass es der Schulleitung darum ging, das Fussballspielen an sich zu verbieten, sondern vielmehr den schlechten Umgang miteinander im Anschluss. «Wenn es nur um das Verhalten während des Fussballspiels ging, wäre der Entscheid der Schulleitung nicht nachvollziehbar.» Er fügt an:

«Schlachtgesänge gehören auch zum Fussballspielen dazu.»

Der Fussball spiele für viele Kinder und Jugendliche eine wichtige Rolle, insbesondere bei den Buben, betont Guggenbühl. «Für sie ist der FCZ ein Heiligtum.» Themen wie Konfrontation, Hierarchien und Regeln würden beim Fussballspielen gelernt und umgesetzt. «Die Ritualisierung der Aggression ist ein wichtiger Aspekt bei der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Im Fussball wird sowohl das Ausleben von Emotionen als auch das Befolgen gewisser Regeln, der Spielregeln, gelebt und gesucht.»

«Kinder müssen lernen, wie sie zivilisiert kämpfen»

Es sei wichtig, den Kindern und Jugendlichen Verantwortung abzugeben, etwa indem sie aktiv bei der Gestaltung des Pausenplatzes miteinbezogen würden, sagt Guggenbühl und führt aus:

«Die Lehrpersonen sollten nicht als Oberkontrolleure wahrgenommen werden, sondern erst einschreiten, wenn es wirklich brenzlig wird.»

Auch Regeln seien relevant. Wichtig dabei sei jedoch, dass diese in den konkreten Kontext eingebunden würden, in dem sie stehen. So gelte es zum Beispiel ebenso, Regeln für Raufereien aufzustellen. «Kinder müssen lernen, wie sie zivilisiert kämpfen», erklärt der Psychologe und führt aus: «Wenn ein Kind etwa einem anderen auf den Kopf schlägt, sollte man ihm erklären, dass dies tabu ist.» Wichtig sei, die Übeltäter nicht abzuurteilen, sondern mit ihnen verständliche Regeln entwickeln, die eingehalten werden müssen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen