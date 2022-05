Zürich «Die Gesellschaft bagatellisiert das Problem noch immer»: Petitionärin kämpft für Endometriose-Betroffene – und wendet sich an den Stadtrat Wenige kennen die Krankheit Endometriose. Die Betroffenen stossen deshalb oft auf Unverständnis. In einer Petition verlangt eine Thalwilerin vom Zürcher Stadtrat nun mehr Unterstützung für Betroffene. Dieser sieht seine Möglichkeiten allerdings ausgeschöpft. Sven Hoti Jetzt kommentieren 02.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Endometriose-Betroffene klagen über starke Schmerzen an unterschiedlichsten Körperstellen, die mit der Monatsblutung noch stärker werden. Auch Petitionärin Melanie Vogt kennt die Beschwerden. zvg

Wenn die Regelblutung starke Schmerzen bereitet, dann kann auch die Krankheit Endometriose dahinterstecken. Dabei handelt es sich um gebärmutterschleimhautähnliches Gewebe, das ausserhalb der Gebärmutter an diversen Organen wächst. Bei der Regelblutung wird neben der normalen Gebärmutterschleimhaut auch dieses Gewebe hormonell aktiviert und abgestossen, was je nachdem zu starken Beschwerden führt. Weil das Gewebe unterschiedlichste Organe befallen kann, sind auch die Symptome äusserst divers. Betroffene eilen oft während Jahren von der einen zur anderen Fachperson, bis sie die richtige Diagnose erhalten. Denn nicht nur die Betroffenen wissen oft nicht, was sie haben. Auch viele Fachpersonen tappen bei ihren Patientinnen im Dunkeln.

Die Thalwilerin Melanie Vogt kämpft dafür, dass die Krankheit in der Gesellschaft bekannter wird und mehr Akzeptanz findet. In einer Petition auf der Plattform Petitio, die zu CH Media gehört, fordert sie mehr Unterstützung für die Betroffenen – insbesondere von den IV-Stellen – sowie mehr finanzielle Unterstützung für die Forschung und Information für die Öffentlichkeit. Insgesamt 375 Personen haben die Petition unterstützt, 200 waren erforderlich, damit diese an die Stadt Zürich übergeben wird.

«Endometriose soll als lebenseinschränkende Diagnose anerkannt werden und nicht als ‹typische Periodenprobleme›», schreibt die Petitionärin. Die Krankheit betreffe nämlich nicht nur den Unterleib und sei auch nicht nur von der Menstruation abhängig. Zudem habe sie weitreichende Folgen: Unfruchtbarkeit, ein erhöhtes Risiko für Eierstockkrebs, Depressionen und viele mehr. Sie führt aus:

«Mehr Menschen müssen die Krankheit kennen, um auch früher intervenieren zu können. Aber auch, um mehr Verständnis für Betroffene zu bekommen.»

Bei diesem Thema besteht Nachholbedarf, sagt auch der Stadtrat

Vor kurzem hat GLP-Stadtrat Andreas Hauri, Vorsteher des städtischen Gesundheits- und Umweltdepartements, Stellung dazu bezogen. Bei diesem Thema bestehe Nachholbedarf, stimmt ihr Hauri zu. Die Krankheit sei von der Fachwelt lange vernachlässigt und von der Öffentlichkeit tabuisiert worden. «Im Rahmen ihrer Möglichkeiten» leiste die Stadt Zürich deshalb ihren Beitrag dazu, schreibt Hauri weiter, ehe er dazu übergeht, verschiedene Massnahmen aufzulisten, welche die Stadt bisher umgesetzt hat beziehungsweise noch umzusetzen gedenkt.

Andreas Hauri, Vorsteher Gesundheits- und Umweltdepartement Stadt Zürich. Valentin Hehli

Dazu gehört etwa die Bereitstellung von Gratis-Menstruationsartikeln in öffentlichen Toiletten und auf Toiletten in öffentliche Schulen. In manchen Stadtzürcher Schulen läuft derzeit eine Pilotphase. Ausserdem streicht Hauri die besonderen Bemühungen des Triemli-Spitals in Sachen Endometriose hervor, wie etwa Fachveranstaltungen oder die spezialisierte Endometriose-Sprechstunde. Zudem führe es Fortbildungen für Fachärzte und Hausärztinnen zu verschiedenen Fachthemen durch. Diesen Monate etwa gebe es beispielsweise eine medizinische Fortbildung über Endometriose und Myome. Darüber hinaus organisiere die städtische Fachstelle für Gleichstellung öffentliche Veranstaltungen, bei denen Frauengesundheit ein Thema sein könne.

Petitionärin: «Nicht die Antwort, die ich erwartet habe»

Für Petitionärin Melanie Vogt ist die Antwort des Stadtrates sehr unbefriedigend. «Es ist nicht das, was ich erwartet habe», sagt die Thalwilerin. «Der Sinn hinter der Petition war, mehr Unterstützung und Aufmerksamkeit für das Problem zu erhalten.» Der Stadtrat jedoch schreibe nur von den Fachveranstaltungen und Sprechstunden am Triemli. «Von Infoveranstaltungen am Triemli weiss ich nichts. Ebenso wenig ist mir das Spital als zertifiziertes Endometriosezentrum bekannt.»

Es gebe viele psychische Erkrankungen, für die man viel eher eine IV-Rente erhalte als für Endometriose, so Vogt. Dabei könne diese Krankheit ebenfalls psychische Beschwerden auslösen. Die Gesellschaft jedoch bagatellisiere das Problem noch immer: «Ich höre immer wieder von Patientinnen, denen ihre Gynäkologinnen und Gynäkologen Dinge sagen wie ‹Stellen Sie sich doch nicht so an› oder ‹Wenn Sie ein Kind gebären, werden Sie stärkere Schmerzen haben›. Das darf doch nicht mehr sein im Jahr 2022.»

IV-Stelle lehnte Antrag ab – wegen angeblichen Mobbings

Ähnliches erlebte auch Vogt. Sie hatte als Pflegefachfrau in diversen Spitälern gearbeitet, bis sie wegen ihrer eigenen Endometriose-Erkrankung und der Operationen, denen sie sich deswegen unterzogen hatte, nicht mehr weiterarbeiten konnte. Von der IV habe sie eine Abfuhr erhalten – trotz Nachweisen ihrer bislang durchgemachten Operationen. Stattdessen habe sich die Behörde auf angebliche Mobbing-Ereignisse an ihrem Arbeitsplatz gestützt, die für ihre psychischen Probleme verantwortlich sein sollen.

Heute arbeitet die 31-Jährige als Medizinische Praxisassistentin in einer gynäkologischen Praxis, wo sie unter anderem Patientinnen in Sachen Endometriose berät und begleitet. Auch neben ihrem Job engagiert sie sich für Betroffene: Über ihre Website endometriosievereinigung-schweiz.ch und die entsprechende Facebook-Seite informiert sie über die Krankheit und Behandlungsmöglichkeiten und gibt Tipps zum Umgang damit.

Vogt hofft nun, dass dem Thema in Zukunft mehr Beachtung geschenkt wird – auch ohne Hilfe des Stadtrates.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen