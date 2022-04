Zürich Sie betreibt ein Integrationsprogramm für Frauen – jede Dritte schafft den direkten Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt Vor 13 Jahren gründete Christina Dalbert die «Marktlücke», ein Förderprogramm ausschliesslich für erwerbslose Frauen. In einem Restaurant, einer Werkstatt, einem Laden und einem Büro werden die Teilnehmerinnen auf den ersten Arbeitsmarkt vorbereitet. Sven Hoti Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Ich wollte, dass wir ganz nah am Arbeitsmarkt sind», sagt Geschäftsleiterin Christina Dalbert über ihre Marktlücke GmbH. Severin Bigler

Über den Dächern Altstettens thront das Restaurant Kantine Hermetschloo. Der Blick von der Dachterrasse über das Quartier und in Richtung Schlieren ist atemberaubend. Wenn die Sonnenstrahlen hereinbrechen und der Wind die Schattenspender – einzelne Lappen aus Vinyl hintereinander aufgehängt – zum Flattern bringt, dann fühlt man sich fast schon wie in den Ferien. Doch die «Kantine Hermetschloo» ist kein gewöhnliches Restaurant, sondern gehört zur «Marktlücke», ein Integrationsprogramm für Frauen.

«Die meisten Frauen, die beruflich integriert werden sollten, haben mit der Doppelbelastung von Familienorganisation und Beruf zu kämpfen», erklärt Geschäftsführerin Christina Dalbert. Das Hauptproblem von Frauen mit Kindern sei nämlich nicht, dass sie etwa am Morgen nicht früh aufstehen könnten oder nicht über die nötigen Schlüsselkompetenzen verfügten. Vielmehr könnten sie sich aufgrund ihrer Situation unmöglich organisieren. Dalbert sagt:

«Wenn du keine akademische Ausbildung hast und alleinerziehend bist, ist es sehr schwierig, selbstständig zu sein.»

Ziel des Programmes sei es deshalb auch, dass die Frauen ein Netzwerk an Bekanntschaften aufbauen könnten. «Die Frauen kommen teils aus Ländern, wo sie das ganze Familiengefüge um sich herum haben, das sich um die Kinder kümmert», führt Dalbert weiter aus. In der Schweiz stünden sie dann oft alleine da und seien es sich nicht gewohnt, sich mit Nachbarn oder anderen Eltern zu organisieren. «Das sind Dinge, die bei uns üblich sind und wir versuchen, ihnen diese näherzubringen.» Der Austausch unter den Frauen funktioniere super, resümiert die Geschäftsleiterin.

Noch hat es keine Flüchtlinge aus der Ukraine

Dalbert hat die «Marktlücke» 2009 gegründet. Zuvor war die 62-Jährige zehn Jahre bei der städtischen Arbeitsintegration tätig und führte in diesem Rahmen einen Pop-up-Store. Aufgrund von Umstrukturierungen sei dieser dann allerdings zugegangen, wie sie erzählt. «Um zu verhindern, dass die Stadt ohne Frauenförderprogramm dasteht und weil ich das sehr wichtig finde, habe ich die ‹Marktlücke› gegründet.» Seither ist das Programm auf 18 festangestellte Mitarbeitende und auf durchschnittlich 50 Teilnehmerinnen angewachsen.

Aussicht von der Dachterrasse des Restaurants Kantine Hermetschloo. Severin Bigler Der Innenbereich des Restaurants Kantine Hermetschloo. Severin Bigler Aussicht von der Dachterrasse und der Innenbereich des Restaurants Kantine Hermetschloo. Severin Bigler

Die Teilnehmerinnen sind zwischen 18 und 50 Jahre alt und vorwiegend Migrantinnen, so Dalbert. Vereinzelt habe es aber auch Secondas und Schweizerinnen dabei. «Meist sind es Frauen, die im Rahmen des Familiennachzugs in die Schweiz gekommen sind und bei denen es nachher zu einer Trennung gekommen ist», erklärt Dalbert. Die Frauen stünden dann alleine mit den Kindern da und müssten auf Jobsuche. Mit der schnellen Integration der Mütter sorge man indirekt auch dafür, dass deren Kinder besser integriert würden. Denn wenn die Mütter am Arbeiten seien, müssten die Kinder in die Krippe, wo sie automatisch in den Kontakt mit Gleichaltrigen kämen.

Flüchtlinge aus der Ukraine sind noch keine im Programm. Weil der Vermittlungsprozess eher träge sei, dürfte der grosse Ansturm, wenn überhaupt, erst noch kommen, vermutet Dalbert.

Pensen zwischen 20 und 80 Prozent

Die «Marktlücke» bietet verschiedene Arbeitsstellen bei Pensen zwischen 20 und 80 Prozent an: Einerseits in der Küche oder im Service des Restaurants. Andererseits verfügt sie im selben Gebäude über weitere Räumlichkeiten wie etwa eine Werkstatt, wo die Teilnehmerinnen verschiedene Waren zum Verkauf anfertigen, und ein Büro, wo administrative Arbeiten erledigt werden. Und dann führt die «Marktlücke» noch einen Laden an der Zürcher Schipfe, wo sie die in der Werkstatt hergestellten Waren verkauft.

In der Werkstatt der «Marktlücke» stellen die Teilnehmerinnen nach den Plänen der angestellten Schneiderin die unterschiedlichsten Dinge her. Anschliessend werden sie im Laden an der Zürcher Schipfe verkauft. Im Bild: «Struzzo» ist ein Reinigungspinsel für die Computertastatur und wird aus Straussenfedern gefertigt. Severin Bigler Diese Stoffetuis waren eine Auftragsarbeit für eine Weberei aus dem südbündnerischen Poschiavo. Die Teilnehmerinnen haben sie genäht. Severin Bigler Die Herstellung von Schmetterlingsgirlanden gehört eher zu den einfacheren Arbeiten in der Werkstatt. Severin Bigler Die «Flaschenlaterne» soll Wohnzimmer erleuchten. Severin Bigler Dieser «Bööggli» genannte, explosionsfähiger Mini-Böögg passt zum vergangenen Sechseläuten. Severin Bigler Diese Taschen entstanden im Auftrag für «Hochparterre» in einer Kollaboration mit «Freitag». Severin Bigler Auch Stoffbeutel als Reisegepäckt und zur Aufbewahrung von Brot stehen zum Verkauf. Severin Bigler

Die Frauen seien bei der Auswahl des Arbeitsplatzes relativ frei, sagt Dalbert. Für die Arbeiten im Hintergrund, also etwa der Werkstatt oder in der Küche, sind keine grossen Deutschkenntnisse nötig, während der Service und der Laden den Teilnehmerinnen mehr abverlangt. Darauf werde bei der Verteilung der Frauen selbstverständlich geachtet. Haben diese erst einmal ihre Deutschfähigkeiten verbessert, können sie zwischen den Bereichen wechseln, so Dalbert.

Zudem veranstaltet die «Marktlücke» im Restaurant auch Bankette für verschiedene Anlässe wie etwa Geburtstags- oder Hochzeitsfeiern, an denen die Frauen mithelfen können. Darüber hinaus vermietet sie das Restaurant mit kompletter Ausstattung für Anlässe weiter. Die Weitervermietung gehört laut Dalbert zu einer der wichtigsten Einnahmequellen der «Marktlücke». «Das Restaurant ist extrem beliebt für Anlässe.»

Die Frauen besuchen Deutschkurse und Bewerbungscoachings

Im Programm arbeiten die Frauen nicht nur, sie erhalten auch Deutschkurse und Bewerbungscoachings – alles auf Kosten der Arbeitszeit. Zudem stehen den Teilnehmerinnen jederzeit Sozialarbeiterinnen und -arbeiter zur Verfügung.

Während des Programms absolvieren sie vier Phasen: In den ersten zwei Phasen geht es ums Ankommen, ums Organisieren der eigenen Familienstruktur und ums Erlernen der notwendigen Fähigkeiten. In Phase drei geht es ums Bewerben anhand des Bewerbungscoachings. Haben die Teilnehmerinnen dann eine Stelle gefunden, tritt Phase vier in Kraft: die Nachbegleitung. Während drei Monaten erhalten die neuen Arbeitnehmerinnen und ihre Arbeitgeber weiterhin Unterstützung vom Team der «Marktlücke».

Vorteilhafte Beziehungen zur Wirtschaft

Die Anstellung bei der «Marktlücke» dauert im Normalfall maximal zwei Jahre. Ziel sei es, die Teilnehmerinnen in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren, ansonsten aber in ein Folgeprogramm oder in ein Praktikum im ersten Arbeitsmarkt. Mindestens ein Drittel der Teilnehmerinnen könne jeweils in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden, sagt Dalbert stolz. «Für eine Arbeitsintegration mit so unflexiblen Mitarbeitenden ist das sehr viel.»

Diesen Erfolg hat die «Marktlücke» auch ihrer Rechtsform zu verdanken: Sie ist eine GmbH und keine Stiftung, wie das bei Förderprogrammen oftmals der Fall sei. «Ich wollte, dass wir ganz nah am Arbeitsmarkt sind», erklärt Dalbert und ergänzt:

«Es muss ja nicht direkt ersichtlich sein, dass wir ein Integrationsprogramm sind.»

Dies erleichtere die Vermittlung. Über die bislang vermittelten Frauen habe man zudem weitere vorteilhafte Beziehungen zur Wirtschaft aufbauen können.

Eine Liste mit wichtigen deutschen Sätzen hängt in der Arbeitswerkstatt. Severin Bigler

Immer mit einem Bein im Sozialbereich

Dalbert ist inzwischen schon 25 Jahre im Bereich Arbeitsmarktintegration tätig. Nach ihrer Ausbildung zur Primarschullehrerin in Chur zog es die Bündnerin nach Zürich, wo sie Produktgestaltung an der ZHdK studierte und immer mit einem Bein im Sozialbereich tätig war. So gab sie unter anderem Deutschunterricht für Fremdsprachige, ehe sie in der Arbeitsmarktintegration tätig wurde.

Ihre Arbeit mache ihr noch immer Spass, sagt die 62-Jährige, auch wenn sie sich manchmal wünsche, allmählich kürzertreten zu können. «Ich kann es mir gar nicht leisten, jetzt schon in Pension zu gehen, dafür habe ich zu lange selbstständig gearbeitet.»

Das Restaurant Kantine Hermetschloo befindet sich an der Hermetschloostrasse 70 und ist jeweils von Montag bis Freitag zwischen 9 und 16 Uhr geöffnet. Mittagessen gibt es zwischen 11.30 und 14 Uhr.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen