Zürich Co-Präsident Oliver Heimgartner nach der Pleite seiner SP bei den Gemeinderatswahlen: «Das sollte uns zu denken geben» Während die Stadtzürcher SP bei den Erneuerungswahlen vom Sonntag einen Stadtratssitz dazugewinnen konnte, verlor sie im Gemeinderat sechs Sitze. Im Interview äusserst sich Co-Präsident Oliver Heimgartner über mögliche Gründe und Lehren aus der Niederlage für die Zukunft. Sven Hoti Jetzt kommentieren 15.02.2022, 04.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Wir haben es offenbar nicht geschafft, unserer Wählerschaft zu kommunizieren, wie wichtig diese Wahl ist», sagt Oliver Heimgartner, Co-Präsident SP Stadt Zürich. zvg

Sind Sie zufrieden mit dem Resultat der SP bei den diesjährigen Wahlen?

Oliver Heimgartner: Wir haben bei den Stadtratswahlen ein exzellentes Resultat erreicht und sind extrem froh, wurde Simone Brander so deutlich gewählt. Wir deuten das als grossen Vertrauensbeweis der Bevölkerung, dass sie es der SP zutraut, in der Stadt Zürich die grossen Herausforderungen anzupacken und vorwärtszumachen. Unser Resultat bei den Gemeinderatswahlen hingegen ist sehr bitter. Das kann man nicht wegdiskutieren. Sechs Sitze zu verlieren ist nicht schön. Es wurden Bisherige abgewählt, die in den vergangenen vier Jahren einen sehr guten Job geleistet haben.

Der Gemeinderat ist etwas in die Mitte gerutscht. Hatten Sie damit gerechnet?

Wir haben durchaus damit gerechnet, dass es möglich ist – auch, dass die Mitte wieder zurück ins Parlament kommt. Fast der gesamte Gewinn der Mitte resultiert daraus, dass sie in drei Wahlkreisen die Fünf-Prozent-Hürde knackte. Diese Möglichkeit stand für uns schon im Vorfeld im Raum.

Woran ist die SP bei den Gemeinderatswahlen gescheitert?

Ein grosser Punkt ist sicher eine schwache linke Mobilisierung. Es gab eine relativ tiefe Stimmbeteiligung.

Die Wahlbeteiligung lag in diesem Jahr aber nur rund ein Prozentpunkt tiefer...

Das macht bei einer Wahl aber bereits viel aus. Vor vier Jahren profitierten wir von der zusätzlichen Mobilisierung durch die No-Billag-Initiative. Dieser Faktor fiel jetzt weg. Eine tiefe Beteiligung hilft tendenziell den kleinen Parteien, die Fünf-Prozent-Hürde zu knacken.

Wollen Sie damit sagen, dass die SP nur dann ihre Wählerschaft mobilisieren kann, wenn gleichzeitig auch über linke Vorlagen abgestimmt wird?

Nein, aber man muss die linken Verluste an den diesjährigen Wahlen etwas ins Verhältnis setzen. Die linke Mobilisierung vor vier Jahren hat uns überproportional stark geholfen. Die gab es in diesem Jahr nicht im gleichen Ausmass. Man sieht das bei allen Resultaten auf linker Seite: Die SP hat verloren, die AL ebenfalls und auch die Grünen sind im Vergleich zu den letzten Nationalratswahlen stark unter den Erwartungen geblieben. Das deutet für mich darauf hin, dass es von der Mobilisierung her auf linker Seite nicht gut funktioniert hat. Wir haben es offenbar nicht geschafft, unserer Wählerschaft zu kommunizieren, wie wichtig diese Wahl ist. Dieses Problem müssen wir selbstkritisch anerkennen.

Kann man vielleicht auch sagen, dass das doch zuweilen starke Powerplay der SP im Gemeinderat die Stimmbevölkerung abgeschreckt hat?

Nein, das denke ich nicht. Wenn man das Abstimmungsverhalten der Bevölkerung bei unseren Vorlagen aus dem Gemeinderat anschaut, deutet nichts darauf hin, dass die Stimmberechtigten unzufrieden sind mit unserer Politik. Die Bevölkerung hat unsere Gemeinderatsbeschlüsse für mehr bezahlbare Wohnungen oder einen klimaneutralen Verkehr in Volksabstimmungen immer deutlich unterstützt. Was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass ein Teil der linken Wählerinnen und Wähler, der schon lange SP wählt, enttäuscht darüber war, dass die nötigen Fortschritte bisher nur zaghaft sichtbar wurden. Beim Wohnen etwa sieht man, dass die Mieten nach wie vor ansteigen und pro Jahr zu wenige neue bezahlbare Wohnungen entstehen. Bei der Umsetzung von Velowegen ist es leider ebenfalls nur sehr schleppend vorangegangen - trotz vieler klarer Aufträge der Stimmbevölkerung, dass man sich eine Veloförderung wünsche. Das sollte uns zu denken geben. In den nächsten Jahren muss es zügiger vorangehen.

Oliver Heimgartner, von links, der Grüne Markus Knauss, SP-Fraktionspräsident Davy Graf und die neue SP-Stadträtin Simone Brander bei den Wahlen im Zürcher Stadthaus in Zürich. Ennio Leanza / KEYSTONE

Die SP will noch dominanter auftreten im Gemeinderat?

Ich glaube nicht, dass es eine Frage der Dominanz ist. Es geht vielmehr um die Frage, ob man es schafft, den Auftrag der Wählerinnen und Wähler auch wirklich umzusetzen. Ich bin davon überzeugt, dass die Zürcher Bevölkerung griffige Massnahmen in der Verkehrs- und Wohnbaupolitik von uns verlangt. Das sind Dinge, die wir in den nächsten Jahren wirklich forcieren müssen. Es gibt viele Faktoren, die das erschweren, etwa wenn FDP und SVP auf kantonaler Ebene versuchen, die Stadt Zürich zu bevormunden, und es mit der «Anti-Stau»-Vorlage massiv erschwert haben, auf den Zürcher Strassen Velowege zu realisieren.

Wird das Ergebnis personelle Konsequenzen nach sich ziehen?

Nein, ich denke nicht, dass es personelle Konsequenzen geben wird. Wir werden das Ergebnis aber sicher analysieren und uns überlegen, wie wir die nächsten vier Jahre umsetzen können, was wir im Wahlkampf versprochen haben. Man darf nicht vergessen: Die SP ist mit Abstand die wählerstärkste Partei geblieben in der Stadt Zürich. Fast ein Drittel der Wählerinnen und Wähler hat uns sein Vertrauen geschenkt und wir wollen unsere Wählerschaft natürlich nicht enttäuschen.

Wie wird sich die hauchdünne rot-grüne Ratsmehrheit auf das Politisieren auswirken? Wird man nun vermehrt Kompromisse eingehen müssen?

Wir haben bereits in der vergangenen Legislatur viele Kompromisse gesucht im Gemeinderat. Es gab sehr wenige Abstimmungen, bei denen die links-grüne Mehrheit alleine entschieden hat. Die Richtpläne zum Beispiel haben wir mit der GLP und EVP beschlossen. Die Zusammenarbeit hat sehr gut funktioniert und die werden wir weiterführen - sicher auch mit der Mitte, die mit sechs Sitzen im Gemeinderat neu ein starker Player ist. Bei anderen Themen wie zum Beispiel der Unterstützung von Sans-Papiers werden wir aber vermutlich weiterhin mit unserer knappen Mehrheit versuchen müssen, gute Lösungen zu finden.

Welche Lehren zieht die SP aus den diesjährigen Wahlen?

Es ist wichtig, dass wir im Wahlkampf noch besser aufzeigen können, wieso auch die kommunalen Wahlen sehr wichtig sind. Die Stimmbeteiligung in diesem Jahr war wirklich sehr tief. Weil auf Gemeindeebene sehr viel entschieden wird, das für das Leben in der Stadt Zürich relevant ist, ist es zentral, dass mehr Leute an den Wahlen teilnehmen und mitbestimmen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen