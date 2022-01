Zürich O Tonnenbaum: Wo die ausgedienten Christbäume landen Spätestens am 6. Januar haben die meisten Zürcherinnen und Zürcher sowie die Geschäfte genug von ihren Weihnachtsbäumen und entsorgen sie. Die gebrauchten Tannen gehen unterschiedliche Wege. Sven Hoti 04.01.2022, 14.30 Uhr

Nach der Bescherung folgt die Entsorgung: Ein Nadelbaum fällt aus einem Balkon auf eine Strasse in Zürich. Ennio Leanza/Keystone

Für viele kommt Anfang Januar der Zeitpunkt, ihren Christbaum zu entsorgen. Oftmals werden sie verbrannt, aber nicht in jeder Gemeinde: In Weiningen beispielsweise werden sie gehäckselt und kompostiert, nachdem sie eine Zeit lang als Heizmaterial für die Schnitzelheizung des Klosters Fahr verwendet worden waren. Im Limmattal wurden Christbäume auch schon von Tauchern in der Limmat versenkt, wo sie dann als Laichplätze für die Fische dienen. Auch in Zürich gehen die ausgedienten Bäumchen unterschiedliche Wege.

Wie in vielen Schweizer Städten dürfen die Zürcherinnen und Zürcher ihre ausgedienten Christbäume auf die Strasse neben den nächstgelegenen städtischen Kehrichtcontainer stellen. Zuerst muss allerdings der Schmuck entfernt und der Baum auf 1,5 Meter Grösse gestutzt werden, bevor ihn Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ) zusammen mit dem Hauskehricht entsorgt.

Danach gehts für die Weihnachtsbäume zusammen mit dem Hauskehricht zum Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz in Oerlikon. Hier wird der Abfall nach Brenngrad sortiert und verbrannt. Aus der Verbrennung wird Energie für die Fernwärme gewonnen – mit der Energie aus dem Heizkraftwerk Hagenholz lassen sich rund 170'000 Haushalte versorgen.

Ab dem 6. Januar werfen die meisten ihren Baum weg

Bis vor ein paar Jahren wurden die Zürcher Christbäume noch mit dem Bioabfall entsorgt. Inzwischen warnt ERZ auf der Website davor: «Ein Christbaum ist meist chemisch behandelt und trägt Kerzenreste oder Lametta. Diese zersetzen sich nicht im Gärprozess und würden über die Kompostverwertung in der Landwirtschaft in die Umwelt gelangen.»

Das kostenlose Christbaum-Entsorgungsangebot von ERZ gilt von Anfang bis Ende Januar. Zur genauen Anzahl entsorgter Christbäume pro Jahr hat ERZ keine Zahlen. Die meisten Bäumchen würden allerdings jeweils ab dem 6. Januar – der Dreikönigstag –, entsorgt, sagt ERZ-Mediensprecher Tobias Nussbaum auf Anfrage. «Für viele ist die Weihnachtszeit dann offiziell abgeschlossen.»

Ein Elch frisst vier bis sechs Christbäume pro Tag

Anders läuft die Baumentsorgung bei den Grossverteilern ab. Diese sind angehalten, selbstständig ihre Abfälle sachgerecht zu trennen und entsprechend zu entsorgen. Weil man die Nachfrage aus Erfahrung bereits im Vorfeld abschätzen und die Mengen entsprechend bestellen könne, sei die Anzahl übriggebliebener Tannenbäume nur sehr klein, betonen sowohl Coop und Migros auf Anfrage.

Die Reste spenden beide Grosshändler Tierparks wie etwa dem Zoo Zürich oder dem Wildnispark Zürich Langenberg, wo sie insbesondere pflanzenfressenden Tieren wie beispielsweise Elefanten, Giraffen oder Elchen als Nahrung dienen. «Vier bis sechs Christbäume frisst ein ausgewachsener Elch pro Tag. Aktuell leben fünf erwachsene Elche sowie ein Jungtier im Langenberg, der Bedarf ist also gross», heisst es auf der Website des Wildnisparks. Im Zoo Zürich werden die Christbäume zusätzlich den Grosskatzen zur Verfügung gestellt, die gerne daran riechen und sich daran reiben, wie Sprecherin Rita Schlegel erklärt.

Leckere Abwechslung: Ein Vikunja im Zoo Zürich knabbert an einem Christbaum. zvg/Zoo Zürich

Die Christbäume gehören nicht zum regulären Speiseplan der Zootiere, stellten aber eine willkommene Abwechslung dar, so Schlegel. Bis jetzt hat der Zoo rund 300 Bäumchen erhalten, was eher etwas über dem Durchschnitt liege, heisst es in einer Medienmitteilung des Zoos. Sowohl im Zoo Zürich als auch im Wildnispark Langenberg werden zum Wohl der Tiere nur Bäume entgegengenommen, die ungebraucht und ungespritzt sind. Den Baum von zu Hause kann man dort also nicht abgeben.

Bäumchen, die weder verkauft noch verfüttert werden können, führt die Migros dem Heizkraftwerk Hagenholz zu. Für die Migros Zürich ist es laut eigenen Angaben dieses Jahr das erste Mal, dass sie ihre Tannenbäume – die übrigens alle in Urdorf gewachsen sind –, einer Institution zur Verfütterung abgibt.

Die Bäume aus den Quartieren werden verbrennt

Gleich wie die Detailhändler handhabt auch Grün Stadt Zürich ihre Christbaum-Entsorgung. Jedes Jahr verkauft die städtische Abteilung ihre Tannen aus dem Zürcher Stadtwald an verschiedenen Verkaufsstellen. Auch Grün Stadt Zürich schätzt die Nachfrage jeweils im Vorfeld aus den bisher gesammelten Erfahrungswerten ab. Das, was am Schluss dennoch übrig bleibe, gehe an den Zoo oder den Wildnispark, sagt Marc Werlen, Leiter Kommunikation von Grün Stadt Zürich. Die grösseren Bäume wiederum, welche die Quartiervereine jeweils in ihren Quartieren aufstellten, würden zu Energieholz weiterverarbeitet.