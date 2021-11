Zürich Roboter servieren Drinks und Computer führen Bewerbungsgespräche: Der «Digital Day» an der ZHAW gab Einblicke in eine technisierte Zukunft Anlässlich des nationalen Digital Day hat die ZHAW in Zürich modernste Technologien mit Schwerpunkt Künstliche Intelligenz präsentiert. Publikumsmagnet war ein Bar-Roboter, der den Gästen im Tausch gegen ihre Daten Getränke servierte. Sven Hoti Jetzt kommentieren 11.11.2021, 23.10 Uhr

Der Bar-Roboter alias Freddy servierte den Gästen ein Getränk ihrer Wahl. Bezahlt werden konnte mit Geld – oder mit Daten. Severin Bigler

Cola, Schorle, Mineral oder doch lieber ein kühles Bier? Der Journalist entscheidet sich für die Cola und wählt das entsprechende Feld auf dem Tablet aus. Bezahlmethode: Cash oder... Foto?! Etwas Verwirrung, aber auch Neugierde macht sich breit. Der Journalist wählt «Foto aufnehmen». Das Tablet analysiert sein Foto auf Geschlecht, Alter, ein Lächeln (nicht vorhanden) und Emotion (neutral), beurteilt fast alles richtig (schätzt aber den Journalisten ganze sechs Jahre älter ein, als er ist!) und gibt die Bestellung weiter an den «Kellner». Der «Kellner», lediglich ein sehr gelenkiger Roboter-Arm, packt einen Becher, führt ihn an den richtigen Zapfhahn, und, nach erfolgter Füllung, auf die Theke. Voilà.

Solche und weitere Technologien konnten die Besucherinnen und Besucher am Mittwochabend im neuen Eventlokal Nüü der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) am Mittwochabend erkunden. Die Räumlichkeiten der ZHAW an der Lagerstrasse 45 gehörten zu den Zürcher Austragungsorten des jährlich stattfindenden nationalen Digital Day. Es war bereits das fünfte Mal, das der Digital Day stattfand. Im vergangenen Jahr war er coronabedingt ins Internet verlegt worden.

Der neue Bar-Roboter ist mobil

Der Bar-Roboter des Entwickler-Duos Dominik Keusch und Otto Szabo war der Publikumsmagnet schlechthin. Kein Wunder: Es gab gratis Getränke und einen aussergewöhnlichen Roboter zu bestaunen. Doch wirklich kostenlos waren die Getränke nicht – die meisten Leute bezahlten mit einem Foto von sich und damit ihren Daten.

«Man sagt immer: ‹Daten sind Gold wert›. Dann müsste man ja eigentlich auch damit bezahlen können»,

sagt Keusch. Mit der Aktion wollen die Entwickler nach eigenen Aussagen ein Bewusstsein für den Wert von Daten schaffen. In diesem Fall dienten die Fotos nur dem Anschauungszweck und würden danach wieder gelöscht, versichert Keusch.

Der Ingenieur und Robotik-Experte hat den Roboter zusammen mit dem ungarischen Künstler Otto Szabo während eineinhalb Jahren als Freizeitprojekt entwickelt. Dafür haben sie den Verein «übermorn» gegründet. Der Verein versteht sich als Informations- und Diskussionsplattform für die breite Bevölkerung. Für den Normalbürger sei Technik nämlich noch immer schwer zugänglich, findet Keusch.

Die Entwickler hatten bereits für das Zürcher Street-Food Festival 2019 einen Bar-Roboter entwickelt. Der aktuelle Roboter, den das Duo Freddy nennt, sei ein anderer, ein überarbeitetes Modell, erklärt Keusch. Im Unterschied zu seinem Vorgänger ist Freddy mobiler. Die Entwickler haben ihn auf einem alten Piaggio-Dreirad befestigt. Weiter ausbauen wollen sie den Roboter aber vorläufig nicht. Sie hoffen nun, Freddy wieder öfter der Öffentlichkeit zeigen zu können.

Blick ins Gehirn

War der Durst – Freddy sei Dank – erst mal gestillt, gab es auch noch weitere Dinge aus der Welt der Technologie zu bewundern. Einen Blick ins Gehirn gefällig? ZHAW-Student Julian Amacker präsentierte im Rahmen seiner Masterarbeit ein Computerprogramm, das mithilfe von künstlicher Intelligenz anzeigt, wie fokussiert man gerade ist.

Dafür erhielten die «Probanden» eine Haube mit Elektroden auf den Kopf, welche deren Gehirnströme massen, und etwas zu lesen. Eine Animation mit einer gelben Kugel und einer blauen Sphäre bereitete die gewonnenen Informationen auf einem Bildschirm auch für Laien verständlich auf: Je näher die Kugel bei der Sphäre war, desto fokussierter war man gemäss der Hirnströme zum gegenwärtigen Zeitpunkt gerade.

Julian Amacker (stehend) untersucht für seine Masterarbeit die Hirnströme und damit die Konzentration eines Protagonisten. Severin Bigler

Das Programm ist nur ein Anschauungsbeispiel. Amacker will mit seinem Projekt viel mehr als den Fokussierungsgrad von Gehirnen darstellen: Im Kern möchte er mithilfe von künstlicher Intelligenz Hirnströme klassifizieren und daraus Hirnareale und ihre Verknüpfungen untereinander ableiten. Je nach (Gesundheits-)Zustand des Gehirns würden sich nämlich diese Verknüpfungen verändern. Einen konkreten Nutzen verspricht er sich etwa in der Therapie von Krankheiten wie ADHS.

«Das Thema betrifft nicht nur Ingenieure»

Amackers Projekt passte gut in das für den Digital Day von der ZHAW gewählte Thema: Künstliche Intelligenz (KI). Plakate an den Wänden wiesen auf die Vor- und Nachteile solcher Technologien hin. An manchen Ständen wurde gezeigt, wie KI im Ausland bereits breit angewendet wird, um etwa zu bestimmen, wer Sozialhilfe oder einen Kredit bekommen kann. In den USA etwa berechnen Computer einen sogenannten Credit Score für jede Einwohnerin und jeden Einwohner – bestimmen also so deren Kreditwürdigkeit.

In einem Raum konnten sich die Besucherinnen und Besucher an einem Bewerbungsgespräch versuchen. Beurteilt wurden ihre Fähigkeiten von einem Computerprogramm, das mit KI funktioniert. Viele Grossunternehmen setzen solche automatisierten Bewerbungsverfahren bereits heute ein, um grosse Mengen an Bewerbungen zu stemmen, so auch in der Schweiz.

Echt oder fake? Künstliche Intelligenz ist in der Lage, täuschend echte Gesichter zu kreieren. Severin Bigler

Wie gut die KI in manchen Bereichen bereits geworden ist, zeigte sich etwa beim Tablet, das an den eingangs erwähnten Bar-Roboter befestigt war. Es ging darum, aus einer Abfolge von verschiedenen Personenbildern zu erraten, welches echt und welches von der KI erstellt worden war. In den meisten Fällen war eine Unterscheidung praktisch unmöglich. Die KI hatte aus Tausenden Bildern gelernt, was menschliche Gesichter ausmachen und wie sie selber welche generieren kann.

Der Digital Day will eine Plattform zu kritischen Auseinandersetzung mit solchen Themen bieten – und zwar für die breite Masse. Bettina Sackenreuther ist Mediensprecherin der ZHAW und hat den Digital Day im Nüü mitorganisiert. Sie sagte: «Wir wollten damit zeigen, dass das Thema nicht nur Ingenieure betrifft, sondern bei allen im Alltag vorkommt.»